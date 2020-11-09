结构性行情仍存公募将迎年度考核

距离A股市场年内收官仅剩不到2个月，市场的结构性行情还在持续上演。作为专业机构投资者，不少公募基金年内已经跑出了超额收益，且大幅领先指数。目前来看，公募各类型基金业绩榜单依旧充满悬念，而基金公司通常还设有年度或季度业绩考核，接下来近两个月的持仓操作，也将给基金经理带来更多的考验。

权益基金仓位略降

从券商预测的公募基金仓位来看，目前，机构投资者对于市场的看法和投资行为各持态度。

国金证券最新测算数据显示，截至10月30日，股票型基金最新仓位达到90.83%，混合型基金最新仓位达到71.53%，二者较上期仓位均出现小幅下降，加仓基金和减仓基金数量较为接近。

财通证券测算结果显示，截至10月30日，尽管当前整体仓位较高，但行业配置上分歧巨大，经过连续几周的大幅下探，部分行业减仓明显，其中前五大重仓行业为食品饮料（14.75%）、医药生物（12.57%）、电气设备（9.19%）、电子（6.56%）、休闲服务（4.87%）。除医药生物明显加仓2.46个百分点外，其余行业持仓与前一周相比变化不大。

财通证券认为，9月市场风格切换是明显的，尤其在行业上的切换。

记者注意到，目前最受机构青睐的板块集中在食品饮料和医药生物，而电子和计算机板块今年一直呈现出递减趋势。此外，由于新能源汽车和光伏板块的带动，使得电气设备行业成为8月份以来，主动权益类基金集中买入的板块。

年底前布局方向

最后两个月，公募基金势必会把握最后的冲刺机会，让产品年度业绩更加好看。而从近期公布的三季报来看，大部分基金经理均在季报中流露出，结构性行情仍存，看好低估值和顺周期板块，其中包括金融、军工等。

沪上某中型公募基金对《国际金融报》记者表示，从股债相对估值的角度，两个市场当前都位于中性区间。股市面对的流动性环境远好于债市，但仍然不支持市场全面性的上涨，权益和转债市场的机会仍然是结构性的。结构性的方向是业绩确定性高，估值一两年内能够消化的品种，从行业维度，可关注光伏、环保和汽车行业等。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《国际金融报》记者采访时表示，公募基金公司一般是按年度来考核基金经理。具体来看，有些公司年度业绩考核截止时间是11月底，大部分公司截止时间在12月底。对于基金经理而言，年度业绩还是很重要的，年度业绩考核将决定基金经理薪酬、奖金等待遇。当然，现在越来越多的基金公司更注重长期业绩考核，主要考核基金经理过去两年、三年，甚至五年的业绩，主要是鼓励基金经理为投资者创造长期投资回报。

杨德龙表示，对于公募基金而言，今年整体业绩比较亮眼，跑赢同期指数表现和大多数投资者。大部分基金比较满意当前业绩表现，但为了年度排名，可能还会在接下来的两个月里再冲一冲业绩。

从布局方向来看，杨德龙认为，近期表现突出的白酒和新能源汽车板块在年底前可以继续关注。另外，调整到位的一些医药龙头股可以保持关注，受到集采降价影响的医药股要暂时规避，不受降价影响的医药股则更有机会。整体方向可以朝消费白马股、新能源汽车、券商和科技方向进行配置。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)