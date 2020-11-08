智加科技容力：自动驾驶将给物流行业带来质变

人民网北京11月8日电（赵春晓） “我们正在进入一个智能化革命的时代。自动驾驶领域的智能化是典型的应用，它能够给我们生活的带来翻天覆地的变化。” 第三届进博会期间，智加科技高级副总裁、中国区总经理容力做客人民网现场访谈间时表示。

容力表示，自动驾驶的核心在于人工智能技术的革命，类同于过去机械化革命时候的纺织机，代替了大量的劳动力。将来在自动驾驶领域，人工智能软件可以代替目前较危险的干线物流驾驶工作。

“我们的愿景是，让交通更安全，让运输更便利。”容力说。容力表示，如果能够实现自动驾驶，对整个国民经济带来的影响是天翻地覆的。

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