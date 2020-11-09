人民网>>财经

机构预测10月CPI加速回落 同比涨幅或低于1%

2020年11月09日08:28  来源：经济参考报
 

国家统计局将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。

“基数因素或推动CPI同比明显回落。”兴业证券首席经济学家王涵表示，去年10月有比较强的基数因素，同时从高频猪肉等食品价格数据来看，10月CPI同比预计可能明显回落。

不少机构预测CPI下行破1。“预计10月份CPI环比增长0.1%、同比增长0.8%，CPI下行破‘1’。” 浙商证券首席经济学家李超表示。李超指出，生猪供给的确定性回升推动猪价下行。据统计局口径，截至三季度末，我国生猪存栏达37039万头，同比增长20.7%，能繁母猪存栏3822万头，同比增长28.0%，供给较2019年同期显著修复。

东吴证券分析师陶川认为，10月份CPI同比或下行至0.4%。“由于10月份以来猪肉价格持续下跌，叠加去年的高基数，猪肉价格同比转负，并带动其他替代消费品价格涨幅回落。猪周期趋势下，10月份CPI食品项同比将明显回落。非食品方面，9月成品油下调拖累10月国内燃料消费价格。”陶川说。

华创证券首席宏观分析师张瑜预计10月CPI进一步回落至0.6%附近。张瑜分析称，食品方面，10月食品价格中多项共振下跌，菜篮子产品批发价格200指数环比下跌2%，猪肉价格单边下行至38.85元/kg，主因生猪产能快速恢复，出栏量增加，而双节备货需求回落所致。在猪肉价格大跌的带动下，鸡蛋价格亦环比下跌5.9%。而秋菜的集中上市拖累蔬菜月均价格环比下跌3.5%。

非食品方面，张瑜指出，10月国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别上调80元和70元，但月均价格环比依然小幅走低。预计在中秋及国庆双节带动的消费需求下，核心CPI环比基本持平于季节平均水平。

展望整个四季度CPI走势，中信建投证券研究发展部联席负责人、宏观固收首席分析师黄文涛指出，今年以来CPI同比大幅回落主要受猪肉价格高基数影响，6至7月受到季节性因素和汛情影响出现阶段反弹。未来核心通胀率在消费恢复中预计有从低位小幅上行可能，但猪肉价格仍将是拉动CPI回落的主要动力，四季度CPI同比最低或回落至0.5%以下。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved