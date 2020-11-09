中国战略提速 跨国车企竞逐进博会

第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）看什么？除法国巴黎远道而来的88克拉超级黑色钻石，3万平方米的汽车展览区也成为跨国车企的秀场。

北京商报记者了解到，本届进博会，汽车展区共有30件新产品、新技术“全球首发、中国首展”。包括大众、宝马、通用、特斯拉、现代等世界知名车企悉数参展，从集中发布纯电动新品到新技术的亮相再到提速在华战略布局，进博会的汽车展区秒变“小车展”。

据统计，每年有超过100万辆汽车通过进口方式进入中国市场，销售额超过450亿美元。在业内人士看来，对于跨国汽车企业，中国市场的重要性不言而喻，竞逐进博会的背后，正是看中其所带来的发展机遇。

电动化唱主角

尽管中国汽车市场进入存量时代，但仍为全球最大汽车消费国。汽车行业专家颜景辉表示，中国汽车市场仍具增长潜力，尤其在新能源汽车领域，电动化作为“新四化”的基础支撑，正成为众车企的未来。

本届进博会，电动化无疑成为最大亮点。特斯拉、奥迪、福特、现代、丰田、本田等跨国车企均带来电动化产品，从轿车到MPV、从SUV到越野车，覆盖全细分市场，各品牌展台全部“触电”。

作为占据中国燃油车市场半壁江山的大众集团，本届进博会集团“作战”，大众汽车、奥迪和保时捷3个品牌8款纯电动车型亮相，全面展现其电动化布局。其中，大众品牌带来刚在深圳完成首秀的ID.4 CROZZ和ID.4X两款ID家族车型。“奥迪在进博会期间展示的3款e-tron家族车型，全面展现我们对低碳未来的坚定承诺。”奥迪中国总裁安世豪表示，中国经济飞速发展，中国客户对未来可持续出行拥有极高期许。到2022年，奥迪将携手合作伙伴一汽集团，再推出6款电动化车型。

同时，福特汽车亮相旗下首款纯电SUV Mustang Mach-E，并计划明年引入中国市场。福特汽车相关负责人表示，MustangMach-E开启Mustang家族车型在中国的新征程，中国市场一直是福特汽车全球电气化战略的重要组成部分。

在电汽化布局上，通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁柏历则表示，“在全球范围内，我们将一半以上的资源投入到电动车和自动驾驶汽车领域。在中国，我们未来五年推出的新产品中40%以上为新能源车，这说明我们投资电动车领域的决心和力度”。

豪华品牌迎新人

除新能源汽车领域，逆势增长的中国豪华车市也成为跨国车企角逐的新战场。

其中，去年首次亮相后，独立豪华品牌捷尼赛思再度参展本届进博会。值得注意的是，本届进博会，捷尼赛思带来3款海外最新发布的中大型豪华SUV GV80、中大型豪华轿车G80以及旗舰豪华轿车G90特别限量版“Stardust”，这意味着，捷尼赛思品牌入华更近一步。

据悉，捷尼赛思在中国将采取独立渠道运营，首座品牌展厅将于明年在上海落地。 “作为全球最大的汽车市场，中国市场对捷尼赛思非常重要。” 捷尼赛思品牌全球负责人张在勳表示。对于计划明年进入中国的捷尼赛思而言，进博会是一个绝佳的品牌展示窗口。

事实上，捷尼赛思已是二次入华。捷尼赛思品牌前身为现代高端车型“捷恩斯”，此前由现代进口渠道进行销售。2012年，现代进口汽车在华销量高达2.8万辆，但到2015年仅为7000辆。2015年，捷尼赛思品牌成立，并成为独立高端品牌。2017年，现代在华进口汽车事业部解散，销售渠道关闭，现代高端车型板块也随之退出。此后，现代汽车并未放弃重返中国市场的可能性，今年9月现代汽车重启在华进口汽车业务，同时推出现代大型SUV帕里斯帝。新车推出仅两个月后，捷尼赛思再次参展进博会，也释放出提速入华信号。

据了解，目前捷尼赛思品牌在美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯和中东等地区都有销售，其中在北美市场已经进入多个细分车型市场前十名。

捷尼赛思加快重返中国市场的脚步，也是看中中国豪华汽车市场巨大的增量空间。数据显示，今年前9个月，国内狭义乘用车市场销量为1292.8万辆，同比下滑12.5%，但豪华品牌车型累计销量为178.8万辆，同比增长10.9%，成为唯一实现同比增长的板块。同时，2017年至今，豪华品牌市场份额也从7.4%提升到13.8%。反观合资品牌，今年前9个月同比下滑11.7%。

“豪华车市作为国内唯一增量市场，也成为全球豪华汽车品牌争夺主战场。”乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，存量竞争中，依靠合资车型已很难实现向上冲击，因此现代汽车通过独立豪华品牌切入豪华车市场，借助豪华车市寻找新增长点。

不过，在崔东树看来：“豪华车市虽然机会多，但大多品牌都是在中国市场积淀多年，捷尼赛思作为新品牌进入还有很多不确定性，要做很多铺垫工作，如渠道建设等。”对于入华所面对的问题，捷尼赛思中国CEO何睿思表示，“作为一个新兴品牌，未来在服务方面，无论是线上还是线下，我们都可以有更多尝试和发展的空间，目前来说我们最重要的工作是建立品牌形象”。

再寻“个性化”突破

电动化和豪华车市成为新增长亮点的同时，跨国车企对个性化细分市场的关注也在提升。

作为第三次参加进博会的通用汽车，将旗下品牌以及多款车型带入进博会，包括雪佛兰旗下敞篷跑车——第八代科尔维特Stingray、GMCYukon Denali、凯迪拉克凯雷德ESV、雪佛兰TahoeZ71、Suburban等全尺寸SUV。值得关注的是，通用汽车在此次进博会展示的车型均为未引入中国市场的车型。“进博会为我们提供一个极好的平台，让我们可以把还没有引进中国市场的产品进行展示，与中国消费者进行互动并聆听市场的反应。”柏历表示，通用有计划以进口方式，将进博会上的展品变为商品。这意味着，在进博会后，通用汽车将有望向中国市场引入更多新车型。

北京商报记者注意到，此次通用汽车展示的多为小众细分车型，相比通用入华21年来所推出的主流产品，这些新车型并不属于走量车型。对此，柏历表示，通用汽车坚持将最好的产品、技术和服务引入中国。从进军全新的细分市场、寻求创新的销售渠道，通用将积极把握不断涌现的发展机遇。

业内人士认为，在各品牌车型布局相互“咬合”的今天，小众细分车型市场的争夺也愈加激烈，通用汽车此举也代表不少高端品牌在存量车市竞争下，在华加码新领域布局寻突破口的决心，通过进口渠道引入更加细分的车型，在稳定基盘市场份额的同时，谋求更多利润。

看中个性化细分市场的不仅通用汽车，本届进博会，丰田汽车带来旗下性能车型——GR YARiS。丰田GR YARiS车系共有3款车型，按性能从高到低排布分别对应RZ、RC以及RS。崔东树表示，尽管小众车型不属于走量产品，但进口引入后将填补企业在小众细分市场的空白，同时随着中国消费者认知的提升以及年轻化需求的增长，小众车企也有望成为车市新突破口。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)