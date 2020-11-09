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优化银联卡受理、云闪付APP扫码支付等全产品服务

为进博会提供可靠支付保障

本报记者  葛孟超

2020年11月09日06:01  来源：人民网－人民日报
 

　　“四叶草”展馆再次喜迎八方来客。在成功服务前两届进博会的基础上，中国银联与进博会在支付服务方面继续合作，联合境内外商业银行等产业各方，优化银联卡受理、云闪付APP扫码支付、银联手机闪付等全产品支付服务，迎接来沪参展商户和观展人员。

　　今年的展馆内，医疗器械及医药保健展区“一席难求”，吸引了70多家世界500强和行业龙头企业参展。一些欧洲顶尖药企在往年的进博会上确定过大额药品采购意向，银联支付网络为他们提供了顺畅支付、安全交易的优质体验。享受到与中国贸易的便捷顺畅后，今年他们带着更高的投资期待到达上海。

　　在进博会全方位的服务场景中，银联提供的便捷移动支付助力“进博效应”最大化。来自浙江的王睿是一位民营服贸企业的经理，今年以采购商的身份首次参加进博会。她对自己的第一次进博之旅周到又实惠的服务非常满意：“来之前，我以为在场馆周边吃饭会很贵，签完订单后在附近的饭馆吃饭，发现用云闪付APP支付可以满50减15，没想到这么实惠。刚刚同事在场馆里告诉我，在文创馆用银联二维码购物，还可以打六二折，我准备一会儿再去买点东西！”

　　目前，展馆内的进博会文创馆，周边的肯德基、麦当劳、太平洋咖啡、陈兴记、711便利店等餐饮、超市、文旅及自助售货场景均已实现银联移动支付的全面覆盖。在进博会文创馆，用户使用云闪付APP扫码购买进博会吉祥物“进宝”、徽章、明信片、服饰等上百款进博会周边产品可享六二折优惠，在展馆内部分餐饮、百货零售商户处，用云闪付APP支付可享受不同程度的满减优惠。

　　在上海市内，银联在虹桥、陆家嘴、新天地、静安寺、五角场、徐家汇等人流量较大的重点商圈升级了银联卡受理环境，使用银联卡、银联二维码、银联手机闪付、刷脸付等银联支付产品，都可以安全、便捷支付。创新的支付服务保障体系让来沪人员体会到上海“智慧城市”的魅力。

　　苏州的工艺品采购商吴浩此次驱车来上海参加进博会。谈起此次的进博之旅，他感叹，“以前进出虹桥机场停车场时，总要排一会儿队。今年听朋友推荐，在云闪付APP里绑定车牌，可以用无感支付快速过杆直接通行，这次试了一下，确实很快，不错！”

　　银联支付打造的便捷交通出行环境，为进博会顺利举行提供助力。银联围绕作为重点窗口的机场、火车站、轨道交通、车站等，提升移动支付“智慧出行”体验。虹桥枢纽的所有停车场已全面受理银联移动支付，覆盖约7000个车位，车主在云闪付APP“智慧通行”板块内绑定车牌，即可开通银联无感支付停车，在虹桥枢纽停车场实现不停车直接通行。银联无感支付将此前平均30秒的车辆进出场时间缩短至4秒内，显著提高了交通通行能力。

　　此外，今年银联联合中国银行，发行了我国首个与国家级展会合作的卡产品——“进博会”主题卡。陈广义是一名从事健康食品贸易的新加坡华裔商人，今年是他第三次带着公司生产的新品来到上海参加进博会。为方便观展和游览上海，他申请了一张“进博会”主题卡。“用这张卡，在展馆里可以免费用贵宾休息室，在上海很多商圈消费有折扣，很实用！”

　　“进博会”主题卡为持卡人提供了丰富的专属金融服务，包括外币结汇点差优惠、跨境返现、商圈优惠和出行保险等，还配套了赠送进博会纪念品、享受贵宾休息室、免费进入冰雪体验区等权益，借助银联卡向参展人员擦亮“进博”名片。

　　当前，我国正在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。银联将继续广泛携手国内国际合作伙伴，为进博会期间的经贸结算、生活消费提供便利金融保障，以畅通支付助力举办安全、精彩、富有成效的博览会，为经贸发展注入更强信心。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月09日 07 版）
(责编：杨光宇)
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