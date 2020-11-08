丰田：进博会展示的是产品 更是开放共赢的姿态

人民网上海11月8日电 “共享蓝天，是丰田推动电动化发展的目标”“围绕环境、交通、老龄化等课题，丰田借助进博会展示了解决方案”。近日，丰田汽车（中国）公司市场营销公关部室长谢辉接受人民网采访时表示，进博会上展示的产品和技术背后其实是丰田希望以更开放共赢的姿态与中国企业紧密合作。

在进博会上，汽车展区成为了新产品新技术的“新品发布地”、汽车产业转型升级的“创新驱动地”和顶级专家学者密集发声的“产业策源地”。在产品、技术的展示背后，是车企经营理念的体现。

谢辉介绍说，“丰田一直积极推进环保技术及产品的研发和普及，本次丰田展台集中展示了全方位的电动化车型。我们通过不断扩充电动化产品阵容，致力为消费者提供更多选择。”

数据显示，截至今年9月份，丰田电动化车辆在全球的累计销量突破1600万辆。丰田在为消费者提供更多有利于环保的电动化产品选择的同时，也希望为顾客守护车内空气环境的洁净。

在本届进博会上，在氢燃料电池技术展示区域，除了有高压储氢罐及最新第二代燃料电池堆的展示之外，还体现了从氢的制取、运输、储存到使用的完整氢产业链各个环节。

“在中国，丰田于2019年全面开启推广普及氢燃料电池技术的步伐。在技术研发领域，丰田更与中国主要商用车制造商一汽、东风、广汽、北汽及氢燃料电池系统集成商亿华通联合成立了商用车用燃料电池系统研发公司，加快中国氢能社会的发展。” 她说。

此外，如何积极有效应对人口老龄化带来的挑战，一直以来也是丰田思考的课题。

谢辉说，基于“为每个人提供舒适安全的移动自由”的目标，自20世纪60年代开始，丰田就开展了福祉车的研发和普及工作。近年来，社会对于福祉车的需求不断增加，进一步促进了丰田福祉车在车型、构造和配置方面的多样化。在第三届进博会上，丰田展示了侧方电动座椅福祉车。

“丰田的目标是提供让所有顾客感到幸福的产品和服务，是成为为顾客‘量产幸福’的企业。今后，除福祉车外，丰田还将继续在复健机器人、自动驾驶等领域深耕，积极探讨为社会提供更多的综合养老解决方案。”她说。

在汽车馆，全球前7大整车集团悉数参展，带来了30件新产品、新技术的“全球首发、中国首展”。在展台现场，GR品牌两款车型是在中国的首次对外正式亮相。

谢辉说，在本届进博会上，丰田还展示了近两年与中国本土企业的合作成果。涉及燃料电池研发、系统集成商等，覆盖产业链的多个维度。在产品、技术的背后，是产业链的展示和比拼。丰田进一步展示了与中国合作伙伴一起，提供更加符合中国市场需求的解决方案。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)