一名赞比亚参展商在进博会法律服务点咨询商标注册等法律问题。

巨云鹏 赵世杰摄影报道

在进博会场馆内的一处咨询台，志愿者为观展者提供服务。

本报记者 曹玲娟摄

上海市公安局青浦分局组织的联合巡馆小分队在第三届进博会开幕前进行最后一次场馆巡检。

巨云鹏 吉甬海摄影报道

上海浦东陆家嘴一景。

王 冈摄（影像中国）

从全程“闭环管理”的疫情防控措施，到电动化、智能化、网联化的交通组织，从志愿者们的贴心服务和无私奉献，到助力洽谈成交的一系列金融解决方案……保障更精细、服务更精心、环境更精致，中国再次向世界展示了一届高水平、高质量的进博会。

——编 者

防疫安全，强化医疗保障链

本报记者 姜泓冰

红十字会医疗志愿者每届进博会都有，主要负责提供紧急医疗服务。今年，志愿者们的红十字马甲口袋里，除了纱布、止血带、手套、纸笔等，还多了口罩和免洗消毒液。

防疫是第三届进博会重中之重。进大门，就要经过两道测温和验证一体化的安保关。据上海市公安局青浦分局国展中心治安派出所教导员梅军介绍，为了织就更严密的防疫屏障，今年安保序列有50项，反应速度精确到分钟。

上海为进博会制定的疫情防控整体方案，重点聚焦人、物、场馆安全。所有入境人员进行入境检疫、提供健康声明、进行体温监测以及核酸检测，对所有进口物品开展检验检疫；参展人员到达居住点后实施严格健康监测；参会人员必须进行核酸检测，并要求7天内有效，对所有进入展区的物品消毒、检测，对展区环境严格消毒；采取错时、分流、限流控制场馆瞬时人流数量。

“进博会构筑了‘强化版’医疗保障链。”上海市卫健委主任邬惊雷介绍，进博会展馆内设有5个医疗站、26个临时观察处置点，后方则是遍及上海各区的33家进博会定点医院作为支撑。展区周围有12辆救护车待命，其中6辆是负压救护车，形成了应急转运的全程“闭环管理”。

冷链配送，“慢”一点让人安心

本报记者 季觉苏

11月6日凌晨，一辆满载冷链食材的进博会专运货车驶入进博会场馆内。餐饮服务保障工作人员检查货车封条完好无损，比对信息无误，才放行车辆，进行卸货。

第三届进博会冷链食品的贮存、运输、加工，备受社会关注。记者实地探访后发现，一张小小的封条，竟然要花1个小时才能贴上。

上海市市场监管部门今年遴选出5家集中供应商、4家物流配送企业，全力保障场馆内餐饮企业的原料食材安全。距场馆十几公里外的亦芙德供应链管理有限公司，是5家集中供应商之一，日均两三吨的食材从这里出发。张卫国是上海市市场监管局派往该公司的3名常驻监督人员之一。除了对每批次食品开展24小时监管，他还要协同第三方公司对冷链食品、外包装等进行核酸抽样。截至11月5日，上海市市场监管部门累计开展冷链食品核酸检测499批次，冷链食品检查671户次，共配送食品及原料209吨，夜配出车累计159车次。

上海市市场监管局进博会服务保障领导小组业务指导组组长吴仁华说，“十几箱冷冻食品装车，要花近一个小时。保障进博会，‘慢’一点让人安心。”

交通组织，智能出行显身手

本报记者 沈文敏

闪亮的红色车厢、可爱的熊猫“进宝”……上海久事公交巴士开通3辆“进博会主题专车”，配备40辆保障用车，对85名驾驶员进行针对性培训；还推出“双语服务专列”，乘务员均能为乘客提供中英双语导乘服务。

怎样抵达国家会展中心（上海）最便捷？怎么走最快到达某场馆？只需下载“进博会交通”APP，即对场地交通了如指掌，包括一键导航抵离场馆、实景导览和预约停车位等。该APP覆盖地铁、公交、停车场、出租车上下点等展馆周边交通信息，提供出行导航和模拟步行导航两大功能，实现交通方式无缝衔接。轻点“进博会3D导览”即可直观立体地了解21个场馆进出口、连廊、道路等细节。

集约出行、公交优先，确保进博会“进得来、出得去、行得畅、防疫好”。上海市交通保障部门对核心线路实施最高运力配置，将电动化、智能化、网联化新车型作为公交接驳线的主力车型，组建2500辆规模的新能源进博会专属保障车队。

在进博会P6停车场的出、入口处，强生公司为进博会量身定制的集大数据、云计算等技术于一体的“智能会展供车管理系统”，方便实时了解P6停车场车辆数及乘客数，实现精准调派。

志愿服务，00后“小叶子”逾一半

本报记者 曹玲娟

“虹馆怎么上去？”“8.2馆还有多远？”……

在会展中心东8米层咨询处，来自上海工程技术大学的“小叶子”崔子阳利落地回答一个个问题。这里临近停车场入馆口，人流量大，他一刻也不得闲。

国家会展中心（上海）形似“四叶草”，志愿者被称为“小叶子”。偌大场馆，找路并非易事，引导咨询是“小叶子”们的重头工作。今年，来自上海40所高校的4844名志愿者站在了进博会的舞台。

正式上岗前，“小叶子”们都经过了严格的培训。他们常常在清晨5时就要从学校集合出发，早上7时30分，佩戴好口罩、工作证、测温手环后迅速到岗。志愿者一个小时换一班，崔子阳所在岗位，一直服务到晚上6时30分……

4844名志愿者中，00后志愿者共有2637人，占总人数的54%。年轻的“小叶子”们用实际行动展现了中国年轻一代的奉献、责任以及担当。

法律咨询，企业需求全覆盖

本报记者 巨云鹏

11月6日中午，在进博会6.2馆的消费品展区，第三届进博会法律服务志愿团的陈晨律师，正用意大利语向一家意大利手工艺品公司负责人马可·卢索介绍我国知识产权保护的法律法规，以及实务操作注意事项。

马可的企业打算在中国发展，想了解如何获得知识产权保护等信息。看现场提示有法律咨询热线，便打了过去。很快，陈晨就来到了展区。

“不用担心，中国知识产权保护法律体系越来越完备。”听了陈晨的详细介绍，马可频频点头。两人的热烈交流吸引了一旁意大利对外贸易委员会上海代表处负责人，他也过来咨询起相关法律问题。

为保障进博会期间的法律咨询服务，上海市司法局组建了法律服务志愿团。由律师、调解员、仲裁员、公证员、司法鉴定人组成的100人的服务团，覆盖商事调解、物业纠纷、外商投资、企业并购等十几个领域。

“今年我们尤其关注知识产权保护，特地组建了知识产权小组。”上海市司法局有关负责人介绍，上海市司法局和上海市律师协会共同制定了《2020知识产权政策法规知识问答》，共98个问题，基本覆盖企业日常需求。

金融保障，助力展商洽谈成交

本报记者 谢卫群

“获得7亿元人民币贷款授信了！这笔贷款授信有利于我们开展进口业务。”中铝国际贸易集团有限公司财务总监董克恭对记者说。11月6日下午，中国进出口银行与多家国内外企业在进博会现场签约，中铝国贸是其中之一。

为服务进博会的洽谈成交，中外银行提出了一系列金融解决方案。

6日，第三届进博会贸易投资对接会开幕。为提高对接成效，中国银行上海市分行精心筹备，开幕前就多次邀请相关展商、客商在线预热。当日，在中行日语翻译志愿者协助下，日本一家食品株式会社通过线上对接，与炫烁贸易（上海）有限公司达成合作意向，依托“中银跨境撮合系统”完成“云签约”。这也是本届对接会线上签约的首单。

上海保险业也全面发力。根据上海银保监局的数据，上海保险业服务第三届进博会的保障金额再创新高，并提供“产、寿、健”一站式综合保险保障和一体化风险管理服务。中国太平洋保险（集团）股份有限公司提出进博会全面保险方案，包括园区人员派驻、风险查勘驻场、应急救援演练、保险服务理赔、志愿队伍培训等。

投资对接，大数据帮忙找客户

本报记者 田 泓

位于国家会展中心（上海）会场7.2馆的第三届进博会贸易投资对接会没有展品，却是成交最活跃的地方。1万平方米的展厅里，摆放着80张谈判桌，展商们在这里和有意向的客商洽谈对接。两天时间里，这里共举办42场集中发布，全球首发、中国首展的新品90余件。

中国国际进口博览局招商处贸易投资对接会负责人曹佩介绍，大宗采购和投资意向，通常需要半年至一年时间落实。为了促成交易，进博局从展前、展中、线下、线上多个维度加强供需撮合。早在展会开幕前，进博局就举办了覆盖六大展区的供需对接会，邀请海关总署等部门做政策解读，260余家参展商和520余家采购商现场对接。同时，分展区编辑发布39期展商展品信息，便于精准对接。

考虑到疫情使部分展商未能成行，今年进博会在会场设立了视频洽谈室，配备翻译，便于全球各地的客户线上对接。因为时差缘故，还专门为南美洲客商举办了夜场。

贸易投资对接会还在现场设立新品发布专区，并配备进口代理、物流、保险等服务机构，提升洽谈对接成效。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 06 版）

(责编：杨光宇)