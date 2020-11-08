创新药物研发及治疗方案 推动艾滋病防治新突破

“目前我国感染患者大部分都在接受有效的抗病毒治疗，患者的生存时间也在不断延长。”“艾滋病对于中国乃至世界都是重大的公共卫生问题，该疾病领域也是GSK全球研发战略重点之一。”

第三届中国国际进口博览会期间，深圳市第三人民医院艾滋病医学中心负责人王辉，葛兰素史克（GSK）中国核心处方药及HIV业务部负责人徐丁做客人民网现场访谈间，针对艾滋病防治现状及创新方向进行分享探讨。

据国家卫健委疾控局发布的数据显示，截至2019年10月底，全国报告艾滋病存活感染者95.8万，整体疫情持续处于低流行水平。“目前我国感染患者大部分都在接受有效的抗病毒治疗，患者的生存时间也在不断延长。”王辉表示。

针对艾滋病双药疗法，王辉介绍，HIV抗病毒治疗经历了很多曲折，从一开始只有骨干药物，到后面由骨干药物和核心药物组成的“鸡尾酒疗法”，目前治疗方案正向着更安全、更简便、疗效更好的方向在前进。

“如今临床上有依靠两种药物能达到三种抗病毒药物治疗效果的方案。这种方案的优势在于患者服用更少的药物，其身体损伤也能减少到最小程度。”王辉指出，目前简化治疗在临床上、在真实世界里已经取得了比较好的效果，欧美等国家也将其列入了抗病毒治疗方案。

徐丁介绍，GSK自1999年起就开始为中国HIV感染者引进新的治疗方案，截至目前GSK在中国已成功在国家药品监督管理局注册八款治疗HIV的药物。“艾滋病对于中国乃至世界都是重大的公共卫生问题，该疾病领域也是GSK全球研发战略重点之一。我们致力于不断研发创新药物，突破现有治疗方案，推动艾滋病领域防治的发展。我们在中国也在积极引进新的药物，提升药物可及性，推动新的治疗方案能够被纳入国家医保方案当中。”

HIV病毒刚刚被发现和传播的时候，因为致死性强，大家对该病是非常恐惧的。实际上过去二十几年，从“鸡尾酒疗法”应用于临床后，艾滋病患者的生存率已得到有效提升。徐丁指出，HIV的诊疗，如今已发生了很大的变化，患者在科学治疗下，正常寿命几乎可以与常人无异。但随着服药年龄越来越长，身体难免会出现其他问题，此时就要注意多种药物之间的相互作用，尽量采取简化治疗方案，以更少的药物达到更好的效果。

“从简化方案来讲，我们提出了在中国准备报批的双药方案，以前是三药或者四药，现在变为双药已经是一个很大的进步。从长效角度来讲，我们目前主要希望通过针剂的方式来给药，达到长效的效果。”徐丁介绍，GSK目前已有一款一月一次的针剂在加拿大获批上市，还有待批准的两月一次的针剂治疗方案。

“GSK正在研发一种长效的双药针剂方案，在不久的将来患者只要两个月打一次针，一年只要六针就可以控制HIV病毒。我们希望能够把这种解决方案更好、更早地带给中国广大患者。”徐丁表示。

谈及艾滋病患者群体关怀及艾滋病防治，徐丁表示，GSK与政府、医疗机构、行业协会等积极合作，通过各项举措加强全民对艾滋病的认识，联合公益组织加强对艾滋病患者的关怀帮扶。同时，在深入基层开展艾滋病诊疗培训，推广普及新型治疗方案，提升各级医生诊疗水平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)