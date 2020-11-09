巨头扎堆参展进博 中国对全球服务进口增长贡献居首

本报记者 马婧 孙杰

走进第三届进博会服务贸易展区，虽然很少看到可以实际触摸的商品，但这里依旧热闹非凡。从旅游消费到国际物流、从商务服务到教育服务……这些和老百姓生活紧密相关的服务消费，早已成为世界经济的重要组成部分。商务部近日发布的《中国服务进口报告2020》显示，十八大以来，中国累计进口服务3.4万亿美元，年均增长9.2%，对全球服务进口增长的贡献居全球首位，预计未来五年，中国服务进口规模占全球比重将超过10%。

在第三届中国国际进口博览会服务贸易展区，UPS快递公司请来行为艺术家扮演快递员展示稳定有保障的快递服务。

提高运营效率未来办公更灵活

中间是圆形的写字台，旁边分布着不同类型的桌椅，在服务贸易展区，共享办公巨头WeWork将办公空间搬到了现场。在后疫情时代，人们对办公空间有了新的诉求，WeWork此次带来了“分布式办公”新方案，“灵活应万变”成为展区的主题。

未来办公模式会发生什么样的变化？世邦魏理仕在进博会现场发布的《2030年地产市场展望报告》显示，灵活性将成为租户对于未来办公场所和办公模式的重要诉求之一。疫情的暴发不仅在短期内改变了企业的工作模式，也让灵活和弹性工作制度与物理办公空间的结合成为未来办公的长期议题。越来越多的企业考虑将灵活办公模式作为长期租赁策略的一部分。调查显示，73%在中国的企业租户将增加灵活办公，并有70%的企业会增加科技投入以支持远程工作。

WeWork中国产品中心负责人陆钒表示，“分布式办公”将企业固定的业务需求与灵活的空间和便利设施网络相结合，助力创新企业捕捉更多发展机遇、创造更多商机、实现海内外蓬勃发展。

旅游回暖

潮牌酒店亮相中国内地

来到酒店巨头万豪国际集团的展台，年轻的调酒师在展台现场炫技，调制旗下品牌瑞吉酒店的传奇饮品“血腥玛丽”鸡尾酒——推介餐饮成为万豪展台的重头戏，传递出的是希望客人重回酒店消费的期待。

“今年进博会还将重点推介新潮牌Moxy。”万豪国际集团大中华区传讯经理陈娟娟在展台忙碌着，为前来的观众做讲解。她说，万豪今年是第三次参加进博会，跟过去两届偏重展示传统酒店品牌相比，今年“上新”了。各式零食、酷炫衣帽、简约长条桌……展台一角展陈元素，已让人们看到潮牌Moxy酒店的“冰山一角”。

如今的中国旅游市场，随着互联网全面渗透，年轻的旅行者尤其是“千禧一代”已成为旅游市场的主力。“关注他们，是万豪未来的战略重点。”陈娟娟说。与传统酒店大堂的格局不同，Moxy大堂主色调更清新，还将开辟游乐区，让年轻的旅客能掷飞镖、玩桌游。大堂桌椅也是简洁的大长桌，类似吧台，可以在这里打开电脑办公。

酒店工作人员也不再西装革履，而是一群穿着板鞋、牛仔裤的年轻人，他们可以像朋友一样陪旅客坐下来聊聊天。预计明年1月，中国内地第一家Moxy酒店就将落户上海虹桥商务区。随后将登陆南京、西安、杭州和深圳，预计明年将开6家。

连接全球

国际快递加码绿色物流

在服务贸易展区，一辆新能源物流车“开”到了UPS展台。一位举着快递箱的快递员一动不动地站在展台前，吸引不少观众驻足打量。在他身旁，“连接全球、共创机遇”几个大字格外醒目。

“其实这是我们请来的艺术家，通过这种行为艺术的方式，表现出我们步伐稳健地在中国发展。”现场工作人员说。

经济全球化带来了巨大的物流需求。国际快递巨头UPS于1988年进入中国市场，目前在中国已经有超过5800名员工，设置了73个营业网点。在进博会现场，UPS展示了其电动物流车。据介绍，UPS中国最新采购的37辆电动汽车已于今年7月投入使用，电动车辆占其整体运输车队的比例达到近10%。UPS中国表示，还将继续扩大可替代燃料和先进车队技术的应用。

商务部数据显示，未来五年，中国服务进口增速仍将高于全球平均水平，服务进口规模累计有望达2.5万亿美元，占全球比重将超过10%。这也意味着，潜力巨大的中国市场将成为全球巨头们展示服务新方案、收获新成果的绝佳舞台。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)