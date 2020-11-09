首发首展新车型扎堆亮相

在进博会的汽车馆，除了人们熟悉的现代、丰田、本田、特斯拉、宝马等品牌，还有宾利等顶级豪车。几乎每个品牌都拿出顶级和创新车型，惊艳亮相，让人目不暇接。
“欢迎大家来到现代汽车展台，这是全球首款量产氢燃料重型卡车。”讲解员介绍，这款车真的很硬核：它也是第一次运往欧洲的氢燃料重卡，有望加速氢社会的到来。“每辆卡车每年可节省65吨二氧化碳，目前已在京津冀、长三角等地推广。”
新能源车，是此次进博会上汽车厂商重点推荐的车型。
本田的纯电动概念车，外型比原有的本田轿车更厚重，内部系统除了电动能，还搭载了先进的安全驾驶辅助系统，提高了预警和规避事故的能力。
特斯拉全方位展示多款车型和技术。Model 3及Model S车的亮相已不算稀奇，特斯拉还推出另类展示：特斯拉开放专利，整整一面墙，一一列举可以开放的专利技术。
无人驾驶，是汽车展商新宠。一款丰田迷你无人驾驶车，让一众观众围着转了半天：车身前面侧面都是透明的，车里设施一清二楚。更重要的是它很聪明，可以自由行驶。雷克萨斯自动驾驶车顶上有几个“眼睛”，这款车与小马智行合作，已完成3万公里以上的无人驾驶里程，激光雷达、毫米波雷达等技术集成，使它可以360度精准感知周边。
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