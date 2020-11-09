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三季度集体营利双增 酒店业迎来复苏季

2020年11月09日08:23  来源：北京商报
 

　　在刚刚过去的三季度，酒店业迎来了疫情之后的最大反弹季。11月8日，北京商报记者梳理了多家酒店集团发布的三季度业绩发现，这些酒店均在该季度呈现出U形复苏的趋势，不仅营收环比上升，亏损也大幅收窄，不少酒店集团还出现了盈利的情况。在业内人士看来，三季度跨省游全面重启以及暑期旅游旺季的叠加，让酒店业逐渐走出阴霾，预计四季度将在“十一”假期以及商旅市场进一步复苏中实现业绩稳步回暖。不过，值得注意的是，各家酒店集团的加速扩张也令市场竞争进一步加剧。

　　步入反弹通道

　　三季度对于酒店业来说可谓是步入了复苏通道。截至目前，国内三大酒店集团中的首旅如家、锦江酒店均发布了三季度财报，营收、净利均较上一季度有所上升。而国际酒店集团方面，万豪、希尔顿等大型连锁酒店集团也公开了三季度成绩单，其在大中华区业务更是复苏明显。

　　具体来看，根据首旅如家最新发布的三季度财报显示，公司该季度实现营收16.72亿元，虽然同比下降25.36%，但相比上季度11亿元的营收，环比增长52%，在净利润方面，首旅如家还实现了疫情之后的首个单季盈利，达到1.4亿元，相比二季度亏损1.6亿元的业绩有了明显复苏。

　　北京商报记者还了解到，作为国内最大的酒店集团，锦江三季度营收为29.1亿元，相比上季度的19亿元也环比增长了53%。此外，作为国内三大酒店集团之一的华住虽然还未发布三季度业绩，不过，根据其最新披露的三季度运营数据显示，预计三季度净收入同比增长0-2%。由此可见，华住酒店集团业绩已经恢复至去年同期水平，甚至将有增长。

　　除了国内酒店集团业绩大幅回暖，国际酒店集团在大中华区的业务也呈现进一步复苏之势。根据全球最大酒店集团万豪发布的三季度财报显示，万豪酒店该季度营收为22.54亿美元，而上季度营业收入仅为14.64亿美元；此外，另一家国际酒店集团希尔顿三季度营收也环比大幅上涨，较二季度上涨近4亿美元。同时，两家酒店集团财报还指出，其位于大中华区酒店业绩复苏明显，其中万豪酒店三季度大中华区的入住率大约61%，环比上季度有35个百分点的改善。

　　华美酒店顾问机构首席知识官赵焕焱表示，从目前各家酒店集团三季度业绩来看，收入方面均有所回暖，不过与往年比，还有一定的差距，预计四季度随着商旅业务的逐步恢复而进一步复苏。

　　旅游旺季贡献大

　　酒店集团三季度的亮眼成绩单有着多种因素。

　　从酒店自身来看，在上半年的经营压力下，三季度揽客“招数”频出。具体来看，除了房间折扣降价，部分酒店还推出了不少促销活动。

　　以京城酒店为例，“充值返现”就成为不少酒店的热词，包括北京日出东方凯宾斯基酒店在内的多家星级酒店在7、8、9月推出了不少“充值返现”活动，其中力度较大的返现额度能达到40%左右。此外，很多酒店还在之前的5、6月进行了预售，而这些预售产品真正放量则是在三季度，同时很多游客在购买预售产品之后还产生了诸多二次消费，由此也为酒店经营带来了增量。

　　在北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏看来，除了酒店的自救措施，外部环境的变化也是酒店业绩回升的主要原因。

　　“三季度属于旅游旺季，随着跨省游的逐渐恢复、游客出行意愿的不断加强，休闲度假市场迎来了一波较大的红利。同时，疫情还影响了消费者的出行习惯，在出境游尚未恢复的时期，周边游、近郊游甚至星级酒店度假成为不少游客的选择，进一步带动了酒店三季度业绩的恢复。”谷慧敏称。

　　与此同时，赵焕焱还表示，三季度正处于暑期，亲子出游的比例大大增加，不少酒店也推出了一些亲子套餐和优惠房型，家庭出游的比例也有所增加，成为三季度业绩回暖的一大助力。

　　值得一提的是，上半年受疫情影响而暂时“叫停”的会议业务在三季度出现复苏现象。不过，多位专家也直言，外部红利的确很关键，但酒店也需创造一些与众不同的亮点，关注自己在哪方面的细分市场有竞争力，尽可能扬长避短来扩大自身的吸引力。同时，除了保证阶段性的营业额，树立酒店的声誉也一样重要。

　　四季度有望加速“回血”

　　酒店业绩的恢复也让业界重拾了信心。对于接下来的四季度，赵焕焱分析指出，下一季度，酒店业还将迎来年末各公司年会，面对这些商机，符合条件、拥有会议设备的酒店会加大营销力度，有望在下一季度进一步减少亏损。同样在谷慧敏看来，尽管会议市场今年上半年也受到了疫情冲击，需求较往年相比可能会有下降，但上半年还攒下了不少线下的会议需求，加上“十一”黄金周的红利，四季度酒店的业绩或将进一步复苏。

　　不过，赵焕焱还指出，目前来看，三季度虽然出现了回暖现象，但冬季也是酒店的淡季，一些亏损的酒店能否扭亏还要看酒店的促销活动以及自身的吸引力。

　　不仅如此，北京商报记者还注意到，在各家酒店集团业绩复苏的同时，伴随“跑马圈地”而带来的竞争也在加剧。

　　首旅如家方面表示，今年9月，RevPAR（每间可销售房收入）水平已经恢复至去年同期的90%，同时仍然坚定推动全年800-1000家的开店计划。截至三季度末，首旅如家新开店数量为298家，已签约未开业和正在签约的储备项目达1084家，比二季度末增加300家，创历史新高。

　　与首旅如家类似，华住酒店集团也在其三季度运营数据中披露，今年三季度华住开业520家酒店，关闭201家酒店，实现净增酒店319家。而锦江酒店前三季度也净增开业酒店603家。

　　业内人士表示，目前虽然各大酒店集团营收、净利在逐步回暖，但是很多酒店的RevPAR和平均出租率并没有恢复，有些只恢复了七到八成，而这些数据将直接影响到各家酒店未来的业绩。

　　赵焕焱认为，酒店集团通常获取实体酒店的管理费和特许经营费，具体经营酒店的业主才是承担经营成本的投资者，因此对酒店集团来说，门店数量“多多益善”，集团会根据供求关系制定下一步的扩展战略，如何把控酒店品质也是需要考虑的问题。

　　谷慧敏表示，整体来看，随着市场的逐渐回暖，预计四季度还将出现一个需求“小高潮”，但四季度能否恢复至去年水平还需进一步观望。总之，比起上半年来说，各酒店的业绩及运营情况将会逐步好转。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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