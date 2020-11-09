入摩“三步走”一年 外资涌入A股

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）随着近日A股入摩“三步走”满周年，在市场探讨A股国际化步伐不断加快、外资涌入提速改变市场生态和投资理念的同时，MSCI主题基金的业绩表现也引发了关注。公开数据显示，截至11月8日，近一年MSCI主题基金的平均净值增长率接近30%，最高达到58.62%。但整体而言，MSCI主题基金首尾业绩悬殊，差距已近70个百分点。

2019年11月8日，美国明晟公司（以下简称“MSCI”）发布11月半年度指数评估结果，宣布将中国大盘A股纳入因子从15%提升至20%，并于11月26日收盘后生效。作为A股入摩“三步走”的最后一步，该次扩容大幅提高了A股在MSCI指数中的权重，并且也是首次大规模纳入中盘股。

如今，“三步走”已过去一年。Wind数据显示，截至最新收盘的11月6日，外资在A股二级市场的持股数量约为927.61亿股，累计持股市值22951.85亿元，较2019年末的817.36亿股和15741.05亿元，分别增长13.49%和45.81%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙坦言，纳入MSCI指数给A股市场带来了巨大的变化。首先是为A股带来了增量资金，2019年外资流入A股超3000亿元，今年以来，也有2000亿元左右的外资流入。其次是给A股市场带来了价值投资的理念，外资多以价值投资和长期投资为主，也进一步引导A股市场资金更多关注业绩好的个股，远离绩差股。

值得一提的是，在入摩“三步走”推动外资加快布局A股市场的同时，作为公募市场的主题产品——MSCI基金也普遍在近一年内结出“硕果”。Wind数据显示，近一年内，数据可统计的54只MSCI主题基金（份额分开计算，下同）的平均净值增长率约为29.86%。

其中，最高的中金MSCI中国A股国际质量指数A更高达58.62%，除此之外，近一年收益率超过30%的产品也多达33只。但同期，太平MSCI香港价值增强指数A/C则表现不佳，不仅同类垫底，净值增长率分别达到-10.99%和-11.35%，也成为MSCI主题基金中，近一年业绩唯二出现亏损的产品。对于旗下产品业绩亏损明显的原因，北京商报记者多次拨打太平基金总机以及客服热线，但截至发稿前，电话暂未接通。

在杨德龙看来，MSCI主题产品多为被动指数型基金和增强指数型基金，因此，基金的业绩表现与其跟踪指数标的情况息息相关。在今年港股市场表现不佳的背景下，部分港股指数出现向下走势，也导致了关联基金的业绩下滑。而据公开数据显示，今年以来，截至11月6日，上述基金被动跟踪的MSCI香港价值增强指数下跌12.27%，近一年的跌幅也达到11.22%，与该基金A/C份额的跌幅相差无几。

放眼未来，财经评论员郭施亮表示，外资在A股市场的话语权不断提升，且外资投资A股市场的比例有望呈现出不断扩大的趋势。MSCI和富时罗素扩容最直接的影响，就是为A股市场带来一定规模的新增流动性补充，也因此进一步强化了A股市场的机构化程度。但必须要注意的是，A股国际化本身也是一把“双刃剑”，在加快开放的背后，也需要警惕资本变相套利的风险，对资本的流动需要进行一定的监控，从而把外资进入A股有利的一面充分发挥出来。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)