从西安电影制片厂到西影集团，《西安事变》《老井》《红高粱》《大话西游》……经典作品中珍藏着几代中国人的电影情缘。然而，辉煌之后，也面临着一些问题：机制僵化，人才流失，佳作难再。

2016年，西影发出“三年夯实基础，五年振翅高飞”的宣言。2020年，历经5年改革阵痛，伴随着第七届丝绸之路国际电影节开幕，西影惊艳亮相。

“补锅除锈”，焕发生机

2020年10月12日，第七届丝绸之路国际电影节西影特别单元“影视人回家——西影之夜”在新启用的西影大厦举办，一大批电影艺术家、老中青西影人回到西影。

83岁的中国文联终身成就电影艺术家、演员许还山第一次走进大厦。“在来这儿以前，我曾远远地看着厂里一个造型别致的建筑慢慢耸立。这是我们西影吗？我不敢相信自己的眼睛。后来有人告诉我，这是未来西影的大楼。”

1980年进入西影的许还山经历过西影的高光时刻：

1987年吴天明执导的《老井》获日本东京国际电影节最佳故事片金麒麟奖；1988年张艺谋执导的《红高粱》获当时的德国西柏林国际电影节最佳故事片金熊奖；1993年与香港影视公司联合投资、陈凯歌执导的《霸王别姬》获法国戛纳国际电影节最佳故事片金棕榈奖……西影是中国电影走向世界的地方，至今获得国际奖项的数量仍位居全国第一，影片出口量排名第一。

但这些成绩属于上个世纪。

2002年，以《电影管理条例》施行为标志，中国电影的制作、发行、放映开始向民营资本全方位开放。中国电影进入井喷式发展，面对激烈的市场竞争，国有电影制片厂却陷入困境：活力渐弱、人才流失、创作乏力、负担沉重，甚至卖地为生。

几经改制，西安电影制片厂更名为西部电影集团有限公司，成为国家电影产业布局里的重要组成部分，但企业依然在生存线上挣扎。

2015年底，西影集团在册人员1872人，实际在岗仅370人。总负债3.2亿元，负债率达61%，第二年还要偿还各种短期债务8000多万元。

2016年1月，党委书记、董事长王勇，党委副书记、总经理赵文涛组成西影集团新一届领导班子。看着荒草丛生的院落、破败不堪的厂房，经历了数次被名导演、名演员拒绝的尴尬，他们痛定思痛……

新一届领导班子一致认为：无论是拍一部电影，还是管理一家企业，先得把这口千疮百孔的锅给补好。他们把妥善解决历史遗留问题作为改革发展、重塑西影辉煌的第一抓手。

一个月内，西影梳理家属院五号楼商铺、老厂区土地开发、电影版权维护等13类30余项错综复杂的遗留问题后明确表示：坚决按时处理，“不怕上访户”。

1900平方米家属院五号楼商铺常年陷入租赁权纠纷。坚决收回！每年挽回国有资产损失近300万元。

72户临时住户安置问题长期制约老厂区改造。妥善安置！10月份，老厂区改造工程正式启动。

200多名在外艺创人员“五险一金”企业仍在交付。规范处理！仅此一项每年降低成本费用约280万元。

再加上调整机构、精减人员，清算“僵尸企业”等措施，手起刀落，多年沉疴旧疾一一清除，厂区旧貌换新颜。“比解决历史遗留问题更让人振奋的，是职工的精神面貌也随之一新。领导班子终于赢得了西影职工的信任，企业凝聚力增强，激情渐渐被点燃。”负责组织人事工作的西影集团总经理助理赵卫萍深有感触。

道阻且长，行则将至

“西影为什么当时行现在就不行了？”

很多电影爱好者这样发问，西影人也这样自我追问。上任之初，新一届领导班子深入调查，形成了5万字的调研报告。

报告认为，改革创新，一直就是西影的基因。

1984年12月，西安电影制片厂成为第一个推行企业化改革试点的全国电影制片单位，创造了上世纪80年代的辉煌。

重新扬帆，必须改革。2016年6月23日，陕西省委全面深化改革领导小组审议通过《西影集团进一步深化改革振兴发展方案》，吹响了西影深化改革的号角。

“我们按照改革方案努力建立现代企业管理制度，但是在推行的过程中就发现，比体制机制更难改变的是观念。”西影集团党委副书记黄献松说。

档案在企业放着，自己抱的就是铁饭碗。很多老员工这么认为。他们要么在下属企业另觅工作，要么人浮于事。

2017年一个晴朗的下午，一辆大卡车驶入西影厂，存放在档案室的所有员工档案被搬上卡车，运往人才市场，包括王勇、赵文涛。

老人新人，一视同仁。领导班子决定：“谁用人、谁管人、跟谁签”，全面推行市场化人事管理改革。

铁饭碗没了，但并未让一个人丢饭碗。当时，集团本部有215人，通过竞聘上岗压缩为57人，工资按绩效考核。其他人员或与下属企业重新签订劳动合同，或调任适宜岗位。西影人才结构得到优化，人才活力随之激发。

“做文化产业，文化是核心资源、创新是核心能力、资本是核心推动力。为什么陕西文化产业做不起来？我们不缺文化资源、不缺创新人才，但是核心推动力不行——缺资本。”王勇说。

2018年，《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》发布，支持改制文化企业以作价出资方式盘活国有土地资产，恰如久旱之甘霖。

“习近平总书记高度重视陕西的文化建设，两次来陕西考察都对加强文化建设、加快文化强省建设提出要求。”陕西省委常委、宣传部部长牛一兵说，“振兴西影、振兴西部影视是陕西加快文化强省建设的重要抓手。”

陕西省委省政府多次就西影通过盘活土地资产、扩大资产规模事宜召开专题会议研究并协调推动有关工作。2020年4月，陕西省政府正式批复同意西影按照作价出资（入股）方式，盘活厂区土地，助推陕西影视产业发展。

“这一历史性的转变为西影未来10年的发展，奠定了重要的经济基础。”王勇说。

西影集团全面深化文化体制改革，打出组合拳，降低成本、盘活存量，资产规模已从2015年底的5亿元增至目前的21亿元。

“电影圈子”，未来可期

“西影什么时候能再拍出好片子？”这是西影人被问次数最多的问题，也是最怕听到的问题。

借盘活存量的东风，西影寻找增量，想尽办法筹资10亿元，将2016年启动的老厂区改造工程提升为“电影圈子·西影电影产业集聚区”，于2019年8月29日全面对外开放。

拆掉围墙后的“电影圈子”，向路过西影路、走过大雁塔的市民、游客大大方方地展示着她的文艺气质。

来到西影路508号，首先映入眼帘的是一座3层结构苏式红砖建筑，这座楼便是建成于1958年的西安电影制片厂办公创作楼。这里走出了吴天明、张艺谋、滕文骥、顾长卫、黄建新等著名导演，芦苇、莫伸等著名编剧，许还山、姜文、巩俐、高明、张嘉益等一批优秀演员。不久，西安电影制片厂有限公司、陕西省电影家协会将进驻办公，这里会成为电影人、艺术工作者自由交流的天堂。

红砖楼西侧，新建了一条南北走向的星光大道，道路两侧立着几十尊电影奖杯主题雕塑：金熊奖、金麒麟奖、金鸡奖……游客纷纷留影拍照。

而人气最高的还是西影电影艺术体验中心：一层的老爷车博物馆收藏的16部古董轿车；二楼的盘丝洞、水帘洞、黑风岭等《大话西游》还原场景；三楼是全球藏量最多、种类最全的放映机博物馆，让参观者叹为观止。

艺术体验中心南面则矗立着西影的未来——西影大厦。这是一栋用电影盒子造型堆积设计而成的后现代风格建筑。大厦入口照壁上，醒目地刻着4个字——“总有办法”。意味深长的4个字，传递出西影人不畏困难的坚定信念。

10月12日“西影之夜”，承载了60多年光影记忆的西影艺术档案馆揭牌开放，珍贵资料琳琅满目；拥有艺术影厅、剧本讨论室、书吧等设施的西影艺创之家揭牌成立，影视人把酒言欢。

行而不辍，未来可期。《旗帜》《生命出口》《对你的爱很美》等影视项目加快推进。未来3年，电影圈子预计将汇聚影视产业上下游企业50家以上，每年实现影视主业产值超过20亿元。

赵文涛说：“以电影为核心涵盖创意策划、剧本创作评估、影视投资、宣传发行、衍生品开发、院线运营、旅游园区等领域的影视全产业链正在逐步完善，打开围墙的西影将成为中国最美的影视创作基地。”

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 01 版）

(责编：杨光宇)