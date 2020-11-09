三十年，敢闯敢试看浦东（浦东开发开放30周年）

一片“烂泥渡”，能生长什么？

答案是，长出了摩天入云的楼群，刷新了上海的天际线；长出了活力四射的金融中心，刷新了国际金融格局。

浦东，是一个传奇。

30年前，站在外滩东望浦东，举目是阡陌纵横的郊野。

30年后，这里奇迹般地崛起一座现代化新城，以全国1/8000的土地面积，创造了全国1/80的国内生产总值、1/15的外贸进出口总额。

浦东，更是一个象征。

30年前，党中央、国务院宣布开发开放浦东，向世界宣示中国坚定不移推动改革开放的决心和信心。那一年，从浦东传来的桩机轰鸣声，令全世界期待。

7年前，以习近平同志为核心的党中央经过缜密调研和深邃思考，果断决策启动了上海自由贸易试验区这一牵一发而动全身的重大改革举措。从浦东传来的新一轮改革开放的先声，被全世界倾听。

因改革开放而生，因改革开放而兴，浦东书写了改革开放的传奇。“浦东发展的意义在于窗口作用、示范意义，在于敢闯敢试、先行先试，在于排头兵的作用。”2010年，习近平同志在浦东调研时如是强调。

行走在浦东这片热土，感受深切的是沧桑巨变，是敢闯敢试，是排头兵、先行者的担当，是“我们的道路必将越走越宽广”的坚定自信。

奇 迹

从阡陌纵横的郊野到现代化国际大都市的核心区

姚建良是土生土长的浦东人。每年，他都要在东方明珠塔上的同一角度按下快门，记录陆家嘴的点滴变化。这组始于1994年的俯瞰图，如今被收进浦东30周年艺术展，吸引了无数关注的目光。

第一张照片里，陆家嘴还满是低矮的房屋和青褐色顶棚，一眼望去“如同紧贴地面的苔藓”。姚建良心中也曾嘀咕：“在这里建国际金融城，能不能行？”

如今走进陆家嘴金融城，在高耸入云的摩天大楼间穿梭，能感受到无时差配置全球资产的活力。面积不过31.78平方公里的陆家嘴金融城，云集了10余家国家级要素市场和功能性金融基础设施、6000多家各类金融机构、30多万名金融人才。永不眠歇的资本在这里汇聚流转，经济密度“寸土寸金”：285幢商务楼宇中，税收过亿的有102幢，超10亿的30幢，超50亿元的4幢。

现在的陆家嘴，已是全球金融要素市场最丰富、金融机构最集聚、金融交易最活跃的地区之一。可管理者关注的，仍是如何继续提升金融资源配置功能。

“我们对标的是国际一流金融中心，是纽约华尔街，是伦敦金融城。”上海自贸试验区管委会陆家嘴管理局局长张宇祥说。

看似开发开放启动稍晚，浦东却在更高起点上起跳——它在起步之初就习惯于“地球仪旁思考”，胸怀广袤太平洋，瞄准的是“与世界从容地经济对话”。

敢跟全球顶级水平对话，浦东的这份志气，令人感佩。

陆家嘴金融城往东，行至张江科学城。这里是集成电路和生物医药产业的地标，如今又开始在人工智能领域发力。张江人工智能岛“开岛迎客”不过一年多时间，已吸引90多家企业驻足，其中既不乏IBM这样的跨国巨头，又有云从科技这样的独角兽企业。

“地图上看，人工智能岛处在张江科学城的‘心脏’位置，我们就是要驱动人工智能的技术‘引擎’，赋能张江产业持续升级。”在上海张江集团有限公司董事长袁涛眼中，张江追求的是人工智能的“头雁效应”，是全球产业升级的“未来钥匙”。

“中国芯”“创新药”“智能造”“蓝天梦”“未来车”“数据港”——眼下的浦东，正聚焦这六大“硬核”产业，紧贴未来趋势，夯实核心竞争能力。

创新引领，把握未来，浦东的抱负远不止于此。

同处张江的上海光源，开启了观测微观世界的“显微镜”。这个世界一流大科学装置的到来，不仅大大加速了张江创新药的研发速度，更为国内学者在微观世界的探秘闯关提供研发重器。“原本无法做或者需要出国排队做的分析工作，如今在‘家门口’就可以完成。”上海光源线站工程副总工程师黄宇营介绍，正在建设中的后续工程，将继续助力国内相关学科迈向世界一流。

增强“从0到1”的创新策源能力，完善“从1到100、1000”的产业创新生态——上海给浦东的任务是“打造世界级创新创业集群”。

一座金融城，一座科学城——放在过往30年的波澜壮阔中，这两处经济高地的崛起，也仅能注释浦东发展奇迹的一部分。上海打造国际经济、金融、贸易、航运和全球科创“五大中心”，浦东都是核心承载区。2019年，浦东地区生产总值达12734亿元，是30年前的211倍；人均生产总值约3.32万美元。

闯 劲

吃改革饭，走开放路，打创新牌

上海中心大厦49层，黄浦江景尽收眼底。摩根大通证券（中国）有限公司董事长兼首席执行官朴学谦，分享着公司落户浦东后的感受：“没想到幸福来得这么快！”

今年3月正式营业的摩根大通证券（中国）有限公司，是首批新设外资控股证券公司。

朴学谦的惊喜，来自于上海自贸试验区率先制定落实措施，推动我国进一步扩大金融业对外开放的重大举措落地。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”2018年4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式的主旨演讲中，习近平总书记郑重宣示中国扩大开放的决心，并向世界宣布了一系列重大开放举措。

第二天，中国人民银行、中国证监会、国家外汇局等金融部门就迅速公布了扩大开放的具体举措。

两个月后，上海自贸试验区发布关于扩大金融服务业对外开放、进一步形成开发开放新优势的意见，聚焦实施吸引外资金融机构集聚的新政策等6个方面推出25条措施，为承接国家金融服务业开放重大举措落地提供支持和保障。

从首家外商独资保险控股公司开业，到首批新设立的外资再保险机构开业，新一轮金融业扩大开放以来，浦东已落地20余个外资金融项目。

“浦东面对的是太平洋，是欧美，是全世界。”浦东的发展，贯穿始终的是以扩大开放添活力。

30年来，浦东累计吸引实到外资1029.5亿美元，集聚170个国家地区的3.62万家外资企业、350家跨国公司地区总部，全球500强企业中346家在浦东有投资项目。

党的十八大以来，浦东先行先试高水平制度型开放，更是引人瞩目。

首个“高光时刻”当数2013年中国第一个自贸试验区的落地。建设自贸试验区是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的一项战略举措。

人们注意到这一轮开放的新特点——以制度创新为核心，以最高标准、最好水平，探索建立与国际投资贸易通行规则相衔接的制度框架。

从外商投资负面清单到国际贸易“单一窗口”，从“证照分离”到“一业一证”，328项制度创新成果从浦东复制推广至全国。

2019年8月20日，上海自贸试验区临港新片区正式揭牌，更大胆地闯、更大胆地试、更自主地改，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。

开放与改革本就是一体两面、互相促进，浦东也是全面深化改革的试验田。

在浦东，盒马鲜生领取首张“准生证”的故事，流传甚广。

这个集超市、外卖、物流、餐饮为一体的业态“新物种”，给政府发证和监管出了难题。浦东不问“能不能”，只问“该不该”，率先颁发“零售+餐饮”一体的食品经营许可证，接着又把互联网功能业态加入食品经营许可证。如今，盒马“新物种”早已走出浦东，全国门店达220家。“一项改革催生了一种新业态。”盒马（中国）有限公司副总裁沈丽说。

在浦东，迭代升级的证照审批速度，引人注目。

去年创造“特斯拉速度”：从项目签约到开工建设只用了半年时间，当年开工、当年竣工、当年投产。

今年又创造“山姆速度”：落户外高桥保税区的山姆中国会员旗舰店，从签约到开工仅用了76天。

对政府财力投资项目，浦东探索地票、房票、水票、林票、绿票“五票”统筹机制，破解“五票”因分散掌握、常有“配置难、配置不及时、配置不到位”的难题，将市、区重大工程储备周期由原来730天以上缩短至295天以内。

在浦东，听到最多的就是：“浦东发展传奇，靠的就是吃改革饭、走开放路、打创新牌，深刻昭示改革开放是决定当代中国命运的关键一招。”

内 核

党的领导贯穿始终，“人民至上”贯穿始终

浦东大道141号，浦东开发陈列馆。这里见证了浦东“起航”——30年前，上海市人民政府浦东开发办公室，就在这栋不起眼的白色小楼里挂牌成立。

馆内，一份特殊文件的复制品，引得不少游客驻足。那是1990年党中央、国务院有关浦东开发开放的正式批复。

浦东开发开放是一项跨时代的国家战略。浦东开发开放之初，邓小平同志就要求“抓紧浦东开发，不要动摇，一直到建成”。党的十四大、十五大、十六大、十七大都对浦东开发开放提出明确要求。党的十八大以来，站在新时代的历史起点上，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、谋篇布局，为浦东改革开放再出发指明前进方向。

30年来，从“思想更解放一点，胆子更大一点，步子更快一点”，到“大胆试、大胆闯、自主改”，党中央的亲切关怀和殷切期望，成为激励浦东不断攻坚克难的强大精神动力。锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，是浦东身上鲜明的特质，浦东创造的中国改革开放的若干个第一就是例证。

“浦东过去的成功，充分折射出中国理念、中国方案在通往现代化道路上所具有的世界价值。未来浦东的窗口意义，并不完全在于发展有多快，也不在于总量规模有多大，而是要向世界充分展现中国特色社会主义的强大生命力和旺盛活力。”上海市委书记李强说。

“今天我们回顾浦东开发开放30年取得的辉煌成就，愈发体会到党的十一届三中全会以来形成的党的基本理论、基本路线、基本方略是完全正确的，愈发体会到党中央关于开发开放浦东的战略决策的英明伟大。”上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮说。

该改的、能改的坚决改，不该改的、不能改的坚决不改——开发开放30年，浦东志不改、道不变的坚定，同样给人深刻印象。

上海中心大厦，中国第一高楼，被誉为“上海之巅”。一江之隔，就是党的一大会址。这座寸土寸金的摩天大楼，在22层专门辟出一块588平方米的区域，打造楼宇党建阵地——陆家嘴金融城党建服务中心。大厦内10多个“两新组织”党组织、800多名党员，在此开展组织生活。

陆家嘴金融城，285幢商务楼宇中，聚集了大量“高智商、高学历、高技能、高收入”的“四高青年”群体，在新经济组织、新社会组织就业的党员就有近万名。通过探索“支部建在楼上、党建落到实处”的楼宇党建工作，党组织在“两新组织”和青年中的吸引力凝聚力影响力不断增强。

“今年新发展的党员里，既有金融企业的总经理，又有外企的首席人力官，还有民营企业的骨干人才。”陆家嘴金融贸易区综合党委书记袁冶锋说。

“坚持和改善党的领导、坚持和完善中国特色社会主义制度，这是浦东开发开放不变的‘内核’。”上海市委党校常务副校长徐建刚说。

开发开放30年，浦东始终牢记改革开放初心，坚持守正创新，“人民”二字贯穿始终。

上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟说：“浦东始终践行以人民为中心的发展思想，坚持‘财力有一分增长，民生有一分改善’，坚持共建共治共享，全力创造高品质生活，全力打造我国超大城市的治理样板。”

在寸土寸金的上海自贸试验区世博片区后滩地块，本是商业用途的临江地块变身“城市绿肺”。占地188公顷的上海世博文化公园倚江揽翠，又将成为浦东新景。

在浦东滨江，过去灰扑扑的“工业锈带”亮了，老码头、旧仓库纷纷变身创意空间，不同颜色区分出骑行道、跑步道、步行道、绿化带。

在浦东城市运行管理中心，智联感知的“城市大脑”实现“一屏观天下、一网管全城”，不仅24小时守护城市平安，更为浦东人民带来绣花般精细的智慧管理。

……

勇担新使命，浦东再出发。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 01 版）

(责编：杨光宇)