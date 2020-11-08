第三届进博会展期过半 已达成861项合作意向

人民网上海11月8日电 （唐小丽）11月8日，中国国际进口博览局召开新闻发布会，进博局副局长孔福安介绍，第三届进博会开幕以来，各项工作进展顺利，展览展示精彩纷呈，对接洽谈深入开展，防疫保障安全高效，运营服务平稳有序，目前线上线下合计达成合作意向861项。

发布会现场。 进博局供图

孔福安介绍，在展览展示方面，六大展区、四大专区各具亮点，数百项新产品、新技术、新服务在本届进博会上进行全球首发、亚洲首秀、中国首展。其中，全球首发数量占比达一半以上。在各国参展企业中，日本参展企业数量最多，美国企业展览总面积最大。全球各国企业积极参展，有的不远万里，历经多次辗转；有的克服疫情影响，即便隔离多日，也要前来赴约，充分说明世界各国企业充分认可进博会的重要平台作用，充分看好中国市场的巨大潜力。

此外，为促进人文交流，由各省区市申报的49场文化公益演出活动自5日起也已陆续开演，集中展示了各地极具地方特色的演艺精品。

特色演出——大唐不倒翁 唐小丽 摄

截至11月7日，第三届进博会已举办包括政策解读、对接签约、投资促进、研究发布等6大类82场配套活动。在洽谈签约方面，线上线下合计共有来自64个国家的674家展商、1351家采购商参会，达成合作意向861项。同时，在展馆内设置了6个贸易洽谈区，提供商务设施和相对独立空间，便利洽谈交易，提升对接成效。

新闻宣传方面，本届进博会共有3000多名中外记者报名采访。各大媒体精心策划，围绕开幕式和展会特点亮点，推出海量生动鲜活的报道。据不完全统计，自11月4日晚开幕以来，三天内有关进博会的新闻报道等信息总量已超过100万篇次。通过各位媒体记者的传播，线上线下、场内场外的采购商互相有了更好的了解。孔福安还讲了这样一个小故事，一名阿根廷牛肉协会的负责人不远万里来参加进博会，通过媒体的传播，很快，场外的一个牛肉采购商就来联系洽谈采购事宜。

疫情期间，餐饮显得尤为重要。孔福安介绍，场馆内午间用餐高峰期供餐量可达16.5万份，全天可达20.5万份；提供多元化的餐饮品类，最大程度满足各国各地展客商的用餐需求；建立进博会APP“餐饮预订”接口，实现“便利线上点餐，快捷到店自取”的新功能，进一步减少点单排队时间，降低就餐区人员聚集度；19辆流动餐车首次进驻进博场馆，方便展客商就近快捷用餐。

防疫标识随处可见 唐小丽 摄

在入馆安排方面，全体入场人员均按要求提供了有效的核酸检测报告并签署健康承诺书。同时采取分时预约、错峰入场等方式，预先对入场人员的数量进行合理调控，为展客商提供了安全舒适的洽谈环境。

(责编：栗翘楚、孙阳)