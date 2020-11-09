施耐德电气与中建三局安装工程有限公司是进博会上的“老朋友”。在前两届进博会上，两家企业在中低压配电、电气自动化、楼宇智能化等领域签署多项合作协议。此次进博会期间，双方进一步签署战略合作协议，推进强弱电一体化等项目合作。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说：“很高兴通过进博会平台与中国伙伴进一步深化合作，取得更多共赢成果。”

施耐德电气同8家中方合作伙伴联合参展本届进博会。几天来，施耐德电气的签约数量创下新高，同比增长超过50%。签约项目既有传统的工业制造、能源装备、数据中心等，也有电子产业、生命科学、物流等。尹正说，公司连续3年参加进博会，不断实现产品升级、方案落地，“我们的朋友圈越来越大”。

“本届进博会在特殊时期成功举行，充分展现了中国持续扩大开放、优化营商环境的决心与行动。我们希望通过进博会平台，将我们与中国伙伴联合研发的全面解决方案以及其他产品和服务带给全球客户。”尹正表示。

中国是施耐德电气在全球的第二大市场。尹正认为，中国市场的吸引力不仅在于超大市场规模，也在于不断提升的创新能力。近年来，施耐德电气在北京、厦门、西安等地加大研发投入，引入数字化绿色生产线，进一步增强创新能力。“过去4年，我们在中国的研发投入每年递增15%以上。一系列数字化合作开花结果，离不开进博会的‘牵线搭桥’。”

通过积极参与共建“一带一路”，施耐德电气的市场更加多元。近年来，施耐德电气与中国电力建设集团有限公司、中国机械工业集团有限公司等企业合作，将光伏电站产品出口到马拉维等非洲国家。尹正表示：“中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为全球经济复苏注入新动能。跨国企业更有信心深耕中国市场。”

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 03 版）

(责编：杨光宇)