净利增长82% 巴菲特靠苹果狂赚

在疫情对自身核心业务的冲击下，股市中的收益成了“股神”巴菲特的重头戏。北京时间11月7日晚间，巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦发布了2020年三季度的财报，与上一季度的表现类似，营业收入微降、运营利润大幅下滑，净利润却出现了超过80%的同比增幅，这得益于股市的高额回报，比如持仓1117亿美元的苹果。

从具体财报数据来看，今年三季度，伯克希尔·哈撒韦的总营收为630.24亿美元，去年同期为649.72亿美元。同样出现下滑的还有运营利润这一指标，该公司三季度期内运营利润54.78亿美元，去年同期为80.72亿美元，同比下降32.1%。

对于运营利润亏损的主因，伯克希尔·哈撒韦在财报中表示，“由于新冠肺炎疫情的蔓延，我们的大部分业务都受到了负面影响，影响从相对轻微到严重不等。由于零售店、餐厅和娱乐场所等人流聚集的设施关闭，我们大多数制造业、服务业和零售业的收入在第二季度大幅下降，而第三季度与第二季度相比，几家公司的收入和收益出现了大幅增长”。

的确，具体的指标也印证了伯克希尔·哈撒韦的说法。数据显示，在今年三季度，该公司的承保业务运营亏损2.13亿美元，去年同期则为盈利4.4亿美元，铁路、公用事业和能源业务营业利润为27.4亿美元，同比微增了3.7%。

相较于受到疫情冲击的自身业务，巴菲特在股市的投资更是外界关注的焦点，而这也让伯克希尔·哈撒韦的净利润指标格外亮眼。数据显示，今年三季度，归属伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为301.37亿美元，较去年同期的165.24亿美元增长82.4%。

这与上一季度类似。在今年二季度，由于美股的反弹，伯克希尔·哈撒韦二季度的净利润高达263亿美元，折合每股A类股16314美元；而上年二季度为141亿美元，折合每股A类股8608美元，同比大增了86.8%。

虽然连续两个季度的同比增幅都超过80%，但巴菲特此前一直告诫投资者，不要过于关注净利润这一指标，因其未实现的账面投资损益容易导致季度波动较大。

即便有巴菲特的警告，但仍不妨碍伯克希尔·哈撒韦成为投资者眼中的指南针。财报显示，截至第三季度末，伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在4只股票：美国运通（持股152亿美元）、苹果（1117亿美元）、美国银行（249亿美元）、可口可乐（197亿美元）。

与上一季度类似，苹果仍然是伯克希尔·哈撒韦吸金的法宝。在伯克希尔·哈撒韦的重仓股中，苹果市值最高，其持仓也较第二季度末的915亿美元进一步增加202亿美元。苹果公司年内的涨幅已经高达67.28%，其第三季度则上涨了27%，为巴菲特带来了202亿美元的净增值。

值得一提的是，除了对苹果的进一步加仓，回购也依旧是伯克希尔·哈撒韦的主题。今年三季度，伯克希尔回购了90亿美元的公司股票，其中，伯克希尔在三季度回购了超过25亿美元的A类股票和约67亿美元的B类股票，此前瑞银估算的季度回购总额仅为32亿美元。

这一数字再次打破了二季度51亿美元回购额所创的纪录新高，连续两个季度股票回购规模创纪录。今年前三季度，伯克希尔共回购了157亿美元自家股票。

英大证券首席经济学家李大霄指出，巴菲特的大规模回购已经持续了比较长时间，回购意味着在巴菲特看来，公司真实价值其实是被低估的，长期来看伯克希尔·哈撒韦的表现还是比较稳健的。

在三季度，伯克希尔·哈撒韦的表现好于大盘，其A类股的股价在第三季度累计上涨了近20%，相比之下同期标普500指数的涨幅为8.5%。这是一个可喜的转变，毕竟在过去十年内，该股一直都落后于大盘。

从某种程度上来说，这与其体量和投资战略有关，大象难觅一直是近十年来困扰着巴菲特的难题，找不到值得出手的公司，伯克希尔·哈撒韦的现金流也屡创新高，即便是在连续两季度的大手笔回购之后，截至三季度末公司的现金储备仍然高达1457亿美元，较二季度的1466亿美元仅有极微弱的降幅。而在十年前的2010年，伯克希尔·哈撒韦的现金头寸仅为240亿美元。

不过值得关注的是，近期，巴菲特似乎又显露出了投资意愿。今年8月底，伯克希尔·哈撒韦表示，已经收购了日本五大贸易公司各5%以上的股权，这五家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事，总价值大约为60亿美元。

而在上个月，巴菲特还首次参与了“打新”，在数据公司Snowflake的IPO投资中，巴菲特收获了上百亿美元的利润。李大霄坦言，这对于巴菲特来说，的确是比较少见的，之前巴菲特购买的都是比较成熟的公司，像苹果都是观望了很久才购入。现在，苹果俨然是巴菲特的投资重点。

“我们很高兴看到这样的回购规模，然而看到他们囤积并增加现金储备，还是令人沮丧，”华尔街投行Edward Jones分析师吉姆·沙纳罕表示，“这已经是一个巨大的数字了。”

即便如此，谨慎仍是目前外界对巴菲特的一致观点。而在高级行业分析师Matthew Palazola和助理分析师Derek Han看来，“基于巴菲特之前的保守言论，在市场动荡的情况下，伯克希尔·哈撒韦还是不太可能进行大规模收购。虽然该公司并不是无所事事，但其需要进行非常大的交易才能带来可见的变化”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)