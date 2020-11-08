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BMS陈思渊：将更多创新产品引入中国 惠及更多患者

2020年11月08日14:17  来源：人民网-财经频道
 

“近年来国家多项利好举措，推动了医药创新的发展，希望能够将更多的产品引入中国，为患者提供更多便利和服务。”在第三届进博会期间，百时美施贵宝中国大陆及香港地区总经理陈思渊表示。

陈思渊表示，今年是百时美施贵宝第二次参加进博会，在去年进博会上签署了百时美施贵宝第一个PD-1抑制剂欧狄沃?的战略合作协议，收获了很多成果。今年进博会上BMS将推出同海南博鳌乐城的合作项目，能够使患者在不出国门的前提下使用到在国际已经注册的新产品，希望BMS的创新产品可以让中国的医生尽早使用，让中国的患者尽早获益。

新冠肺炎疫情席卷全球，陈思渊表示，在疫情防控初期，防护物资紧缺的情况下，百时美施贵宝基金会同国际救援组织取得了联系，为武汉捐赠了一批防护物资。为了能够确保病人急需的药品和物资的生产，在严格的防疫措施下，BMS工厂员工也在2月初就返回了工作岗位。

“BMS在中国已经有了38年的历史，作为一家老牌的中美合资企业，随着改革开放的过程，也将很多创新的产品带入了中国。”陈思渊介绍，BMS在全球有非常丰富的产品管线，主要覆盖血液、肿瘤和免疫三个领域，在未来BMS希望能将产品管线尽快在中国落地，服务中国患者。在过去几年，优先审评、快速审评、先行先试等相关政策措施，打造了良好的医药创新环境，在未来BMS希望能够将更多的创新产品带入到中国，BMS也在积极探索合作伙伴，可以将创新产品尽快在中国注册、使用，惠及中国患者。

陈思渊表示，为了能够进一步提高创新药品的可及性和便利性，在医保方面，BMS将积极配合政府，希望新产品能够在第一时间进入到医保系统。与此同时，BMS也在助力推动多层次的医疗保障体系建设，在珠海、佛山以及广州等一些地区，欧狄沃?已经加入到了当地补充健康保险当中，让患者能够真正获益。“在已经将相关药品纳入补充健康保险的地区中，当地病人对于免疫肿瘤药物的使用已经远远高出周边城市，可以看到这些措施为患者带来真正的获益。”

“进博会是一个开放和合作的平台，希望在进博会上能够展示BMS的突破性创新。”陈思渊表示，希望通过进博会这个开放的平台能够同更多的合作伙伴来进行合作。除了积极推进新产品在中国的注册和准入外，BMS还将进一步拓宽经典产品的可及，同电商、互联网医院进行合作，为患者提供更多便捷，服务更多患者。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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