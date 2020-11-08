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玛西普聂正钢：积极参与国产化替代工作 为肿瘤放疗设备布局做贡献

2020年11月08日14:42  来源：人民网-财经频道综合
 

人民网北京11月8日电（丁亦鑫）“智能放疗是智慧医疗的一个方向，要积极地参与到国产化替代的工作过程中，为国家肿瘤放疗设备的布局做出贡献。”第三届进博会期间，玛西普总经理聂正钢做客人民网现场访谈间时如是说。

聂正钢介绍说，在肿瘤治疗三大手段中，肿瘤放疗的地位逐步提升。在欧美发达国家，肿瘤放疗的治疗手段和应用水平是非常高的。“根据世卫组织每百万人的肿瘤放疗装备水平来看，它的标准是每一百万人2-4台，美国现在的标准水平是12台，日本是7-8台，而我们现在只有1.52台，远远满足不了我们国家目前现在肿瘤放射治疗的需求。所以，需求空间是非常大的，布局的水平和提升的空间也是非常大。”

聂正钢表示，本次进博会期间，向大家展示了正在研发的新产品，也是想在肿瘤放疗的国际前沿做一个战略布局。

聂正钢指出，智能放疗是整个智慧医疗的一个方向。玛西普“体验云”分为两部分，一部分是“智联云”，一部分叫“智疗云”。其中，智联云是利用物联网的技术，把放疗设备进行联网，实现设备使用过程中的监控，以及远程排故、设备使用跟踪，从而提高设备使用效率；智疗云则是指在整个肿瘤放疗的过程中，实行放疗数据的跟踪和收集。通过对大数据的分析，从而实现了机器学习，以及未来在特定肿瘤的病种治疗过程中形成标准治疗方案。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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