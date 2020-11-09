在这里，遇见未来运动生活（看进博 话机遇）

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第三届中国国际进口博览会首次开设体育用品及赛事专区。在7300平方米的展区内，20多家企业带来“高精尖”体育用品产品，引来排起长队的体验者。在这里，人们遇见未来运动生活。

第三届中国国际进口博览会的消费品展区内，首次开设的体育用品及赛事专区占据了7300平方米的展览面积，20多家企业分享自家全新产品。皮划艇能折叠成背包大小、羽毛球拍能打出更快速扣球、跑鞋内含最新科技元素，“高精尖”体育用品令人目不暇接；在高科技球场上投篮，在国家队选手使用的划船机上比赛艇，在体感运动游戏中“舞力全开”，全新运动体验引来一条条长队。在这里，人们遇见未来运动生活。

中国体育产业的广阔市场空间，让众多体育企业看到发展良机

作为本届进博会参展商联盟体育产业专业委员会的会长单位，来自法国的综合体育用品集团迪卡侬共有6家子公司和40个子品牌参展，是体育用品种类最丰富的参展企业之一。迪卡侬中国区副总裁巴学凯表示，进博会代表了中国高水平对外开放的诚意，更是全球共享的大舞台，迪卡侬深刻感受到共享带来的机遇。

中国体育产业的广阔市场空间，让众多体育企业看到发展良机。“迪卡侬是综合性体育用品公司，在中国能提供80多种运动产品选择。”巴学凯说，“我们将依托中国开放的平台，把握好中国体育发展的契机，积极发展，实现共赢。”

体育品牌耐克于1981年进入中国市场，至今已有将近40年的时间。本届进博会，耐克更注重展示“零废弃”“零碳排”的可持续生产实践及青少年体育公益、扶贫等长期项目。“通过进博会，我们要把运动精神带给更多人，激励更多人参与运动，同时带动社会力量帮助更多孩子爱上运动。”耐克全球副总裁董炜说。

进博会首次设立体育用品及赛事专区，也给更多体育企业和赛事提供了展现自己的机会。2019年，世界摩托车越野锦标赛中国上海站首次举办，赛事主办方上海和汇体育也参展本届进博会。“这项赛事是世界顶级的摩托车越野赛事，我们希望通过进博会的舞台进一步扩大赛事的知名度。”上海和汇体育赛事策划有限公司总经理助理黄艇超说。

随着科技手段的不断创新，运动健身正在走向多元化和智能化

本届进博会的体育用品及赛事专区内，不少企业都亮出了自己的最新产品。打开背包、充气、拼好桨板，短短几分钟，一艘可以乘风破浪的皮划艇就出现在眼前。11月5日上午，迪卡侬在现场推出这款充气皮划艇。“折叠起来只有背包大小，非常适合户外爱好者出门携带。”迪卡侬皮划艇运动北亚区市场营销总监余悦介绍，这艘皮划艇由5个独立的气室组成，即使其中两个在划行过程中被刺穿，皮划艇浮板也足以让人安全回到岸边，“‘让运动触手可及’也是我们一直追寻的目标。”

不远处的任天堂展示区内，不少体验者沉浸在体感运动游戏《健身环大冒险》里，在体验游戏项目的同时，深蹲、拉伸、跑步等健身活动也悄然完成。“体感运动游戏非常适合全家一起进行运动，随着技术手段不断更新，在未来，这种结合了体感及其他人工智能技术的数字化运动方式，会让人们的运动效率进一步提升。”腾讯任天堂合作部总经理钱赓介绍。

随着科技手段的不断创新，运动健身正在走向多元化和智能化，这在本届进博会上得到充分体现。“体育用品的科技创新、装备的不断改善，最终的目的都是帮助人们更好地享受运动，以及在运动中得到更好保护。”董炜说。

北京冬奥会筹办工作不断推进，大众参与冰雪运动热情日益高涨

11月6日上午，2014年索契冬奥会女子速滑冠军张虹来到了本届进博会体育用品及赛事专区。“2018年平昌冬奥会、2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会、2024年江原道冬青奥会，4届奥运赛事都在亚洲，其中有3届是冬奥会。”张虹说，“可以展望，冬季运动将在中国乃至亚洲迎来快速发展。”

进博会期间，普华永道发布的2020年体育行业调查报告显示，滑雪和冰球两项冬季项目跻身未来3—5年内最具潜力体育项目的前十名。随着北京冬奥会筹办工作不断推进，大众参与冰雪运动热情日益高涨，也让不少企业在冬季项目市场看到了机遇。

根据迪卡侬的调查数据，滑雪等冬季运动在很多南方城市也越发受到欢迎，“在中国，滑雪运动正在摆脱季节、地理条件的束缚，大众市场潜力无限。”巴学凯说，除了本届进博会上展出的冬季运动创新产品，“未来，迪卡侬将引进更多的冬季运动产品，为中国的冬季运动爱好者提供最全面的产品选择。”

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 18 版）

(责编：杨光宇)