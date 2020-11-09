绿色食品，让餐饮更健康；新潮酒店，让住宿体验更贴心；新能源汽车，让出行更环保……这几天来，进博会各大展区的展品受到参观者广泛关注。本届进博会，各种新产品、新技术、新服务纷纷亮相，涵盖衣食住行等百姓生活各方面，为全球优质商品进入中国市场打开广阔空间，不断满足中国消费者的高品质生活需要。穿梭于“四叶草”中，人们禁不住感叹：这些拥有创新基因的产品和服务，将扮靓你我生活，让日子越来越美好！

——编 者

行

二氧化碳零排放，可过滤吸入空气中所含杂质

汽车还能“负排放”

本报记者 王 洲 齐志明

人头攒动、热闹非凡。第三届进博会汽车展区内，全球最具影响力的汽车厂商集中亮相，推出新产品、呈现新科技，为参观者带来新体验。

“自动驾驶、5G应用，今年进博会车展创新味十足，但体会最深的还是低碳出行理念更深入人心了。”一位上海本地的参观者表示，前两届进博会他都到了现场观展，“新能源汽车已经成为不少展台的主打产品。”

在丰田汽车展区中心，目前尚处于测试阶段的氢燃料电池版柯斯达吸引了不少参观者登车体验。“柯斯达很常见，但是氢能驱动的还是头一次见到。随着对环保越来越重视，大家对新能源汽车的认可度也越来越高了。”来自广东的参观者韩先生说。据了解，这款车不仅能够实现二氧化碳零排放，还能过滤吸入空气中所含的杂质，从而实现“负排放”。

大众此次带来的ID.4CROZZ和ID.4X已迈出“碳中和”的步伐。作为专为中国市场打造的纯电动车，这两款车型配置了先进的电池管理系统和制动能量回收系统，提升了电能使用率，也缓解了消费者对电车续航能力的顾虑。

食

以植物为原料，却有肉制品的口感

植物肉健康美味

本报记者 田 泓

植物肉是怎么做出来的？和动物肉相比，其“卖点”又在哪里？第三届进博会上，全球最大动物肉公司嘉吉集团带来植物鸡肉、植物牛肉等多款植物肉产品，引来众多观众排队尝鲜。

“植物肉和传统素食本质上都是植物蛋白，但植物肉组织化蛋白质含量更高，生产工艺更现代，口味也更多样。”嘉吉植物蛋白研发负责人杨继勤介绍，植物肉以小麦、豌豆、大豆等植物为原料，利用动物肉加工设备，通过加热、冷却、加压等方法，去除豆腥味，提高组织化蛋白含量，具有肉制品的口感和外观，但却是零反式脂肪酸、零胆固醇，含多种氨基酸和微量元素，兼顾美味和健康，为减肥等健康需要提供了更多选择。

今年10月，嘉吉与肯德基展开合作，在中国6个城市的120家门店推出“植世代黄金鸡块” 植物肉，价格比鸡肉稍贵，市场反响良好。

据介绍，时下国内植物肉市场正经历快速发展期，相关市场规模已达50亿美元。

杨继勤说，嘉吉研发团队正在积极开发虾滑、小炒肉等更能满足中国人口味的植物肉产品。

住

设计时尚，关注年轻旅行者需求

“潮”酒店魅力四射

本报记者 罗珊珊

在万豪国际集团展台，一名酒店调酒师正熟练地为大家制作鸡尾酒，前来观展的人们已经排起了长队。视线向左移，粉红色荧光灯牌标志“MOXY”映入眼帘，集前台和酒吧功能于一体的吧台上放着新鲜水果，木质长条桌椅上坐满休息的人们。

“这是我们集团旗下的年轻潮牌MOXY酒店的典型场景。”酒店工作人员介绍，在实体MOXY酒店中，整体空间布局上有不少特别的设计。比如酒店客房撤走了传统的沙发、桌子，改用折叠式桌椅挂到墙上，节约空间；酒店公共区域被打造成社交空间，年轻的旅行者可以在此结识同伴。

万豪国际集团亚太区企业传播副总裁田青瑶介绍，在中国，年轻的旅行者已成为旅游市场的生力军，关注年轻旅行者的消费需求将是万豪国际集团未来的战略重点。MOXY酒店主打时尚的设计、充满活力的大堂空间以及温暖的服务体验，能更好满足年轻人个性化、多元化的消费需求。2021年，MOXY酒店将落户上海虹桥商务区，随后该品牌将陆续入驻南京、西安、杭州和深圳等地。

娱

乐高悟空小侠系列玩具寓教于乐

玩具展现“中国风”

本报记者 沈文敏

乐高集团展台上，带着“中国风”的悟空小侠战队飞行器套装，正讲述着悟空小侠战队的英雄们用精妙的高科技飞行器大战蜘蛛精的故事，通过创意游戏锻炼孩子们勇敢、坚韧与乐观的品质。本届进博会上，乐高集团发布了四款创意来源于中国传统文化和故事的全新乐高玩具产品。

在展台现场，已经当上爷爷的黄先生告诉记者，现在不少家长正在改变“用玩具打发小孩”的想法，愿意花更多时间去跟小朋友一起体验玩具，在陪伴过程中做更多亲子沟通。

在前两届进博会上，乐高都展出了中国传统文化元素套装，将乐高积木颗粒与中国传统文化相结合，推出包括“舞狮”“新春庙会”等春节主题套装。这些产品无论在中国还是在其他国家都特别受欢迎。

“其实，玩乐高不是孩子们的‘专利’，大人也可以玩得很投入，拼搭的过程也是享受快乐的过程。”黄先生说，乐高“年夜饭”套装包含包饺子、贴对联、看春晚等很多中国春节的经典元素，能让人充分感受到中国传统文化的魅力。

用

采用全球首创干纤维技术

废纸转眼变新纸

本报记者 沈文敏

废纸变为再生纸，不出办公室就能循环利用起来……在第三届进博会上，爱普生展台的工作人员为现场观众演示了纸张循环处理过程，只需几分钟就能制作出再生纸张。“重获新生”的纸张不仅与全新纸张一样，能满足书写、打印、复印等需求，还能在后续进行二次循环。

日常生活中，打印过的废纸，一般的处理方法是放进碎纸机里。记者注意到，使用爱普生PaperLab系统，将废纸放入机器入口，机器就将纸张纤维粉碎成末状，纤维分离剔除杂质后，再进行强力黏合，就变成一张干干净净的新纸。

“简单来说，通过纤维分离、强化黏合和按压成型三步，就能让废纸转化为环保再生纸。”工作人员说，纸张“重获新生”的秘密就在于干纤维纸张循环系统，该技术让纸张循环再生处理不需要用水。这套系统通过纤维分离将纸张彻底粉碎，相关信息也不会有被泄露的风险。

这种不出办公室就能让废纸循环再生的方式，环保效益十分可观。据测算，如果持续使用一台PaperLab，一年大约可省水7530吨、减排3.8吨二氧化碳、少砍伐84棵树，同时还节约了运输及处理过程中所耗费的人力与物力。

医

能暂时替代患者心肺功能的ECMO

救命利器显威力

本报记者 申少铁

这款设备时刻牵动着医生、患者和家属的心，它就是ECMO——人工心肺机。ECMO曾经在中国抗疫一线抢救了许多新冠肺炎危重症患者，被誉为“救命利器”。

在医疗器械及医药保健展区，美敦力展示的新一代ECMO，让许多参观者长了见识。“这是危重症患者的‘最后一道防线’。”美敦力医学工程师郑奕说，接上ECMO后，患者的静脉血在进入肺部之前被引流到ECMO中，在体外进行氧合作用，之后将富含氧气的血输回至患者体内，使患者的心脏和肺部得到“休息”，为医生实施抢救方案提供更多时间。

郑奕介绍，与一般的ECMO不同，美敦力新一代ECMO集成了多项生命监测功能，是一个整体的救治系统，在没有外接监测装置的情况下，即可实现血氧饱和度、温度等重要生命指标的实时监测，让医生能更直观了解患者的身体状况。系统各部件实现触屏操作，简单直观，学起来相对容易。此外，系统采用轮式可移动式设计，方便医护人员搬运，有利于为危重症患者在转运过程中赢得宝贵救治时间。

目前，这款新产品正在中国注册过程中，不久的将来会正式上市。

图片说明：

图①：11月5日，第四代达芬奇手术机器人的最新款产品达芬奇SP手术系统在医疗器械展区展出。

影像中国

图②：11月7日，参展商在消费品展区提供美妆咨询。

新华社记者 张建松摄

图③：11月5日，消费品展区的一家体育用品公司展台，参会者体验篮球互动游戏。

侯 宇摄（影像中国）

图④：11月5日，参观者在ABB集团展台进行智能家居VR体验。

本报记者 王 迪摄

图⑤：第三届进博会举办场馆国家会展中心（上海）外景。

本报记者 韩晓明摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 05 版）

(责编：杨光宇)