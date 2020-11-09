外资行 “老朋友”如约而至，有备而来

张力 摄

金秋时节，黄埔江畔再迎“进博时刻”。11月4日晚，第三届中国国际进口博览会（下称“进博会”）开幕式在上海举行。

当前，全球化进程遭遇“逆风”，国际环境面临更多不确定因素，可以说全球贸易和经济复苏面临严峻挑战。在这种情况下，更凸显出这场“东方之约”的特殊意义。

算上今年，不少到场的外资行已经是“三届元老”了。即便受到疫情的影响，这些“老朋友”依旧带着诚意满满的“礼物”如约而至。

浓浓的科技感：

金融不再抽象

走进本届进博会的外资行展区会发现，一大亮点便是特别设计的展台，参观者可以直观地感知前沿科技引领下更为安全、便捷与高效的金融服务。

在服务贸易展区8.2H馆的主通道位置，可以看到南洋商业银行的展台。外观上看，整体设计采用方正的四边形结构作为主体，门头采用LED吊点悬挂，使整个展台活跃起来，增加了未来科技感。

不远处，也可以看到渣打银行的展台。记者了解到，作为最早承诺参与进博会的企业之一，今年已是渣打银行第三次参与。

渣打中国方面在接受《国际金融报》记者采访时表示，今年的主题是“创新跨界合作，助力国内国际双循环”，围绕这一主题，渣打会展示银行跨市场的一站式金融服务、跨行业的创新金融合作，和促进双循环的金融解决方案。

同样作为“三届元老”，汇丰中国方面对记者表示，希望通过这一盛会分享其在跨境金融服务、数字化金融和综合财富管理等领域的创新探索。

此外，汇丰今年还首次携旗下银行、保险、证券等机构共同参展，展示紧密联动的综合性金融服务，来支持中国企业和居民日益增长的多元化金融需求，同时分享更多的金融智慧。

记者注意到，为了让金融产品不再抽象，并给因为疫情等原因无法亲临展会的国内外观众带来更直观的感受，不少银行别出心裁，把直播间搬进了展区。一系列金融服务展品也因此变得“看得见”、“摸得着”。

据汇丰中国方面透露，今年，汇丰首次把直播间搬到服务贸易区，以“线上直播+线下体验”相结合的方式，重点展示智慧金融服务如何协助海外企业把握中国 “双循环”格局下的增长机遇。

在汇丰展台中央的直播间里，汇丰海内外高管、一线员工以及客户代表摇身成为“主播”，通过多场直播活动分享最新贸易趋势、宏观经济走势、财富管理动向以及金融开放下的市场机遇等话题。

渣打中国方面也告诉记者，今年增设了线上直播，希望通过“线上+线下”立体看展，“场内+场外”隔空互动，全面展示渣打优质创新的国际银行金融产品和服务。

满满的诚意：

一系列综合方案

同心协力，其利断金。当大家从五湖四海齐聚进博盛会，心中必然充满着对自由贸易一如既往的向往与坚持。

为了更好地洞悉贸易的创新和未来，外资行参展商也带来了一系列高效的金融服务。

记者从大华银行展台了解到，这次进博会，大华银行推出了五大金融解决方案。其中，跨境资金管理和贸易融资方案包括定制东南亚区域跨境双向扫款和资金集中管理方案、个性化的跨境人民币贸易融资方案和大华—恒丰贸易直通车。此外，还有“一站式”东南亚货币解决方案、多样化的贵金属交易及融资方案、供应链融资方案和广泛网络对接FDI咨询服务（FDI：外国直接投资）。

大华银行（中国）行长兼首席执行官符懋赞在接受《国际金融报》记者采访时表示，今年以来，面对贸易摩擦和国际市场萎缩，东盟逆势上扬，成为中国第一大贸易伙伴。我们也希望全力辅助客户“稳外贸”，利用对外直接投资咨询服务，帮助更多企业发掘东盟投资贸易机遇。

渣打中国相关负责人告诉记者，渣打一直密切关注进口贸易领域的动态，积极与金融科技伙伴合作，将最新产品与服务，落实到进口相关的具体场景中来。

今年4月，当新冠肺炎疫情在境外的蔓延对全球产业链、供应链、贸易链造成冲击，国际汇率波动加剧之际，渣打注意到，很多从事进口业务的中小型企业面临着线下手续办理受阻、海外款项支付缓慢、资金压力增大、汇兑风险加剧等多重难题。

在这一背景下，渣打与数字化跨境支付平台寻汇SUNRATE合作，推出“汇e达” 智能付汇解决方案，为进口企业提供一站式金融服务。自上线以来，“汇e达”已服务逾百家中小型进口商，总体外汇交易量超过3亿美元。

深深的希冀：

让贸易再无障碍

深耕中国多年，是时候带来一场丰富的金融盛宴了。

南洋商业银行展台的会议室外墙及企业文化区向大家讲述了其自创办至今所经历的重要时刻。

在整个进博会期间，南洋商业银行还安排了多场形式多样、干货满满的小型论坛，围绕长三角一体化、大湾区特色金融、跨境业务多个热点话题分享相关行业动态。

南商（中国）相关负责人告诉记者，“作为一家与新中国同龄的外资银行，南洋商业银行诞生于香港，是新中国成长历程的见证者，也是参与者。时光荏苒，我们迈出的每一大步背后，都隐藏着中国改革开放进程的剧变，从每一个侧面都可以看到一段跌宕起伏的历史。”

该负责人进一步指出，“过去的两届进博会，我们收获颇丰，不仅提升了国际视野，也增强了跨境服务的能力。未来南商将积极发挥集团平台和自身的资源禀赋优势，持续提升服务能力，包括针对‘走出去’企业的不同业务场景和需求提供跨境银团贷款、投融资等。”

在近期的采访中，多家外资行高管均向记者表达了对于长期深耕中国市场的决心与信心。而在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，如何更好地服务则成为了讨论的焦点。

渣打中国行长、总裁兼副董事长张晓蕾表示，中国是渣打集团最重要的战略性市场之一，也是集团网络收入的最大贡献者。渣打对中国的发展前景长期看好，会坚定地扎根中国，依托中国的发展而发展，不断加大投入，深耕中国市场。

可持续金融领域，张晓蕾表示，渣打早就与工行及其它金融机构一道，签署并实施“一带一路”绿色投资原则，从而确保为之融资的“一带一路”项目做到环境、社会和经济的可持续。“我们也非常期待通过绿色贷款、绿色债券等金融产品和服务来为中国的承诺做出贡献”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)