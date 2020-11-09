本报北京11月8日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日公布了三季度及前三季度国际收支平衡表初步数据。数据显示，前三季度，我国经常账户顺差1707亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.7%，国际收支保持基本平衡。其中，三季度经常账户顺差942亿美元，在国内经济运行持续稳定恢复、金融市场双向开放推动下，跨境资金的双向流动更加活跃。

证券市场双向资金流动更加活跃。数据显示，三季度，直接投资顺差239亿美元，其中对外直接投资332亿美元，来华直接投资571亿美元，同比和环比均有所增长。证券市场方面，三季度，境外投资境内证券逾700亿美元，我国对外证券投资逾300亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，预计我国国际收支将继续呈现总体稳定、基本平衡的格局。我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，发展韧性强劲，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快形成，为国际收支基本平衡提供有力支持。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 02 版）

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