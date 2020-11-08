人民网>>财经

创新药物研发及治疗方案 推动艾滋病防治新突破

2020年11月08日14:14  来源：人民网-财经频道
 

“目前我国感染患者大部分都在接受有效的抗病毒治疗，患者的生存时间也在不断延长。”“艾滋病对于中国乃至世界都是重大的公共卫生问题，该疾病领域也是GSK全球研发战略重点之一。”

第三届中国国际进口博览会期间，深圳市第三人民医院艾滋病医学中心负责人王辉，葛兰素史克（GSK）中国核心处方药及HIV业务部负责人徐丁做客人民网现场访谈间，针对艾滋病防治现状及创新方向进行分享探讨。

据国家卫健委疾控局发布的数据显示，截至2019年10月底，全国报告艾滋病存活感染者95.8万，整体疫情持续处于低流行水平。“目前我国感染患者大部分都在接受有效的抗病毒治疗，患者的生存时间也在不断延长。”王辉表示。

针对艾滋病双药疗法，王辉介绍，HIV抗病毒治疗经历了很多曲折，从一开始只有骨干药物，到后面由骨干药物和核心药物组成的“鸡尾酒疗法”，目前治疗方案正向着更安全、更简便、疗效更好的方向在前进。

“如今临床上有依靠两种药物能达到三种抗病毒药物治疗效果的方案。这种方案的优势在于患者服用更少的药物，其身体损伤也能减少到最小程度。”王辉指出，目前简化治疗在临床上、在真实世界里已经取得了比较好的效果，欧美等国家也将其列入了抗病毒治疗方案。

徐丁介绍，GSK自1999年起就开始为中国HIV感染者引进新的治疗方案，截至目前GSK在中国已成功在国家药品监督管理局注册八款治疗HIV的药物。“艾滋病对于中国乃至世界都是重大的公共卫生问题，该疾病领域也是GSK全球研发战略重点之一。我们致力于不断研发创新药物，突破现有治疗方案，推动艾滋病领域防治的发展。我们在中国也在积极引进新的药物，提升药物可及性，推动新的治疗方案能够被纳入国家医保方案当中。”

HIV病毒刚刚被发现和传播的时候，因为致死性强，大家对该病是非常恐惧的。实际上过去二十几年，从“鸡尾酒疗法”应用于临床后，艾滋病患者的生存率已得到有效提升。徐丁指出，HIV的诊疗，如今已发生了很大的变化，患者在科学治疗下，正常寿命几乎可以与常人无异。但随着服药年龄越来越长，身体难免会出现其他问题，此时就要注意多种药物之间的相互作用，尽量采取简化治疗方案，以更少的药物达到更好的效果。

“从简化方案来讲，我们提出了在中国准备报批的双药方案，以前是三药或者四药，现在变为双药已经是一个很大的进步。从长效角度来讲，我们目前主要希望通过针剂的方式来给药，达到长效的效果。”徐丁介绍，GSK目前已有一款一月一次的针剂在加拿大获批上市，还有待批准的两月一次的针剂治疗方案。

“GSK正在研发一种长效的双药针剂方案，在不久的将来患者只要两个月打一次针，一年只要六针就可以控制HIV病毒。我们希望能够把这种解决方案更好、更早地带给中国广大患者。”徐丁表示。

谈及艾滋病患者群体关怀及艾滋病防治，徐丁表示，GSK与政府、医疗机构、行业协会等积极合作，通过各项举措加强全民对艾滋病的认识，联合公益组织加强对艾滋病患者的关怀帮扶。同时，在深入基层开展艾滋病诊疗培训，推广普及新型治疗方案，提升各级医生诊疗水平。 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved