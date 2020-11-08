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海关总署：前10月中国进出口同比增1.1%

2020年11月08日09:35  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端11月7日电 海关总署网站公告，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期(下同)增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值3.71万亿美元，下降0.8%。其中，出口2.05万亿美元，增长0.5%；进口1.66万亿美元，下降2.3%；贸易顺差3845亿美元，增加14.2%。

　　10月份，我国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。按美元计价，10月份我国外贸进出口4159.2亿美元，增长8.4%。其中，出口2371.8亿美元，增长11.4%；进口1787.4亿美元，增长4.7%；贸易顺差584.4亿美元，增加38.1%。

　　一般贸易进出口增长、比重提升。前10个月，我国一般贸易进出口15.6万亿元，增长2.8%，占我外贸总值的60.1%，比去年同期提升1个百分点。其中，出口8.51万亿元，增长4.8%；进口7.09万亿元，增长0.5%。同期，加工贸易进出口6.09万亿元，下降6.2%。其中，出口3.86万亿元，下降6.6%；进口2.23万亿元，下降5.6%。此外，我国以保税物流方式进出口3.15万亿元，增长6.4%。其中，出口1.09万亿元，增长10.6%；进口2.06万亿元，增长4.3%。

　　对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等前5大贸易伙伴进出口均增长。前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.79万亿元，增长7%，占我外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口2.11万亿元，增长7.3%；自东盟进口1.68万亿元，增长6.6%；对东盟贸易顺差4279.2亿元，增加10.1%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为3.62万亿元，增长3.5%，占我外贸总值的13.9%。其中，对欧盟出口2.19万亿元，增长5.8%；自欧盟进口1.43万亿元，增长0.3%；对欧盟贸易顺差7645.7亿元，增加17.9%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.2万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的12.3%。其中，对美国出口2.48万亿元，增长3.6%；自美国进口7256.5亿元，增长5.2%；对美贸易顺差1.75万亿元，增加3%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.8万亿元，增长1.5%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口8091.7亿元，与去年同期基本持平；自日本进口9867亿元，增长2.7%；对日贸易逆差1775.3亿元，增加17.1%。韩国为我第五大贸易伙伴，中韩贸易总值为1.62万亿元，增长0.8%，占我外贸总值的6.2%。其中，对韩国出口6342.6亿元，增长1.4%；自韩国进口9874.4亿元，增长0.4%；对韩贸易逆差3531.8亿元，减少1.3%。

　　民营企业进出口增长、比重提升。前10个月，民营企业进出口12万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的46.2%，比去年同期提升3.9个百分点。其中，出口7.94万亿元，增长10.9%，占出口总值的55.4%；进口4.06万亿元，增长9.7%，占进口总值的35%。同期，外商投资企业进出口10.02万亿元，下降2.9%，占我外贸总值的38.6%。其中，出口5.16万亿元，下降5.7%；进口4.86万亿元，增长0.3%。此外，国有企业进出口3.83万亿元，下降11.8%，占我外贸总值的14.8%。其中，出口1.19万亿元，下降9.7%；进口2.64万亿元，下降12.7%。

　　机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前10个月，我国出口机电产品8.45万亿元，增长3.8%，占出口总值的59%。其中，出口自动数据处理设备及其零部件1.17万亿元，增长10.5%；手机6327.2亿元，下降4.6%；汽车(含底盘)853.1亿元，下降6.7%。同期，出口包括口罩在内的纺织品9084.1亿元，增长34.8%；服装7768.7亿元，下降6.9%；塑料制品4660亿元，增长18%；家具3099.3亿元，增长7.9%；鞋靴1971.6亿元，下降22%；玩具1843.1亿元，增长3%；箱包1136.1亿元，下降25%。此外，出口成品油5098.2万吨，减少3.4%；钢材4442.5万吨，减少19.3%。

　　铁矿砂进口量价齐升，原油、大豆和天然气等商品进口量增价跌。前10个月，我国进口铁矿砂9.75亿吨，增加11.2%，进口均价为每吨683.3元，上涨3.8%；原油4.59亿吨，增加10.6%，进口均价为每吨2286.1元，下跌30.5%；煤2.53亿吨，减少8.3%，进口均价为每吨487.8元，下跌9%；大豆8321.7万吨，增加17.7%，进口均价为每吨2713.1元，下跌0.6%；天然气8126.1万吨，增加4.7%，进口均价为每吨2326.4元，下跌22.1%；初级形状的塑料3367万吨，增加11.9%，进口均价为每吨8793.5元，下跌12.2%；成品油2413.1万吨，减少2.9%，进口均价为每吨2895.1元，下跌24.2%；钢材1700.5万吨，增加73.9%，进口均价为每吨5671.5元，下跌29.9%；未锻轧铜及铜材561.2万吨，增加41.4%，进口均价为每吨4.4万元，下跌2.4%。此外，进口机电产品5.31万亿元，增长4.4%。其中，集成电路4356.9亿个，增加22.4%，价值1.98万亿元，增长16%；汽车(含底盘)71.4万辆，减少15.4%，价值2457.9亿元，下降7.9%。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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