“500亿基金经理”俱乐部大扩容

当前，公募行业的趋势是市场资金往头部优秀的基金经理靠拢，马太效应进一步加剧。需要注意的是，基民日益增长的购买需求，与基金经理管理能力上限之间的矛盾。

评价一名电影演员的商业价值，除了演技，还得看票房。这样的标准，同样适用于公募行业：评价一名基金经理的商业价值，除了业绩，还得看管理基金规模。

目前业内流传一个说法：排除一些知名度高、投资经验丰富、历史业绩得到广泛认可的基金圈投资大佬之外，如果一个偏股型基金经理今年没有发基金，暂时可以忽略这个基金经理了。

原因是在这个基金发行大年，但凡有点销量的基金销售渠道（银行、券商和互联网）都在争夺客户。争夺客户需要靠什么？业绩。

业绩好不好，时间会说话；市场认不认可，数据会说话。

1205只，2.6万亿元。前者是截至11月4日，年内新成立的基金数量，后者是新基金发行总规模。这是继2019年后基金发行数量再度破千，也是公募年发行份额首度突破2万亿元。

比好基金更稀缺的，是好的基金经理。在这轮发行热潮中，部分业绩历经过时间考验的“老炮”基金经理，管理规模水涨船高；而部分业绩冒尖的中生代基金经理，也成功跻身“流量小生”之列。

16人管理规模超500亿

假设年初在公募圈做一档选秀节目，名为“乘风破浪的基金经理”，一个季度更新一次排名，最后年底凭流量（管理规模）大小出道。

如果参加比赛和踢馆的门槛是必须为“流量小生”，即权益类基金管理规模在100亿元以上。有资格成为练习生的人有多少？据Wind统计，截至2019年底，符合要求的基金经理共115位。

如果成团出道的条件是，年底权益类基金管理规模超过500亿元。那么，年初位列出道位的有4人，分别是：华夏基金的张弘弢、南方基金的罗文杰、嘉实基金的何如、嘉实基金的陈正宪。

彼时，最有希望C位出道的是张弘弢，管理规模为972.39亿元。

经过今年前9个月的比拼，基金经理各显身手，练习生的人数不减反增。截至三季度末，“百亿级”基金经理人数从年初的115位增至196人。而出道位的人数从4人增至16人，新进名单有：

广发基金的刘格菘、易方达基金的张坤、南方基金的茅炜、国泰基金的艾小军、华夏基金的赵宗庭、华夏基金的徐猛、汇添富基金的胡昕炜、华安基金的许之彦、鹏华基金的王宗合、华泰柏瑞基金的柳军、景顺长城基金的刘彦春、招商基金的马龙、易方达基金的余海燕、易方达基金的成曦。

尽管张弘弢依然位列C位，但管理基金规模缩水了22.33亿元。何如和陈正宪则因规模缩水超百亿跌出出道位，分别降至第21名和第20名。

流量背后的思考

为了增加流量，基金经理各出奇招。

有人通过发新基金，不断刷新管理规模。比如，鹏华基金的王宗合，年内发行新基金数量多达5只，到三季度末，合计为其带来505.5亿元的规模增量；南方基金的茅炜，年内推出的3只新基金，带来了422亿元的流量；嘉实基金的归凯，以3只新基金吸金259亿元。

有人则加大对绩优老基金的持续营销，以吸引新流量。比如，张坤管理的易方达蓝筹精选，前三季度规模增长了255.14亿元；同样没有发行新基金的刘彦春，靠老基金的持营，管理总规模也站上了500亿元。

当然，也有一些基金经理“双管”齐下，发产品和做持营两不误。

可以看到，公募行业的趋势就是市场资金往头部优秀的基金经理靠拢，马太效应进一步加剧。但是，这种趋势背后是否会存在一种隐患？即基民日益增长的购买需求，与基金经理管理能力上限之间的矛盾。

有业内人士认为，资本市场的广度、宽度、深度已经充分满足大规模基金的出现，这两年行情也以大盘股为主，所以不需要担心这一点。

但也有人提出诸多思考。资深基金研究专家王群航向《国际金融报》记者表示，业内需要思考以下问题：基金经理的管理能力边界在哪里？单只产品的规模过大，投资运作趋于指数化，未来的收益会让投资者满意吗？基金经理过去业绩好，未来一定就好吗？管理规模过大，管理多只产品，如何做好公平对待所有的产品？

此外，爆款基金当前的实际成立情况偏差较大，营销的痕迹很重，过度营销是否存在？是否合理？爆款基金中，有一定的追高嫌疑，这种现象是否需要规范？

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)