进博会魔杖轻点，中国百姓生活更“靓”了

医疗器械及医药保健展区人流如潮。 翁奇羽摄

11月8日，第三届进博会开幕第四天，这场超级大展上的明星展品，已经基本被“剧透”完毕。

各类全球首发、亚洲首秀、中国首展争相亮相，黑钻、超跑、游艇、机器人……各种高精尖商品争相抢抓人们的眼球。因疫情防控要求，今年进博会的参展商规模控制在了40万人左右，且不设置公众开放日。

对于绝大部分消费者来说，在手机端、电脑端“云逛展”似乎不够解渴，也无法直接感知高质量的进口商品，究竟怎样让生活更美好——大江东工作室为您略做盘点。

为中国设计、为中国研发——参展商这样海上寻梦

乐高展台内，观众动手体验游戏乐趣。马苏薇摄

在进博会现场，如果说哪个区域人流最密集，非消费品展区莫属。

珠宝、服饰、化妆品，这些与美好生活相关度极高的展品集聚，使得这个展区被誉为“最美展区”。在各个国际化妆品品牌的展台前，参展商排起长长的队伍，代表消费者表达着对这些领域的关注。

11月7日，全球最大的芳香护理和精油企业之一，多特瑞在进博会上首发了一款海派精油——Dream“海上寻梦”。这款根据上海城市特色设计的复配精油，沉淀着白兰花与桂花的基因，两种香气相融，氤氲着上海春去秋来的城市味道。

“根据中国的文化特色，城市特色，研发设计具有中国特色的产品。从为中国造，到为中国设计，为中国研发，这是我们在第二届进博会基础上的又一提升。”多特瑞中国总裁麦欧文介绍，将白兰花、桂花等中国植物与罗马洋甘菊、加州胡椒等西方植物碰撞、交融，意图实现各美其美，美美与共。

一款小小的精油，背后映射着进博会参展商对中国的认知，作为世界上最大的消费市场之一，如何理解中国百姓的“美好生活新风尚”，是对参展商的一大考验。

意大利品牌德龙今年是第三次参展，作为历史逾百年的咖啡机生产企业，这个品牌一直有自己的经典设计和追求。不过，今年进博会上，德龙打破了自己此前经典的银黑配色，推出了白色款机型，“外形上受到了年轻群体的喜爱，此外我们还开发了冰咖、冷萃等功能，设计了中文显示菜单，让中国消费者操作更加便捷”，德龙有关负责人介绍。

消费品展馆里，连续3年，来自丹麦的乐高集团发布的新品都充满中国元素。今年发布的新品更是推出了中国传统节日套装，包括“舞狮”和“新春庙会”等，生动再现了中国春节的热闹场景。此外，还有灵感来自中国传统神话孙悟空的乐高悟空小侠系列。

本届进博会，消费品展区展览面积9万平方米，远超规划面积，参展的800余家展商中，有30多家是世界500强和行业龙头企业。无论是美妆、日化用品，还是家电、母婴儿童用品，为中国设计，为中国研发，已经成为鲜明特征。

新技术、新理念——引领更舒适、更低成本新生活

工作人员向参观者介绍微创一体化手术室。 翁奇羽摄

第三届进博会开幕前两个月，在上海市静安区胶州路，上海市康复辅助器具创新产品体验馆正式揭牌。体验馆里，针对残疾人和老年人的行走、洗浴、检测等日常需求，助起马桶圈、移位机、电动轮椅等58种来自世界各地的最新康复辅助器具产品陈列的满满当当，不时有路过的市民好奇走进，打量观察。

康复辅助器具是近年来在国内兴起的一个行业，其背后，反映着我国人口结构的变化。

以上海为例，截至2019年底，上海全市户籍人口1471.16万人，其中60岁及以上老年人口达到518.12万人，占总人口的35.2％；65岁及以上老年人口361.66万人，占总人口的24.6％。在上海各区中，60岁及以上老年人口占该区总人口比重最高的依次是虹口区、黄浦区和普陀区，比重分别达到41.1％、40.5％和39.9％。

如何帮助身体机能逐步退化的老年人维持生活质量，已经成为许多家庭不得不面临的现实问题。体验馆里的设备，都是为此而来，而这个体验馆的落成，与进博会密切相关。

去年10月22日，第二届进博会前，上海交易团举行新一批“6天+365天”交易服务平台授牌仪式，其中之一是SCP小咖云国际康养产业创新中心。在那之前，上海市民政局推动设立的上海首家康复辅助器具应用场景展示馆刚刚在“四叶草”里揭牌。

“对于没有运动能力的老年人来说，肌肉是会萎缩的，我们通过进博会引进的可穿戴的被动肌肉训练设备，目前已经应用到了老年人身体机能训练当中”，小咖云有关负责人介绍，包括这款设备在内的一系列康复辅助器具通过进博会进入了中国市场，为提高残疾人、老年人的生活质量提供帮助。

“发达国家比我们早一些年进入老龄化，康复辅助器具的使用和知晓率已经比较高了”，小咖云国际康养产业创新中心创始人江晓隽介绍，在传统思维里，身体机能的退化普遍被看成是“病”，依靠医院治疗或个人的“硬顶”来扛过去，而康复辅助器具的介入有利于提高老年人的生活质量，“进博会虽然只有6天，但却是一个和国外沟通联络的好平台，它让我们和国外形成了链接，有了长期合作的机会和可能。”

新技术带来新理念，进而引领新生活。在“四叶草”的中心圆楼中，365天陈设着国际最先进的康复辅助器具，将外国客商资源导入国内，带来新的生活方式。

江晓隽说，这两年引进的一个冰岛外骨骼支具产品，专门针对老年人的膝盖疼痛，减少髌骨摩擦，目前已经在上海150个小区推广，提供租赁服务，“目前它的知晓率还不高，但我们希望可以能够更好的推广，让老年有更低成本、更舒适的生活”。

新品首秀，纷至沓来——国人对美好生活的向往永不止步

媒体记者在小潜水艇中录制节目。 巨云鹏摄

进博会，正在成为全球最新产品、最优秀科技的展示舞台，几乎每一个展区，都有层出不穷的新品与首秀与现场观众见面。

医疗器械及医药保健展区，强生公司举行创新产品发布，美敦力举办创新医疗科技秀，贝朗集团提出新技术助力患者新生活，珀金埃尔默展示了新冠病毒超高通量自动化检测解决方案。

服务贸易展区，洛克菲勒艺术基金发布了其艺术中心项目，SGS集团尝试打造区块链追溯系统赋能中国市场全渠道解决方案，优普集团为“一带一路”人员设计海外风险+健康管理一站式服务。

技术装备展区，日立建机ZX120液压挖掘机新品发布，陶氏交通运输平台亚洲首发，ABB无人机载天然气泄漏检测解决方案全球首发，沃尔沃概念版电动轮式液压挖掘机EX03全球首发。

连续三届举办，作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会已经逐渐在形成它特有的的定位与风格——既是海外客商展示自家能力与成就的大舞台，也是中国企业和中国老百姓扩大消费选择的“大卖场”。

中国市场，世界机遇，进博会见证中国开放的大门越开越大，也见证中国人民对美好生活的向往永不止步。

（唐小丽对本文亦有贡献）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)