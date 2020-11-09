进博会的防疫“战术” 入境人员需经哪些流程才能参会？

随处可见的医疗点，且配备了单独的测温室

国家会展中心（上海）入口处防疫物资取用点

在空气流通处布置就餐区域，每张桌上均设有具备隔离作用的“多人就餐神器”

在新冠疫情背景下，第三届中国国际进口博览会（下称“进博会”）通过“云推介”“云招展”、“云签约”等非接触方式招展，且取得了积极效果，世界500强和行业龙头企业参展数量已达到往届规模，另有数十家企业连签三届。

而另一方面，进博会的热度也为其疫情防控工作带来了压力。

国际疫情尚不稳定，进博会恰是一个境外人士较多的展会，且会场内人口密度较高，诸多因素来看，进博会举办时期的场馆内无疑是一个新冠病毒极易传播的场所。

如何确保本届进博会安全举办，不仅事关进博会参会人员，还关乎上海甚至全国的防疫安全。

日前，《国际金融报》记者带着大家最关心的问题，采访了中国国际进口博览局（下称“进博局”）、中国共产主义青年团上海市委员会（下称“上海团市委”）等负责进博会相关工作的部门工作人员。

以下是各单位工作人员对于本届进博会防疫工作的解答：

《国际金融报》：入境人员需要经过哪些防疫流程才能参加进博会？

工作人员：上海市《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》明确提出，对进博会入境参展参会人员同样严格落实闭环管理。

在口岸检疫环节，上海海关对风险布控指令的交通工具实施登临检疫，对所有入境人员严格实施健康申明卡核验、体温监测、核酸采样检测等措施。

对检疫发现异常的入境人员，由120转送指定医疗机构排查；其余人员移交地方联防联控机制落实隔离健康观察措施。通过检疫的入境人员才可参加进博会。

《国际金融报》：进博会期间人口流动量大，展商、观众、工作人员的就餐安全如何保障？

工作人员：在做好进博会餐饮服务保障的同时，相关部门也将切实落实好各项疫情防控措施，着重做好人员、环境、原材料疫情防控工作，严格落实取餐、用餐安全间隔等餐饮防控要求。

在商业广场、展馆部分公共区域、馆间通道等增设公共就餐区，推行展位就餐制度、分批分时就餐制度，加强就餐环境管控；定期开展餐车、设备等的清洁消毒，做好场地环境消杀工作；同时，加强对冷链肉类、禽类、水产品等重点食品原材料的核酸检测，确保餐饮环节各项疫情防控措施落实到位，让大家吃得安心、吃得放心。

《国际金融报》：记者看到进博会展馆内为防疫做了很多布置，如随处可见的测温站、红外测温仪、手部消毒液等。请问，馆内如何安排布置防疫工作人员和防疫设备？

工作人员：本届进博会通过采用“安全健康一体化检测”设备与技术，实现无感知测温和验证一体化的便捷入场方式。体温过高人员一律不能入场。同时，通过分时预约、错峰入场等一系列方式，预先对入场人员的数量进行合理调控，控制场内人数。

现场有400人组成的专业消毒队伍，备足了消毒物资，将对展厅和其他公共区域进行每天早晚两次的全面清洁消毒；对电梯、卫生间、门把手等高频次使用区域或接触点进行不间断擦拭消毒。

所有入场的货运车辆、搭建工具及其承运物品的外包装在进入指定轮候停车场前，都要进行消毒并做好记录；在进入展厅卸货前，其装载的物品外包装还要进行再次消毒，落实好双重保障。此外，所有冷链展品将统一进入指定冷库，集中检测、仓储后，统一配送进馆。

《国际金融报》：前两届进博会的食品及农产品馆内，进口海鲜展是最受欢迎的展区之一，今年还有进口的新鲜海鲜及其它生鲜产品展出吗？如果有，如何确保其防疫安全？

工作人员：本届进博会上依然有进口海鲜展出，但所有进场馆的食品展品均经过严格检疫流程。进口冷链食品将实施“分批入库、统一进馆”运作模式，由设立在上海浦东新区的一供应链公司承担总仓的储存、转运功能。

上海在保障进博会冷链食品安全上严把五道关，在入库环节，所有冷链食品及运输车辆、人员需全环节防疫清消。在之后的查验关中，工作人员将查验冷链食品票证是否齐全无误差，同时督促仓库方开展冷链食品从业人员和环境的新冠病毒核酸检测。

随后是仓储关，经过查验后的冷链食品会进入专库专区妥善保管；在出库和参展环节，上海浦东新区市场监管局进行全程驻点监管，实施“点对点”的冷链转运和全流程的闭环监管。

在对冷链食品进行安全抽检和新冠病毒核酸检测采样后，如发现检测结果不合格的产品，市场监管部门将第一时间配合相关部门落实相应控制处置措施；对于查验合格的展品，根据存放和转运计划及时安排入库。

第三届进博会进口冷链食品展品存放仓库自10月22日启用，存放的参展食品主要分为三大类：牛肉、羊肉、猪肉等畜肉冻品；面包、巧克力、冰淇淋等冷链食品；三文鱼、金枪鱼、牡丹虾等海鲜冻品。该仓库内冷链食品已于11月1日和2日通过冷链方式转运至进博会展馆进行布展。

《国际金融报》：馆内志愿者有何防疫措施？

工作人员：根据第三届进博会疫情防控工作总体方案部署，在上海市卫健委的指导下，团市委研究制定了《志愿者疫情防控专项方案》和《高校志愿者疫情防控工作指引》，并指导高校按照“一校一方案”要求制定各校志愿者防疫专项方案。

进博会志愿者服务保障组严格落实精准化防控，自10月10日起，对全体志愿者开展为期14天的体温监测，并每日上报异常状况。

所有志愿者在上岗前接受了两次核酸检测，结果为阴性后方可上岗服务。上岗后，为志愿者配备智能手环实时测温，每天测温三次，一旦有异常，第一时间进行干预，不得继续参与志愿服务。

志愿者在服务期间，均落实“学校-服务场所”相对闭环管理，尽可能降低活动半径，紧盯志愿者住宿地、学校门、展馆门、岗位点、餐饮点、活动区等关键节点，强化志愿者群体内风险控制。

志愿者服务保障组为志愿者配备充分的防疫物资，开展全员疫情防控专项培训，同时配发《第三届中国国际进口博览会志愿者新冠肺炎疫情防控指南》指导志愿者做好个人防护和应急处置，并要求高校、用人部门和志愿者个人落实防护责任。

志愿者在结束进博会志愿服务后，还将接受第三次核酸检测，检测结果为阴性方可返回课堂，并由学校密切关注志愿者后续的身体健康状况。

《国际金融报》：为了防疫安全，今年进博会期间场馆内产生的垃圾如何处理？

工作人员：进博会举办期间，场馆内每日都将做好现场的垃圾分类、储运及处置工作，专门增设废弃口罩专用垃圾桶，安排专人及时收集、清运和集中消毒。

（配图均为吴斯洁摄）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)