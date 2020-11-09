进博会上半场成效明显 贸易投资对接会达成合作意向861项

原标题：贸易投资对接会达成合作意向861项

数百项新产品、新技术、新服务在本届进博会上进行全球首发、亚洲首秀、中国首展。全球首发数量占比达一半以上

47个“一带一路”沿线国家和地区的500多家企业参展

日本参展企业最多，美国企业展览总面积最大

本报讯（记者 孙杰）“在疫情防控常态化背景下举办第三届进博会，能办就是一种成功。”截至昨天，第三届进博会进入第4天，展期过半。上半场运行如何？当日举行的新闻通气会上，中国国际进口博览局副局长孔福安表示，开幕以来，各项工作进展顺利，展览展示精彩纷呈，对接洽谈深入开展，防疫保障安全高效，运营服务平稳有序。通过举办大型贸易投资对接会，已达成合作意向861项，成效明显。

展览展示方面，进博会六大展区、四大专区各具亮点，数百项新产品、新技术、新服务在本届进博会上进行全球首发、亚洲首秀、中国首展。其中，全球首发数量占比达一半以上。

今年进博会继续设立新品发布专区，打造“进博发布平台”，42家国际知名参展企业举办发布活动，其中消费品展区6场，医疗展区10场，服贸展区6场，装备展区11场，食品展区9场。中央广播电视总台央视新闻特别节目《进博新品汇》全程直播，线上直播3日观看超1300万人次。

在全球疫情蔓延的背景下，各国企业依然看好中国市场，积极参与进博会。根据孔福安的通报，从国别看，今年参展企业最多的是日本，参展面积最大的是美国企业。分类来看，来自“一带一路”沿线的国家和地区达47个，有500多家企业参展，展览面积近4万平方米；G20国家有超过1400家企业参展，展览面积22.7万平方米；上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国等近200家企业参展，展览面积超过1万平方米；“金砖”国家有60多家企业参展，展览面积近4000平方米。

“全球各国企业积极参展，有的不远万里，历经多次辗转；有的克服疫情影响，即便隔离多日，也要前来赴约。”孔福安表示，这充分说明世界各国企业充分认可进博会的重要平台作用，充分看好中国市场的巨大潜力。

香港地区企业今年参展的积极性也非常高。据统计，本届进博会有240多家香港地区的企业参展，展览面积3.6万平方米，参展企业的数量比上一届同比增长17.5%，展览面积增长59.3%，增幅明显。尤其是香港贸发局组织香港中小企业参展，这些中小企业参展面积比上届进博会同比增长20%。

“成交是衡量进博会成效的重要标尺，也是参展商、采购商是否有获得感的重要体现。”孔福安介绍，洽谈签约方面，通过主办大型贸易投资对接会，线上线下共有来自64个国家的674家展商、1351家采购商参会，达成合作意向861项。进博会还举办了10场投资推介会。

截至11月7日，进博会为各地方交易团、央企交易团、国家卫生健康委交易团提供了76个档期的签约服务，其中各地方交易团27个档期、央企交易团48个档期、国家卫生健康委交易团1个档期。同时，在展馆内设置了6个贸易洽谈区，提供商务设施和相对独立空间，便利洽谈交易，提升对接成效。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)