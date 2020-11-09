“在全球贸易受到新冠肺炎疫情严重冲击的背景下，第三届进博会如期举办，彰显中国负责任大国担当，对全球经济复苏具有重要意义。”佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树日前在接受本报记者采访时如是表示。
在前两届进博会上，佳能所在的智能及高端装备展区很受关注。小泽秀树表示，佳能参展收获满满，除了一系列具体的签约成果，还通过进博会平台进一步展示了公司的综合实力，让更多用户和合作伙伴了解佳能，这对于公司拓展业务具有重要意义。同时，佳能在进博会上还看到不少其他行业的先进技术及应用成果，深受启发。
“在往届进博会上，我们观察到不少参展企业将自身产品和解决方案与云计算等前沿技术相结合，推出面向中国市场的本土化定制产品。在交流中，我们还了解到，不少客户对于远程管理、远程文印的需求与日俱增。所以，此次进博会上，我们带来了一款智慧印医院管理解决方案。”小泽秀树介绍说，这套方案不仅适用于从封闭网络到跨网段的远程实时管理打印机设备，也可应用于家庭和学校，家长可以远程打印孩子的作业及教辅资料等。
小泽秀树对近年来中国不断优化营商环境有切身感受。他表示，一年来全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，从一个侧面展现了中国全面扩大开放的决心。中国坚定维护多边主义，致力于建设开放型世界经济，提振了国际社会对世界经济和多边合作的信心。
小泽秀树说，中国经济展现出强大活力和韧性，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为跨国企业创造巨大的市场需求和发展机遇。“进博会为国际贸易合作带来新机遇，我对中国发展前景充满信心。”
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】