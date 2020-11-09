进博会迎来了这些“新朋友”……

尽管今年新冠疫情给全球带来了严重的冲击，但得益于中国的有效应对、积极防控，以及社会经济的稳定和开放局面，第三届中国国际进口博览会（下称“进博会”）于11月5日在线下如约而至。

作为“老朋友”，美国福特汽车、法国路易达孚、日本松下、瑞士罗氏等今年继续带来了顶尖的产品、技术。与此同时，“新朋友”阵容也不容小觑，这其中就包括拥有众多顶级品牌的历峰集团以及Zara母公司西班牙快时尚巨头Inditex集团等。“新面孔”的加入，为本届进博会增添了不少亮点。据称，本届进博会有近50家世界500强和行业龙头企业首次参展，覆盖全部六大展区。可以说，展览规模更大、参展企业质量和展品展览水平也更高。

对于正在遭受新冠疫情冲击的全球企业而言，进博会已然成为它们“零距离”接触中国市场和中国消费者的一次颇为难得的机会。

近几日，《国际金融报》记者陆续采访了首次参加进博会的多家企业，这些企业在与记者交流时难掩欣喜：“进博会本身的影响力正日渐扩大，同时也给企业带了诸多交流和寻求合作的机会。”来自韩国的食品业巨头好丽友更是向《国际金融报》记者直言，其相信未来和进博会会“继续结缘”。

1 “新面孔”携“重礼”参与

今年的消费品展区，来自日本优衣库的“明日博物馆”引来诸多瞩目：2020年荣获《财富》杂志“全球100个伟大设计”榜单的优衣库高级轻型羽绒、全球销量超过10亿件的HEATTECH温暖内衣、采用革命性一线成型工艺的3D针织系列、“会呼吸”的AIRism体感调适面料等展品均汇聚于此。这是进博会消费品类最大的展台，1500平方米的区域被划分为10大创新展区，优衣库称，在展示服适人生的艺术与科学的同时，其要以“明日之服”改变人们未来生活。

这也是优衣库首度参与进博会。早在今年5月，其便积极对外发布相关信息，并表示在新冠疫情蔓延的背景下，全球更需要紧密连接、通力协作。优衣库将通过推动“LifeWear服适人生”艺术与科学的持续进化和积极的经营活动，为促进中国经济的重振和发展做出应有的贡献。

和优衣库一样，雅培也是进博会的“新面孔”。《国际金融报》记者获悉，此次雅培展品涵盖四大核心领域——诊断、医疗器械、营养品和药品，将展示多项“全球首创”以及业内领先的解决方案。其中包括仅有红豆般大小的全球首个且唯一适用于治疗早产儿动脉导管未闭的封堵器，首款真正实现不扎手指测血糖的扫描式测糖“黑科技”瞬感葡萄糖监测系统，以及HEARTMATE 3适用于晚期心衰病患的全球首个运用全磁浮技术的迷你心脏泵等。

记者注意到，雅培此次还进驻了公共卫生防疫专区，展示了企业在此次全球抗疫中被广泛应用的先进的诊断方案及新冠检测试剂、医学营养品，以及糖尿病管理技术等。

从展台呈现产品的重磅程度来看，这些进博会的“新朋友们”完全可以和“老朋友们”相匹敌。骊住集团告诉记者，其首次参展便将旗下四大品牌美标、德国高仪、日本伊奈、骊住厨房全部带到了现场。骊住水科技集团大中华区首席执行官陶江称，此次骊住展区分为四大区域，从医院、学校、住宅、老年康养四大生活场景入手，聚焦卫生洁净，集中展示在各领域内的创新与标准，产品涵盖面更是广泛，他们要为大众带来多样化的洁净卫生解决方案。

值得一提的是，“新面孔”中也不乏本土企业的身影。再鼎医药首席商务官兼大中华区总裁梁怡告诉《国际金融报》记者，今年是再鼎医药首次参加进博会，也是本届进博会唯一一家参展的本土创新药企。“本次进博会上，再鼎医药和全球合作伙伴携手展出了一系列创新药物及治疗方案，包括诸多目前还未在中国上市的创新药物，覆盖脑肿瘤、女性肿瘤、消化道肿瘤、抗感染等多个重大疾病领域。尤其是首次亮相的‘肿瘤电场治疗家族’，这将是全球首次全面展示除已获批用于胶质母细胞瘤的产品爱普盾之外，肿瘤电场治疗用于胸膜间皮瘤、卵巢癌等多个适应症的在研产品。”

2 怀揣热情寻找合作

和往届相比，今年的进博会有些特殊。年初以来，全球暴发新冠疫情，给全球市场带来了许多变化和不确定性。在此背景下，仍有不少“新朋友们”选择参加本届进博会，体现出这一全球性开放平台的吸引力得到了进一步增强。

“早在今年5月，我们就确认将参加进博会。当时虽然疫情正在全球持续蔓延，很多大型国际展会都按下暂停键，但我们对中国克服困难，政府的疫情管控措施和中国社会经济强大的自我修复能力充满信心，坚信进博会一定能按时举办。”梁怡向记者表示。

事实上，不仅仅是再鼎医药，在接受记者采访时，几乎所有首次参加进博会的企业都表达了对这一全球性平台的高度肯定和信心。

“进博会的巨大成功彰显了中国成就和开放创新。过去两届的成功举办让好丽友看到了其中所蕴含的重大机遇和溢出效应。我们非常期待以本届进博会为契机，将更多优质进口产品介绍给中国消费者。”针对为何选择今年参与进博会这一问题，好丽友方面表示，进博会既是展示平台，又是交流平台。“近年来，我们已将事业拓展至包装饮用水、功能饮料、代餐食品、甜品店等领域，并积极布局健康食品市场。我们非常期待与合作伙伴共同拓展全新合作领域、合作模式。进博会期间，我们将会和包括北京朝批商贸在内的合作伙伴签署战略合作协议。”

钟友兴糖果厂是新加坡历史最古老的糖制造商，其董事钟程龙也向《国际金融报》记者透露了公司此前对于参加进博会的渴求，并称期待能够寻找到适合的合作伙伴。

钟程龙说，前两届进博会取得了举世瞩目的成就。中国向世界展示了其张开双手拥抱世界的友好形象，彰显了大国的力量。作为企业，他们明显感受到近年来中国对多边贸易的大力支持，愈发保护知识产权和营商环境。“我们一直想要参加进博会，加之今年是新冠疫情切断了许多连接的特殊一年，我们就更渴望参加这一届的进博会。我们想要去冲破阻隔建立连接，希望通过进博会这个平台让中国看到我们的同时，我们也能更了解中国”。

雅培方面则表示，过去两年，他们一直在密切关注进博会的开展以及成就。“我们很欣喜地看到进博会在这两年中规模不断扩大，影响力也日益提升，也一直殷切期待能够参与其中。进博会将为跨国企业加强与各界伙伴的交流和合作提供宝贵的机会，包括政府机构、行业伙伴以及消费者。我们非常高兴参与到这项盛事中来……”

据雅培方面透露，在此次进博会期间，其会与多个省级采购达成签约，并与业界伙伴达成多项健康战略合作协议，范围涵盖医疗器械、营养品、药品、诊断等领域。

“今年的疫情令世界经济普遍不景气，我们顺利举办进博会无疑是给了大家极大的信心。”商务部国贸研究院国际市场研究部副所长白明在接受《国际金融报》记者采访时表示。在他看来，从今年新参展的企业层面而言，可以反映出企业对于中国市场未来的经济发展是持乐观态度的，且想要在进博会上得到一些机会。“许多外国人为了来进博会，下了非常大的决心，他们冒着险，甚至不惜隔离14天也要来，这就足以说明他们对商业机会的重视”。

3 看准中国长远投资

显然，参加进博会和同行巨头竞技、积极寻求多方合作的背后，是这些首度参展的企业对中国市场的认可。

以优衣库为例，尽管是进博会的新朋友，但在中国市场，其已经历了近20年的发展。优衣库大中华区CMO吴品慧表示，自2002年进入中国，在过去近20年，优衣库与中国消费者和经济一同成长，在保持高速成长的同时，已成为亚洲第一、全球前三的服装品牌。当前，在中国大陆地区，其门店已近800家，每年保持80-100家的开店速度。“优衣库在2020年以来，仍然保持对中国市场的信心，继续深耕中国市场”。

在外界看来，进博会也将进一步推动这些企业在中国市场的投资布局。

陶江坦言，一直以来，中国都是骊住集团在全球具有战略意义的关键市场。“去年，骊住中国市场从骊住集团亚太运营区分离，升级成为骊住集团的全球独立运营区域，这也体现了骊住对中国市场以及其所带来机遇的重视。除此之外，为了持续加深对消费者的认知与需求理解，骊住于2019年扩大了其位于上海的亚太研发中心的规模，以强化对中国市场的技术支持。此次参展进博会，正是骊住兑现对中国市场承诺、持续助力中国家装与卫浴行业蓬勃发展、助力中国建设更洁净未来的又一重要证明”。

陶江说，未来，中国市场依然是骊住集团实现可持续增长的重要引擎，为此骊住从多个方面做了长远的规划，包括不断推进产品迭代以满足中国消费者需求、进一步实现渠道的多样化等。

谈及后续在中国市场的投资，钟程龙一样较为积极，他说，对华投资是一个长期的过程，钟友兴还处于起步层面。“目前我们与国内的合作方式主要是线上线下的经销和分销，目前正在积极打开市场，拓展在中国的营销渠道。中国拥有广阔的市场、完善的工业配套、日益精进的技术和优良的人才，这些对于企业来说都是非常有价值的，所以我们也向往未来可以在华设厂进行直接和深入的投资”。

在接受《国际金融报》记者采访时，多家企业均表达了疫情下对中国市场经济发展的信心。钟程龙告诉记者，中国在此次疫情中表现惊人，在强有力的统筹协调下，中国率先复工复产，甚至在经济上走出了独立行情，这让其看到中国应对危机的实力。“作为企业我们对中国未来的发展很有信心”。

“作为一家扎根中国25年的跨国食品企业，我们十分赞赏中国营商环境、外部政策的连续性、稳定性，这让外国企业对于在中国的投资和发展有着良好的预期。”好丽友方面也指出，眼下全球受疫情困扰，但中国经济强势复苏，进博会的成功举办向世界释放了十分积极的信号。在经济“双循环”格局下，中国内需市场必将释放出巨大潜力，其对中国未来经济发展充满信心。

陶江也在和记者的交流中指出，其对中国的经济发展前景充满信心。他说，近年来，中国不断深化外资管理体制改革，打造公平、透明、可预期的营商环境。今年年初，外商投资法的正式实施，彰显了中国推进更高水平对外开放、进一步推动全球经济发展的决心，也是中国致力营造良好营商环境的又一证明。“期待未来中国更多的开放政策，为包括骊住在内的各国企业在华开展合作提供更多更广阔的机遇”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)