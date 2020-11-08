玛西普聂正钢：积极参与国产化替代工作 为肿瘤放疗设备布局做贡献

人民网北京11月8日电（丁亦鑫）“智能放疗是智慧医疗的一个方向，要积极地参与到国产化替代的工作过程中，为国家肿瘤放疗设备的布局做出贡献。”第三届进博会期间，玛西普总经理聂正钢做客人民网现场访谈间时如是说。
聂正钢介绍说，在肿瘤治疗三大手段中，肿瘤放疗的地位逐步提升。在欧美发达国家，肿瘤放疗的治疗手段和应用水平是非常高的。“根据世卫组织每百万人的肿瘤放疗装备水平来看，它的标准是每一百万人2-4台，美国现在的标准水平是12台，日本是7-8台，而我们现在只有1.52台，远远满足不了我们国家目前现在肿瘤放射治疗的需求。所以，需求空间是非常大的，布局的水平和提升的空间也是非常大。”
聂正钢表示，本次进博会期间，向大家展示了正在研发的新产品，也是想在肿瘤放疗的国际前沿做一个战略布局。
聂正钢指出，智能放疗是整个智慧医疗的一个方向。玛西普“体验云”分为两部分，一部分是“智联云”，一部分叫“智疗云”。其中，智联云是利用物联网的技术，把放疗设备进行联网，实现设备使用过程中的监控，以及远程排故、设备使用跟踪，从而提高设备使用效率；智疗云则是指在整个肿瘤放疗的过程中，实行放疗数据的跟踪和收集。通过对大数据的分析，从而实现了机器学习，以及未来在特定肿瘤的病种治疗过程中形成标准治疗方案。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】