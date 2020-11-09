规上互联网企业业务收入同比增13.7%

本报北京11月8日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：今年前三季度，我国互联网和相关服务业发展态势平稳，业务收入和利润总额稳步增长。其中，完成业务收入8956亿元，同比增长13.7%，全行业实现营业利润867.4亿元，同比增长13.6%，增速较上半年提高10.8个百分点。同时，前三季度，全行业完成研发费用497.4亿元，同比增长11.2%，增速较上半年提高0.5个百分点。

分业务来看，信息服务收入增速继续小幅回落，网络游戏、音视频服务增长逐步常态化。前三季度，互联网企业共完成包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息等在内信息服务收入5278亿元，同比增长12.8%。其中网络游戏、音视频服务类企业的业务收入由高速增长逐步回落，逐步走向常态化增长。互联网平台服务收入增速领先全行业，在线教育、网络销售、生产服务类平台持续向好。前三季度，互联网平台服务企业实现业务收入2829亿元，同比增长16.9%，增速较上半年提高3.3个百分点。其中，以在线教育服务为主的企业持续高速增长，以提供生活服务为主的平台企业业务收入增速逐步回升，以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业收入增速较上半年均实现大幅提升。

此外，前三季度，互联网企业完成互联网接入及相关服务收入272.1亿元，同比增长3.2%；互联网数据服务收入137.9亿元，同比增长15.5%，增速较上半年提高1.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 02 版）

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