“在全球贸易受到新冠肺炎疫情严重冲击的背景下，第三届进博会如期举办，彰显中国负责任大国担当，对全球经济复苏具有重要意义。”佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树日前在接受本报记者采访时如是表示。

在前两届进博会上，佳能所在的智能及高端装备展区很受关注。小泽秀树表示，佳能参展收获满满，除了一系列具体的签约成果，还通过进博会平台进一步展示了公司的综合实力，让更多用户和合作伙伴了解佳能，这对于公司拓展业务具有重要意义。同时，佳能在进博会上还看到不少其他行业的先进技术及应用成果，深受启发。

“在往届进博会上，我们观察到不少参展企业将自身产品和解决方案与云计算等前沿技术相结合，推出面向中国市场的本土化定制产品。在交流中，我们还了解到，不少客户对于远程管理、远程文印的需求与日俱增。所以，此次进博会上，我们带来了一款智慧印医院管理解决方案。”小泽秀树介绍说，这套方案不仅适用于从封闭网络到跨网段的远程实时管理打印机设备，也可应用于家庭和学校，家长可以远程打印孩子的作业及教辅资料等。

小泽秀树对近年来中国不断优化营商环境有切身感受。他表示，一年来全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，从一个侧面展现了中国全面扩大开放的决心。中国坚定维护多边主义，致力于建设开放型世界经济，提振了国际社会对世界经济和多边合作的信心。

小泽秀树说，中国经济展现出强大活力和韧性，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为跨国企业创造巨大的市场需求和发展机遇。“进博会为国际贸易合作带来新机遇，我对中国发展前景充满信心。”

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 03 版）

(责编：杨光宇)