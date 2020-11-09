机构预测10月CPI加速回落 同比涨幅或低于1%

国家统计局将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。

“基数因素或推动CPI同比明显回落。”兴业证券首席经济学家王涵表示，去年10月有比较强的基数因素，同时从高频猪肉等食品价格数据来看，10月CPI同比预计可能明显回落。

不少机构预测CPI下行破1。“预计10月份CPI环比增长0.1%、同比增长0.8%，CPI下行破‘1’。” 浙商证券首席经济学家李超表示。李超指出，生猪供给的确定性回升推动猪价下行。据统计局口径，截至三季度末，我国生猪存栏达37039万头，同比增长20.7%，能繁母猪存栏3822万头，同比增长28.0%，供给较2019年同期显著修复。

东吴证券分析师陶川认为，10月份CPI同比或下行至0.4%。“由于10月份以来猪肉价格持续下跌，叠加去年的高基数，猪肉价格同比转负，并带动其他替代消费品价格涨幅回落。猪周期趋势下，10月份CPI食品项同比将明显回落。非食品方面，9月成品油下调拖累10月国内燃料消费价格。”陶川说。

华创证券首席宏观分析师张瑜预计10月CPI进一步回落至0.6%附近。张瑜分析称，食品方面，10月食品价格中多项共振下跌，菜篮子产品批发价格200指数环比下跌2%，猪肉价格单边下行至38.85元/kg，主因生猪产能快速恢复，出栏量增加，而双节备货需求回落所致。在猪肉价格大跌的带动下，鸡蛋价格亦环比下跌5.9%。而秋菜的集中上市拖累蔬菜月均价格环比下跌3.5%。

非食品方面，张瑜指出，10月国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别上调80元和70元，但月均价格环比依然小幅走低。预计在中秋及国庆双节带动的消费需求下，核心CPI环比基本持平于季节平均水平。

展望整个四季度CPI走势，中信建投证券研究发展部联席负责人、宏观固收首席分析师黄文涛指出，今年以来CPI同比大幅回落主要受猪肉价格高基数影响，6至7月受到季节性因素和汛情影响出现阶段反弹。未来核心通胀率在消费恢复中预计有从低位小幅上行可能，但猪肉价格仍将是拉动CPI回落的主要动力，四季度CPI同比最低或回落至0.5%以下。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)