从千元商品到亿级订单 进博客购物车有多惊艳

最近，东妹的朋友圈，突然出现许多“暴走一族”，纷纷晒出在进博会场馆内日行步数，人均2万步以上——有捕捉精彩现场镜头的记者、保障场馆内食品安全的市场监管人员、热情周到服务的小叶子们……

今天，且让他们“云聚”大江东工作室：这位是囊中羞涩但挡不住对美好生活向往的大学生；这位是业务遇到瓶颈，急寻供货商的小企业主；哈，也有动辄签几个亿大单，但也是为了把资源带到更多微小个体手上的地方团体、国资天团代表……这些活跃在场馆内的各类中国买家的进博购物车，究竟有多惊艳？

双十一在即，东妹细细翻了翻他们的购物车……

专业观众“蹲”机遇：疫情让线上机会大增

蹲下、跳起；左躲、右闪……11月7日，在“四叶草”的消费品—体育用品展区，“小叶子”吴同学手握一个圆环，对着空气完成了一整套紧凑动作，面前的屏幕中，得分字样不断闪现，欢呼声浪一波接着一波。仅10分钟，他已大汗淋漓。

这是腾讯引进的Nintendo Switch体感游戏《健身环大冒险》，体育用品及健身专区是本次进博会首次设立，颇受年轻人欢迎的Switch也是第一次亮相进博会。

“今年寒假，由于疫情一直宅家，健身环忽然就火了。我在年前‘蹲’的代购售价，大概在六七百元，一犹豫，没想到由于疫情的关系，价格翻倍还买不到！”在年轻人的网络用语中，“蹲”代表着观望、比较，“我在B站上看了很多玩家的试玩视频，这次终于亲身体验了，怪不得它这么受欢迎！”吴同学说。

Nintendo Switch专区围满了体验的年轻人。 季觉苏摄

临近中午，Switch专区来了许多和吴同学一样，处于交接班的“小叶子”们，大家都在排队试玩“网红产品”，叽叽喳喳，好不热闹！

“现场不可以购买哦，可以在天猫或者京东旗舰店购买，双十一还有活动。”展区工作人员赶紧介绍。几个小伙子已经掏出手机开始下单，“我们在进博会上买了个游戏机，算不算采购商啊？”他们笑问东妹。

周亚楠，来自浙江象山的高端玩具经销商，她是通过专业观众渠道来到进博会现场。

“去年我也来过进博会，当时结识的好几家海外玩具公司，由于疫情阻隔，今年没能来，只有地区代理商过来了。我还是想单独和企业聊一聊产品、供货渠道、结算方式……”周亚楠说，年初，由于疫情，她代理的宁波几家商场的母婴店相继关门，最后只保留了一家门店，大部分精力花在线上，没想到效果不错，至少快速回笼了资金。“现在，中高端玩具在下沉市场同样卖得动，消费水平提高了，也不差这十几二十块钱。我这次来，就是想备点好货。”周亚楠说。

她的手袋塞满了各个展区收集来的宣传资料，手上的展区地图也被反复折叠，有些破损，“我加您个微信吧”，是她一天内说得最多的话……周亚楠乐此不疲地寻找着机会。

进博会上，中小企业采购商的机遇不断涌动。

地方“天团”谋合作：长三角成了近水楼台

这几天，上海来了许多“重量”级嘉宾！据不完全统计，河北、天津、河南、山西、山东、湖南等省份的党政一把手，陆续出现在进博会场馆。千亿级GDP城市的市委书记、市长们也来进博会场馆，关心注册在辖区内企业的交易情况。

东妹数了数，进博会前3日，最多的一天，有20多场集中签约仪式。不仅有东部沿海经济发达省份，也有内陆、中西部等资源丰富地区。

“今年，浙江省组织了1.46万家采购商，4.1万人参加采购，采购商数量与第二届持平。”11月7日，在进博会浙江专场新闻发布会上，浙江省商务厅党组副书记韩杰介绍了今年浙江采购团亮点：“服务贸易类企业采购热情高涨，参与企业4230家，较第二届增加73.8%。”

进博会浙江专场新闻发布会现场 图片由活动主办方提供

除了来上海买买买，借助上海人才、产业、营商环境的优势，浙江采购团还打算来进博会寻求一些合作。

韩杰介绍，浙江省今年对接了第三届进博会新设的“公共卫生防疫”专区，浙江省的国贸集团与3M公司、GE医疗、日本光电工业株式会社等全球知名医疗企业，搭建起了长期战略合作关系。

生长于杭州的天猫国际，和雅诗兰黛、强生等公司合作，共同孵化全球新品；来自俄罗斯、美国、阿根廷、日本、巴西、法国等11家国际知名企业的高端消费品，也将入驻浙江省多家进口平台。

随着长三角发展一体化进程加快，东妹在日常采访中发现，许多根植于上海的集成电路、人工智能、5G大数据等高新技术产业公司，近期频频去浙江、江苏一带布点、设厂。例如，注册在上海嘉定区的初创公司上海矽杰微电子，公司的大脑——设计团队留在了上海，新扩展的生产厂房开办在浙江，公司主创团队也常常在两地联动，各类生产要素和创新动能在长三角地区涌动。

西门子、宝马、SAP等世界500强及数字经济和高新技术领军企业，以进博会为跳板，在长三角地区大展拳脚；江浙皖企业也在进博会近水楼台先得月。这不，“眼疾手快”的浙江采购团，已经带着200多家省内企业，在进博会期间和50多家全球头部公司对接，现场集中签约了涉及5G、工业4.0、人工智能、智慧医疗、芯片、数字工厂、数字能源、智慧物流、机器人等多个行业的大订单。

进博会进程刚过半，各个地区的签约单量惊人，北京主题活动的7个项目，现场签约了近80亿元，深圳共签下意向协议总额度42亿美元的“大单”……难怪上海市市委书记李强在11月6日举行的城市推介大会上说道，上海将“加快打造成为国内大循环的中心节点，国内国际双循环的战略链接，让上海这座城市始终成为投资兴业的热土”。

国资“天团”站位高:“6+365”的“第一车间”

11月8日是记者节，在进博会新闻中心，许多记者人手一杯暖暖的热饮。蓝白格纹的上海网红奶茶最受欢迎。这是上海两个老字号“大白兔”和“百花牌花生牛轧糖”联手推出的“进博会专供”。

进博会新闻中心大白兔奶茶“摊位” 冠生园食品供图

“大白兔”和“百花”都来自上海的老牌食品厂——上海冠生园食品有限公司，它也是上海市属国企光明食品集团的下属子公司。在场馆内每个人一日三餐的各个环节上，都可以看到光明食品集团的身影——

“光明乳业的领鲜物流是进博会指定物流供应商；良友博海是餐饮指定供应商；牛奶棚是场馆内最大的应急备餐供应企业之一；西郊国际农产品批发市场，把好食材准入关……”光明食品集团党委书记、董事长是明芳很自豪。

做好进博会服务商、组织好场馆设计、招募采购商和专业观众们、自己也加满购物车……这些都是类似于光明食品集团这类上海国企在进博会的常规操作，今年的进博会，上海国企有啥不一样？

大江东工作室梳理发现，上海国企天团不仅实力强劲——2020年，绿地集团、光明食品集团、东方国际等6家企业入选2020年中国100大跨国公司榜单——并且站位高，紧扣国家战略，回应社会需求。

光明食品集团购物车的关键词是“消费升级”、“乡村振兴”——

“光明食品集团和乡村振兴有着天然、广泛的联系，现代农业是光明食品集团食品优质的源头和‘第一车间’。”光明食品集团党委副书记、总裁刘平说，“光明的全球食品集成分销平台也将国外优质产品信息和配送体系和国内市场有效衔接，满足食品消费升级的需求。”

东方国际作为跨国贸易公司和进口服务商，今年进博会，他们的主题是帮每个采购商加满购物车。“东方国际开设的‘6天+365天’交易服务平台，在杭州、合肥、苏州、常州、嘉兴、黄山已开设六个分中心，计划在长三角41个城市进行全覆盖。”东方国际（集团）有限公司董事长童继生说。

据统计，今年进博会，上海市国资委系统41家企业集团全员参与上海市交易团国资分团，国资“天团”采购商企业注册登记总数1234家，专业观众达1.8万余人，采购项目涵盖了智能及高端装备、食品及农产品、医疗器械及医药保健等多个领域。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)