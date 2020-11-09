本届进博会五大亮点 吸睛产品多

全碳纤维超级跑车Apollo IE

张力 摄

11月5日至10日，第三届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。秋意盎然，阳光明媚，“四叶草”张开怀抱，喜迎海内外参展嘉宾。

作为疫情防控常态化下的一场特殊展会，今年进博会有哪些亮点值得关注？

亮点一：展览面积扩大3万平，500强“朋友圈”扩容

在今年特殊形势下，进博会展览面积再度扩大，各国企业参展积极踊跃，总展览面积比上届扩大近3万平方米。

参展企业质量亦更高。世界500强及行业龙头企业参展意愿更强，回头率超过70%，美国福特汽车、法国路易达孚、瑞士罗氏等企业连续3年参展，数十家企业已连续签约未来三届进博会。

进博会以开放包容的姿态，迎接持续扩容的“朋友圈”。

据悉，本届展会有将近50家世界500强及行业龙头企业今年首次参展，覆盖全部六大展区，如米其林、雅培、耐克等知名企业，今年都是首次参展。

另外，还有30个最不发达国家参展第三届进博会，展览面积超过4000平方米。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，有数百项新产品、新技术、新服务在第三届进博会期间进行“全球首发、中国首展”，不少行业细分领域的“隐形冠军”也将展示其首发产品。

欧莱雅中国总裁兼CEO费博瑞表示：“在2018年，我们是首个确认参加进博会的快消品公司。进博会的平台可以帮助我们将产品快速推向市场，满足中国消费者日益增长的对创新品牌、优质产品的需求。”

辉瑞亚洲业务发展负责人杨樱认为，中国是辉瑞全球的第二大市场，所以对辉瑞全球来说意义重大。“我们希望今年通过参加进博会，利用全球的贸易平台，融入到双循环的中国经济发展框架中”。

亮点二：百花争艳，六大展区这些产品最吸睛

本届进博会共设立六大展区：食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区、服务贸易展区、消费品展区、汽车展区、技术装备展区。

食品及农产品展区展出的最“绿色”的肉制品——植物肉，最辣的拉面之一韩国三养火鸡面，最贵的咖啡之一东帝汶猫屎咖啡等展品，让吃货们一饱口福。

汽车展区，世界前七大整车集团悉数到场，500强和龙头企业参展面积超过90%，展区整体特装率超过99%。丰田氢燃料电池版柯斯达商用车、全碳纤维超级跑车Apollo IE、氢燃料重型卡车XCIENT等悉数登场。

技术装备展区“硬核”满满，“最强劲拖拉机”约翰迪尔8R拖拉机配备专属6缸9.0升24气门高压共轨发动机，最安全电动轮式挖掘机沃尔沃全球首发后屏幕电动挖掘机，最强“读心术”机器人欧姆龙乒乓球教练机器人，这些展品将给观众带来一场技术盛宴。

消费品展区向来是颇具人气的展区之一。欧莱雅全球首款家用定制化妆品配方概念产品Perso，“最中国风”的展品乐高悟空小侠系列玩具，“最酷玩”的展品迪卡侬全球首发ITIWIT充气皮划艇KAYAK X500等展品，等待爱潮流爱生活的你来一探究竟。

医疗器械及医药保健展区将展出全球最小心脏起搏器2.0版——Micra AV经导管植入式无导线心脏起搏器，体积仅有胶囊大小，比传统起搏器小93%，重量仅2克，工艺之精巧令人叹服。

服务贸易展区方面，最“聪明”的工厂——德勤小黄鸭智能工厂，最贴心的触屏物流——UPS快递微信下单，最“潮”的体验——MOXY酒店，将现场为来访观众奉上“最in”的使用体验。

亮点三：采购商达40万人，实力雄厚结构优化

按照进博会疫情防控要求，国家会展中心（上海）馆内人数不得超过最大承载量的30%。

据孙成海介绍，第三届进博会入馆人数规模大大压减，但今年专业采购商报名仍十分踊跃，达到40万人，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家。

专业采购商实力雄厚。报名注册的采购商中，年营业额10亿美元以上的达到2238家，年进口额1亿美元以上的有近1400家。

从行业结构看，制造业、批发业和零售业企业采购商占比排名前三，分别为30.6%、16%和8.2%，这与进博会展区行业设置匹配度较高。

从企业性质看，境内企业中，有5.35万家为民营企业，占比超六成。

亮点四：线上线下联动，举办百场高规格配套活动

进博会不仅是商品和服务的交易平台，也是人文交流的基地。11月4日晚间，虹桥国际经济论坛将采用“线上+线下”的方式举行，共话“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”，打造全球共享的高水平论坛和国际公共产品。

孙成海介绍，虹桥国际经济论坛将打造成共同维护多边主义的重要公共平台，为世界提供更好的国际公共产品。

多国政府通过其贸易促进机构或驻华使领馆，积极支持本国企业携优质产品参展，有的计划借助进博会官网进行线上展示，宣传本国产业、文化、旅游等特色内容，还有一些国家的驻华机构将举办一系列经贸论坛和投资促进活动，深化双边合作。

据悉，本届进博会还将举办上百场高规格、高水平、高质量的配套活动，增加国家级步行街、中国旅游等人文展示项目。意大利将带来首个境外人文交流展示活动，展现该国55个由联合国教科文组织认定的世界文化遗产。

亮点五：守好疫情防控底线，严查冷链食品

今年所有参加第三届进博会的展客商、服务人员等都将接受核酸检测。在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。

防疫健康码信息、核酸检测报告、健康承诺书等信息统一集成在个人的进博会证件系统中，通过证件通行权限管理，确保入场人员卫生防疫安全。同时，通过采用“安全健康一体化检测”设备与技术，实现无感知测温和验证一体化的便捷入场方式。

和往届进博会不同，今年进博会展区内将不零售冷冻生鲜食品，禁止试吃未经“全熟加工”的冷冻生鲜食品。同时，规范进口冷链食品采样、监测和消毒工作，强化冷链食品全链条防控，关键岗位人员核酸检测“应检尽检”。

上海市卫生健康委主任邬惊雷强调，进博会期间，要求参会人员每天开展自主健康监测，进入展区后全程佩戴口罩，保持安全社交距离。

本届进博会缘何特殊

“在全球新冠疫情防控形势仍然严峻的情况下，今年我国继续办好进博会，有多方面的意义。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《国际金融报》记者采访时表示：

一是彰显了中国继续扩大开放的决心，通过开放促进形成双循环的新发展格局；二是体现了中国负责任的大国形象，向世界发出共享中国大市场的积极信号；三是向全球展示了中国在疫情防控所取得的阶段性胜利，坚定全球合作抗击疫情的决心。

上海政协常委、上海财经大学金融学院国际金融系教授奚君羊在接受《国际金融报》记者采访时表示，进博会可提升上海作为国家对外开放的重要窗口地位，也有利于提升上海的国际贸易中心地位。如期、高水平、高质量召开进博会，可向全球展示我国对外开放的决心和气度，充分使我国进口需求得到进一步满足，促进我国与其他国家的经贸关系往来，提振我国经济发展。

今后进博会将越办越好，肖本华建议，需要在三个方面下功夫：一是充分发挥市场主体的作用，让更多的企业成为进博会的主角；二是通过进博会促进数字贸易、离岸贸易等新型国际贸易的发展；三是要为我国“科技立国”战略服务，让全球更多的新科技亮相进博会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)