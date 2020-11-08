外眼看进博：进博会成疫情下全球会展业“重启样本”

“进博会正成为全球会展业的‘重启样本’。”7日，从事国际会展业20多年的法国智奥会展集团中国区董事长兼首席执行官周建良在接受中新社记者专访时，分享了他在第三届进博会上看出的“门道”。

资料图：第三届进博会在国家会展中心(上海)举行。图为国家会展中心外景。 中新社记者 侯宇 摄

于上海举办的第三届进博会，是今年为数不多仍在线下举办的大规模国际经贸交流盛会。为解密进博会如期顺利举办的原因，周建良在开幕前2天就带着团队先行入场国家会展中心(上海)，探究各项细枝末节。

连日来，他像“拿着放大镜”般360度“扫描”展会。搭建展台、观察防疫措施、查看哪些与自身业务重叠的重量级国际客户受邀参会……周建良每天讲到口干舌燥、日均3万步走到筋疲力尽。

他供职的法国智奥会展集团是法国会展服务巨头，今年是第二次参加进博会。去年，法国总部派了11位高管前来。今年由于疫情，总部没能来人。但他张罗的展台面积，从去年的108平方米扩容到180平方米。现场还架设了视频连线系统。从开幕至今，参会的国际客商和法国总部一共连了5次线。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。美国、德国、法国等世界会展业强国深受其困。全球会展业遭受重创，大多还处于冰封状态。

而同样作为会展业强国的中国，行业已率先复苏。“今年5月开始，中国的各种会展活动慢慢启动，我也开始在中国出差。到7月份，展会就多起来了。”周建良对记者说。

在中国新冠肺炎疫情防控得力、各行业复工复产的积极成效之下，进博会成了周建良近距离观察会展业重启的绝佳窗口。一番考察之后，他发现了不少可供全球会展业借鉴的经验和做法。

无死角防疫，是特殊时期举办活动至关重要的措施之一。“这次防疫做得非常细致”，周建良观察到，展厅、会场、餐厅、酒店，无论走到哪，在显眼位置都有“戴口罩、保持社交距离”的提示，并有专人时刻“注视”。

一些小事让他印象深刻。“有次我和客商交谈时没及时戴上口罩。现场工作人员发现后，很有礼貌地举着‘戴上口罩’的大牌子走到我们面前，在不影响我们交谈的前提下进行‘沉默式’提醒。我就餐的餐厅，也有隔位落座、不建议面对面就餐的要求。”

“云上”展示、直播扎堆的办会方式，也让周建良受益良多。“这样能打通线上线下、国内国外，突破了时空阻隔。这在疫情防控常态化下是非常好的探索和尝试，卓有成效。”

过去，法国智奥会展集团每年在全球主办350余场展会，服务4500多场活动和体育赛事，管理近50座会展中心。今年遭受疫情冲击，它将中国市场视为拉动公司业绩的引擎。

“无论是从进博会会场，还是从中国市场，都能找到让我们信心十足的理由。”周建良说：“目前我们在中国十多个城市开展业务，下一步将继续加码投资。”(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)