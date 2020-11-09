金融更智慧 服务更贴心

随着第三届进博会的揭幕，位于国家会展中心（上海）内的中国建设银行上海虹桥会展支行，再次吸引了各方关注。“5G+智能银行”的标签和现代化的装备设施，令这家银行网点科技感十足。

首届进博会以来，建设银行一直致力于为进博会提供高品质的金融服务。让金融科技赋能贴心服务，是建设银行服务进博会的显著特点。依托强大的综合服务能力和集团优势，精准对接进博会各项金融需求，建设银行收获了丰硕成果，赢得了各方肯定。

据介绍，本届进博会上，建设银行针对常态化疫情防控的特殊形势，重点在数字化经营、跨境贸易和普惠金融等方面进行了再创新、再升级，推出“现场服务”“产品服务”“全球服务”“普惠服务”“全程服务”等5项内容：迭代升级展会现场的“5G+智能银行”，打造卓越的客户体验；针对疫情防控的特殊形势，全面创新升级进博会专属产品方案；搭建“5+3”全球联动体系，为来自世界各地的宾客提供一体化综合服务；植根实体经济和社会民生，创新研发普惠金融系列产品，打造更有温度的银行服务；持续提升全市网点服务质量，全程跟进参会企业各项需求，为进博会提供全渠道、全流程、常态化服务支持。

科技赋能

5G+智能银行一站式解决问题

在建设银行虹桥会展支行的业务办理区，“乐高式柜台”格外醒目，不少客商忍不住驻足探秘。“这是一个可以完成多种不同业务类型的装配式智能综合柜台，可以通过装配不同插件模块实现不同功能，就像搭积木一样。”大堂经理介绍。

“乐高式柜台”的专业解释是，基于物理网点的定位，从物理形态上，配置“公共+N”模块，网点可根据自身类型及业务办理需要灵活配置“插件”，实现即插即用，为顾客呈现一个“乐高式”的装配式搭建智能综合柜台；从管理维护上，“乐高式柜台”模块内和模块间可快速更换，提高设备维护效率，如果网点业务范围改变时，可快速装配新的“乐高式”模块，实现网点敏捷建设；从流程服务上，可重构业务流程，缩短业务办理时长，适应线上线下协同，显著提升客户体验，同时可运用更丰富的展示、互动手段，带来更贴心的服务。

“乐高式柜台”的最基本功能，是解决了先前智能设备只能办理一类业务的尴尬，顾客不用跑来跑去找不同类型的设备办理不同业务了。该网点“乐高式柜台”的首位体验者凌先生，在成功领取一笔现金并购买了理财产品后，高兴地竖起了大拇指：“现金业务和非现金业务都能办理，只要安心坐在一个智能柜台前，一站式解决所有问题，真是省心了不少！”

“乐高式柜台”是建设银行5G+智能银行再升级的成果。去年第二届进博会时，虹桥会展支行成为建设银行在沪首家“5G+智能银行”，令人耳目一新。本届进博会，建设银行继续发挥金融科技优势，通过对该支行进行智能设施升级、网点环境升级、线上线下业务升级，从疫情防控管理到智慧化、数字化服务，进一步强化5G+智慧功能展示，充分展现了5G+智能银行“联接无感、服务无界、协作无间、安防无忧”的特点。

智慧柜员机政务服务也是今年建设银行5G+智能银行的一大亮点。十大类115项智慧政务服务，将政务大厅功能延展到会展现场，为参展单位和个人提供政务办理便利；新增“智慧扫码办”服务，客户通过便捷操作，可以实现线下渠道银行服务与线上APP应用场景的互联互通，为展会现场人员提供快捷、普惠金融服务；布放最新版本存取款一体机、龙易行移动智能终端、外币兑换机等自助设备，布放智能互动体验屏、智能港湾等智能互动设施，确保在展会期间能够为客户提供全时段、高质量的服务支持。

创新赋能

聚焦跨境金融产品服务再升级

与熠熠生辉的科技感相比，建设银行服务进博会的产品设计和专属服务也毫不逊色。在服务前两届进博会的基础上，建设银行以精益求精、不断创新的态度，经过完善和升级推出了针对进博会的“建遇进博 融通全球”专用专属产品系列3.0版本：线上线下多渠道一体化的平台能提供高效、安全的结算；利用大数据模型，提供全视野、多元化的融资产品；通过各项金融科技的运用，融合智慧，提供比肩国际的定制化增值服务，促进贸易投资交流。

3.0版本系列产品的核心是为采购商、参展商提供境内境外、离岸在岸、本币外币、线上线下等四位一体的综合金融服务。揭开3.0版本的外衣，是一系列非常有针对性的产品，涉及进出口领域的结算、融资、增值等不同需求。

“跨境e+”产品，是建设银行根据外贸类用户需求设计的国际贸易智慧平台，可提供跨境收付款、结售汇、贸易融资、国际收支申报等各类跨境服务；

“进口支付借款”，是一款为进口量较大且在建设银行有稳定销售回款的企业客户设计的集支付和贸易融资于一体的创新产品，在这里，付汇笔数多、银行融资难、流程繁琐等问题迎刃而解，支付融资更便利；

“全球撮合家”平台，是建设银行搭建的开放式B2B撮合平台，平台借助大数据、人工智能、云计算等金融科技的应用，对跨境交易场景下的海量数据，从供给和需求的角度进行精准匹配和智能推送，为企业提供信息发布、需求撮合、商机推荐等服务，可以助力扩大进博会的溢出效应……

建设银行还携手中国国际贸易单一窗口，创新推出了适用各类进出口场景的外贸普惠“跨境快贷”系列产品，包括进口贷、出口贷、退税贷、信保贷、跟单贷、电商贷等，利用大数据模型，为外贸企业核定纯信用贷款额度，低利率，全线上，高额度，秒申秒贷，一点即融……

建设银行营运业务相关负责人表示，建设银行就是要发挥金融科技优势，以更高的行业标准、更强的技术保障、更新的产品创新、更精的服务模式、更实的客户体验，全方位、全覆盖、多渠道助力进口博览会“办出水平、办出成效、越办越好”。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 07 版）

(责编：杨光宇)