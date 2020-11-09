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直播带货火！新业态发力“双11”

张璇 王俊禄

2020年11月09日08:21  来源：新华社
 

　　“双11”正进入第12年，如今大家的“购物车”里，商品与服务“比翼”，“洋货”共国潮“齐飞”……透过“新消费群体”“新供给市场”“新消费场景”，以及不断提质升级的消费，在强劲的需求拉动下，“双11”催生出大批新兴业态

　　今年“双11”来得比往年更早了一些，其中直播带货令人瞩目。不少消费者像锁定电视连续剧一样，定时去观看直播，看中便宜、实用的商品便“剁手”消费。

　　从“村播”“厂播”到“仓播”，直播场景不断丰富，直播业态也覆盖了包括家居、数码家电、汽车等在内的几乎所有行业。在杭州综合保税区、义乌跨境直播仓，海外品牌商家可以边播、边卖、边发货。多个传统行业，都因“嫁接”直播而发生变革。

　　今年直播带货有多火？据一家电商直播平台数据显示，今年预售正式启动10分钟引导的成交额就超过去年“双11”全天；在美妆领域，有12个单品直播仅1小时的成交额就分别破亿元；电商促销季期间，每天开播场次比去年同期增长超过50%。

　　2019年，直播带货成为各大电商重点营销板块，迎来了行业的快速发展期。经过一年多的发展，直播间不再是简单地“承载”带货画面。一块手机屏之外，是对产品、物流、营销的一次集中流量“大考”，是整个供应链的转型升级。

　　“双11”正进入第12年，如今大家的“购物车”里，商品与服务“比翼”，“洋货”共国潮“齐飞”……透过“新消费群体”“新供给市场”“新消费场景”，以及不断提质升级的消费，在强劲的需求拉动下，“双11”催生出大批新兴业态。

　　“老字号”不断绽放新花样。在中华老字号方回春堂的店铺里，外形酷似巧克力的黑芝麻丸、山楂膏儿童棒棒糖、雪梨膏饮品等一批新式产品，成为今年“双11”热销品。例如黑芝麻丸，月销已达5万件。“为了适应年轻消费群体，‘老字号’也要有‘新思维’。”方回春堂高级副总裁汪立源说。

　　叠加时尚设计师的创意，国潮也在新业态中异军突起。成立于2014年的品牌密扇，在“双11”期间，中国风改良旗袍、女侠红色印花改良汉服的销量环比大幅增长。“我们希望通过互联网和我们的设计，将深藏在山里的匠人工艺、传统中国文化融入服饰中，再带到年轻消费者群体里，形成新的文化链接。”密扇CEO冯光说。

　　新技术“加持”新业态。今年“双11”期间，3D购物广泛应用于大家电、手机等商品，覆盖总商品数6000余款，消费者不仅可以360度查看商品外形，甚至可以操作打开冰箱门，获得更加真实的体验；摩托车等还可以听到发动机音效。目前，3D互动已应用于今年“双11”消费电子会场，63个品牌商家、108款商品首次尝试3D互动技术。

　　今年“双11”线上线下融合更为紧密。银泰百货介绍，银泰全国八成门店将覆盖定时达服务，消费者在喵街App下单，最快1小时就能把货送到家；居然之家和红星美凯龙带来“家装外卖”上门服务，北京、上海、重庆等地的用户，15公里范围内可以像点外卖一样“下单”家具。

　　新业态带动了新农人参与到电商直播里去。湖南省城步县副县长刘书军说，在直播带动下，城步的电商体系建立起来了。今年1-9月，全县实现电子商务交易额4.9亿元，农产品网销总额7650万元，同比分别增长75%和37%。

　　“今年‘双11’的新业态让我们看到一个不一样的电商促销节。消费升级的重要驱动力是观念升级，当下消费者正由物质型消费转向精神、体验型消费。比起过去，现在的消费群体更愿意为产品功能属性以外的独特体验、文化认同和精神共鸣感买单。”数字经济智库首席研究员胡麒牧说。

　　新华社记者 张璇 王俊禄（据新华社北京11月8日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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