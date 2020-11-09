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主要健康指标优于中高收入国家平均水平

向健康中国大步迈进（“十三五”，我们这样走过）

本报记者  申少铁  李红梅

2020年11月09日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　“没有全民健康，就没有全面小康。”习近平总书记强调，要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

　　“十三五”以来，健康中国建设持续推进，人民健康水平不断提高。

　　全国超13.5亿人有医保——

　　“住院13天，只花了260多块钱！”在青海省海南藏族自治州兴海县藏医院门诊大厅，刚办完出院手续的嘎罗加一边说，一边给记者看他的出院结算单。71岁的嘎罗加因胆囊炎发作入院，花费4083.17元。出院后，基本医保报销2264.77元，医疗救助补偿1410.08元，医院又减免146.55元，自付261.77元。

　　让嘎罗加受益的是保障水平不断升高的基本医保体系。“十三五”期间，我国基本医疗保险参保人数超过13.5亿人，参保率稳定在95%以上，成为世界上规模最大的基本医疗保障网。通过扩面、整合、提高统筹层次，中央财政逐年提高人均补贴标准，待遇水平不断提高，居民医保住院患者实际报销比例接近60%。对于农村贫困人口来说，通过基本医保、大病保险、医疗救助等三重制度精准保障，实现应保尽保，有效避免了因病致贫、返贫。

　　医保报销也越来越方便。全国各定点医院基本实现实时结算，一些县市实现基本医保、大病保险、医疗救助等一站式结算。自从2016年底跨省异地就医住院费用直接结算系统开通后，跨省就医的参保患者也能实现实时结算。2019年，跨省异地就医直接结算272万人次。长三角地区、西南五省份（云南、贵州、四川、重庆、西藏）、京津冀地区等还开展跨省异地就医门诊费用直接结算，大大方便异地就医人群。

　　每千人病床数增加到6.3张——

　　“在县医院做透析，报销比例高，也省了去市里大医院的折腾。”正在陕西省榆林市子洲县人民医院做血液透析治疗的老苗说。

　　两年前，老苗被确诊为尿毒症，从此开始在距家100多公里的榆林市一家三甲医院做血液透析。每周3次透析，治疗费加上往返交通费，让他感到负担沉重，一度想放弃治疗。他得知县人民医院开办了血液透析业务，且报销比例高，于是回到离家近的县医院透析，费用明显减少。

　　“一般手术都能开展，骨科能开展复杂手术，做微创手术也没有问题。”子洲县人民医院医务科科长姬文台说。近年来，在政府的资金、技术、政策支持下，子洲县人民医院建成了崭新的门诊大楼，服务能力、技术水平大幅提高，2018年被评定为二级甲等医院。

　　子洲县人民医院的变化是“十三五”期间我国医疗卫生服务快速发展的缩影。

　　医疗卫生基础设施发展迅速。2019年末，每千人口医疗卫生机构床位数为6.30张，较2015年增加1.19张；卫生人才队伍不断充实。2019年末，每千人口执业（助理）医师2.77人，每千人口注册护士3.18人，分别比2015年增加0.56人和0.82人；医疗服务能力明显增强。2019年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次，比2015年增加10.2亿人次。

　　人均预期寿命增长到77.3岁——

　　“今儿天气不错，我在小区里散了会儿步，和两个老邻居拉了拉家常。”北京市海淀区北下关街道双榆树南里二社区91岁老人马连枝，满面红光、精神矍铄。近年来，小区进行了适老化改造，还建了卫生服务站。他住的老楼加装了电梯，家中的卫生间、床、客厅走廊都安装了扶手。小区的卫生站有医护人员值班，如果身体有不适，打个电话，医生会立即上门，居家健康养老挺方便。

　　截至2019年底，我国居民人均预期寿命达77.3岁，比2015年增长1岁，主要健康指标优于中高收入国家平均水平。数据显示，2019年，孕产妇死亡率和婴儿死亡率下降到17.8/10万和5.6‰。全国所有县（市、区）普遍开展免费孕前优生健康检查。老年健康服务能力快速提升。全国设有国家老年医学中心1个，国家老年疾病临床医学研究中心6个，设有老年医学科的医疗卫生机构3459个。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月09日 01 版）
(责编：杨光宇)
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