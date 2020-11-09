“进博效应”点亮美好生活

第三届中国国际进口博览会消费品展区内，三件高2.7米的巨型羽绒服格外引人注目。一家“铆足了劲来参展”的服装企业，把1500平方米展区打造成服装的“明日博物馆”。在“四叶草”里，很多这样与日常生活息息相关的展品，让人们看到美好生活的新图景。
今天的展品，往往就是明天的商品、未来的生活。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会汇聚了全球“新、潮、优”的商品，点亮了人们的美好生活。以某进口品牌鲜奶为例，首届进博会后销量增长26倍，在中国上架需要的时间从8天缩短到72小时。“进博效应”的持续释放，不仅让商家获利，更提升了老百姓生活品质。
中国市场，也是世界的市场、共享的市场、大家的市场。中国开放的大门越开越大，黄浦江边的“东方之约”，也搭建起世界共享、造福人民的大平台。依托以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，我们必定能携手走向更加美好的未来。
《 人民日报 》（ 2020年11月09日 01 版）
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