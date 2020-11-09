进博会为各国企业拓展商机

进博会，以诚相待、以实惠人，中国同世界分享市场机遇，也为推动世界经济复苏注入更多动能

大熊猫“进宝”，是中国国际进口博览会的吉祥物。在第三届进博会现场，能看到戴着口罩的“进宝”，提醒参展的人们做好防护工作。在确保防疫安全前提下，如期举办的这一全球贸易盛会，得到世界的关注。

为顺利参加本届进博会，同时符合防疫规定，一家德国科技公司的负责人早早准备，在隔离观察14天后参会。这也是该公司第三年参加进博会了，“一定要以最好的形象亮相”，如此执着参会的背后，是中国广阔市场的吸引力。习近平主席在第三届进博会开幕式上以视频方式发表主旨演讲指出，“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”。进博会，以诚相待、以实惠人，中国同世界分享市场机遇，也为推动世界经济复苏注入更多动能。

突如其来的新冠肺炎疫情，虽然给各国带来严重冲击、给世界经济带来重创，但没有阻挡进博会的步伐。展览面积扩大了近3万平方米，首次设立的公共卫生防疫专区扩展到规划面积的6倍，世界500强和行业龙头企业踊跃参展……在展馆采访时发现，很多参展台位面积都不小，既有商品展示区又有合作洽谈区，大订单也有了大空间。一位参展商说，期待发掘更多市场机遇，与用户、合作伙伴碰撞出更多火花。展览规模更大、展区设置更优、展商质量更高，越办越好的进博会一定会更安全、精彩、富有成效。

疫情大流行给人们带来很多启示，其中一点就是提醒人们改变生活方式、树立健康理念。本届进博会的亮点之一就是医疗器械及医药保健展区，有人说这里堪称进博会上最受欢迎的展区。疫苗、医疗器械、药品、医疗服务备受关注，汇聚的全球医药及医疗器械领域的企业数量也比首届翻了一倍多。一家德国企业的展品是小药盒，分时、分区，既实用又有设计感。此前，这个企业因为不了解进博会而一直没有参加，今年在疫情背景下看到中国防疫十分有效，想方设法拿到了“入场券”。医药健康企业汇聚进博会，加速构筑一座“健康长城”，用优质产品助力提升人民健康。

进博会是开放平台，支持各国企业拓展中国商机。展馆的7号馆2层是新品发布专区，很多企业把这里作为全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。之所以如此看重这个平台，一位参展企业负责人表示：进博会的综合影响力和采购商的采购能力是其他任何展会都难以相提并论的。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。看到中国以开放共赢推动全球发展的决心，把握构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局所蕴藏的机遇，世界各经济体、企业就能在中国广阔的内需市场中共享源源不断的发展红利。

穿行于各展馆会发现，医疗器械及医药保健展区的布展色调是绿色。这是生命的颜色，也是生机活力的写照。中国继续扩大开放的姿态、各国主动参与的热情、企业积极用心的投入，都赋予进博会勃勃生机。走向开放、走向合作的大势没有变，进博会年年办、越办越好，参会参展的各国朋友也一定能广结良缘、满载而归。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 10 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)