买买买，中国消费力“杠杠的”

观众在参观本届进博会明星展品“最强劲拖拉机”——约翰迪尔8R拖拉机。

翁奇羽摄（人民视觉）

11月8日，观众在乐高展台体验乐高玩具。

新华社记者 张豪夫摄

在第三届进博会上，麦德龙带来20多个国家和地区的展品，包括乳制品、冷冻甜点、肉类、冷冻海鲜、蔬果、葡萄酒、啤酒、咖啡、罐头等近200种进口商品。图为观众在参观麦德龙展台。

本报记者 王俊岭摄

第三届进博会技术装备展区内各式先进机器设备随处可见，高度智能化的机器应用场景让人大开眼界。图为微软展台展示的EX仿生机器人。

翟慧勇摄（人民视觉）

技术装备展区的三菱电机展台。

新华社记者 李任滋摄

“四叶草”里，中国企业忙采购，外国企业忙推销，进博会交易火爆，体现了中国市场的旺盛活力。

随着中国经济发展质量越来越高、开放之门越开越大，中国市场正成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，生动讲述着一个又一个共赢故事。

中企“购物车”满满当当

这些天，上海国家会展中心里熙熙攘攘。除外国参展商外，还有大量中国企业采购人员的身影在场馆间来回穿梭。这些企业的“购物车”里都装了啥？

北京泓睿国际贸易有限公司董事总经理杨勇喜笑颜开，“目前，泓睿已与西班牙的猪肉生产企业、阿根廷的牛肉企业签订了价值超过5000万美元的采购合同，预计展会期间将签下2亿美元左右的订单，占泓睿全年采购金额的20%。”

连续三届参展进博会，恒大农牧的展台在开展第一天就吸引了众多访客。除了明星产品PRM牛羊肉和咔哇熊奶粉依旧被“围观”之外，其他来自世界各原产地的优质进口食品也备受关注。

11月5日，恒大农牧集团与新西兰优质食品企业签订绿色食品采购大单。“在采购方面，我们甄选各国最具代表性的特色食品，提供放心优质的健康食品。”恒大粮油集团董事长汪茜说。

“买全球、卖全球”，本届进博会上出手快、下单大、成交多的当属央企采购团。中粮集团携所属企业与外商现场签约采购超百亿美元农产品，签约额较上届增长近20%；国机集团与来自8个国家的合作伙伴签署8项协议，内容涉及机械设备、原材料、矿产等总金额50多亿美元的商品；中国船舶集团所属企业与西门子、ABB、康士伯、瓦锡兰、日本大发、韩国现代等19家合作商，共进行了23个项目的签约。

“未来，我们将进一步扩大进口，提高进口贸易服务水平，全面拓展国机‘朋友圈’，与新朋老友们一同分享市场机遇，推动合作质量再攀新台阶。”国机集团董事长张晓仑说。

最新最优商品受欢迎

面对中国企业强劲的采购力，外国参展商不失时机，拿出最优最新的商品和技术。

升降式吸油烟机全球线下首秀来了！本届进博会上，博西家电推出了旗下博世品牌的升降式吸油烟机新品。这款升降式吸油烟机采用了博西家电创新的风导技术，有效解决中式烹饪的油烟问题，其特有的内循环模式借助滤芯将油烟过滤为清洁空气。

“中国是博西家电最重要的市场之一，我们对中国市场非常有信心。中国的消费者对于创新产品的接受程度非常高，可以说在引领世界的潮流。”博西家电集团大中华区总裁唐善达说，“我们相信把这么一个高端创新的产品放在进博会这样重要的平台、放在中国来进行线下首秀，是一个非常合适的选择。”

首次作为独立运营企业参展的西门子能源在这届进博会上全景式呈现其覆盖能源工业应用、发电、输电和新能源等领域丰富的业务组合，包括目前投入商业运营的点火运行时间最长、可靠性最优、动力最强劲的燃气轮机之一——SGT5-8000H燃气轮机技术。

其高端技术吸引了不少订单：与中石油签订合作意向书，双方就输配电设备、工业水处理、压缩机、汽轮机及服务项目达成采购协议；与深圳能源达成《全面战略合作伙伴关系协议》，双方将共建能源实验室，积极拓展在能源技术研发、清洁能源综合解决方案等领域的合作；与中国能建葛洲坝国际签署合作备忘录，双方宣布将深耕全球重点发电市场……

更好满足品质升级需求

中国是全球最具潜力的大市场。如何更好地满足中国消费者对品质升级的需求？

——“线上+线下”模式来帮忙。在进博会现场，麦德龙、多点Dmall正在进行一场联合直播。牛羊肉、海鲜、葡萄酒、咖啡、甜点……来自20多个国家和地区、在展区大受欢迎的各种明星商品，不仅吸引了现场的采购商、参观者，更通过直播触达场外线上的众多消费者。11月5日至12月2日期间，麦德龙中国还将在全国同步举办“进口商品节”，精选丰富进口商品，在线下商场和线上多点DMALL平台带来劲爆价优惠。

——世界优质原产地和全产业链品控作保障。汪茜表示，恒大农牧除了在国内布局世界三大优质矿泉水水源地长白山和世界三大优质黑土地东北粮油主产区兴建生产基地外，还在世界三大优质牧场新西兰，拥有近2万亩育肥基地，通过引进世界一流的生产设备、采用国际严苛的生产标准，从源头有力保障产品品质。“我们运用‘一物一码’溯源技术，实现产品质量可追溯，真正建立起从原产地到餐桌的全产业链品控保护伞。”汪茜说。

进博会的如期召开，是中国所需，更是世界之盼。“明年，我们还会来！”不少企业负责人对记者这样说。“过去20多年里，麦德龙见证了中国经济的高速、高质量发展，也有幸参与其中，共同成长。”麦德龙中国区总裁康德说，“随着中国经济的转型升级不断推进、营商环境持续优化，我们对中国市场未来的发展充满期待，也希望继续搭乘中国发展的快车，加速发展。”

(责编：杨光宇)