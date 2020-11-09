原标题：央企进博会“购物车”扩容升级 多家企业签大单

在第三届中国国际进口博览会上，最热的词依然是“买买买”。作为中国市场对外开放的重要力量，中央企业的“购物车”更是扩容升级。

国务院国资委副主任、中央企业交易团团长任洪斌透露，初步摸底，中央企业参会期间将与几十个国家和地区的企业签署意向采购协议，技术装备类、医疗健康类、服务贸易类比第二届有所增加，特别值得一提的是，亚洲、非洲、南美洲发展中国家意向采购金额会增长一倍以上。他表示，本届进博会中央企业交易团意向成交金额预计将超过上届水平。

据介绍，在前两届进博会上中央企业累计签订了386个合同/协议，意向成交金额总计311.3亿美元。截至10月31日，第一届进博会上签订的合同/协议执行率达到90%，第二届执行率接近90%，预计到今年年底第二届的执行率将会超过第一届的执行率。

从国务院国资委提供的第三届进博会央企交易团签约日程表上来看，将有包括中核集团、航天科技、航天科工、国家电网、中国石油、中航工业、中国移动在内的55家央企现场签约。

中国能建、中国海油、中国石化等率先拉开了“买买买”的序幕。《经济参考报》记者在现场了解到，11月5日，中国能建所属葛洲坝国际公司与西门子能源公司签订意向采购协议，按照协议，中国能建将采购燃气联合循环电站等一批项目的燃气轮机和汽轮发电机。11月6日，葛洲坝国际公司与ABB电网投资（中国）有限公司、中国能建所属葛洲坝装备公司与德国MTU香港公司又相继签订意向采购协议。根据协议，葛洲坝国际公司将采购燃煤电站等多个项目的变压器、高压开关设备和发电机出口断路器等设备。而葛洲坝装备公司采购的发动机及原装机组将作为该公司自主研发设计的发电机组产品核心部件，主要应用于电力、通信、数据中心、石油化工、交通运输、工业建筑等行业的用户，作为备用应急发电机组和主用发电机组，进一步提升发电机组性能和可靠性。

中国能建党委书记、董事长宋海良在接受《经济参考报》记者采访时介绍说，中国能建具有天然的开放合作属性，“走出去”早、海外业务布局广、国际化经营发展快、全球合作伙伴多，各层次多维度交流深，充分利用进博会大平台，达成了很多共识，取得了很好成效。通过与世界一流企业的合作，取长补短，加大“调结构、转方式、优存量、升品质”和“锻长板、补短板、拓增量、开新局”两个维度的建设，强化科学管理、系统管理，促进中国能建更高质量、更有效率、更可持续的发展。

作为我国海上最大油气生产商，中国海油也加力开放合作，与来自全球十余个国家和地区的18家供应商现场签订了采购合同和协议，签约金额创三年来新高。

据了解，今年以来中国海油与国际合作伙伴签订了一系列合作油田开发补充协议，与康菲、雪佛龙、壳牌等合作伙伴对接了一批重大开发项目合作事宜。就在进博会开幕前不久，中国海油与哈斯基石油中国有限公司合作开发的深水气田流花29-1顺利投产。

“我们诚邀全球合作伙伴积极参与新区块招标，参与我国深水、稠油和低孔渗等油气资源开发，以及海洋油气重大技术装备攻关等工作。”中国海油董事长汪东进在签约仪式上发出邀请。

面对全球能源低碳转型趋势，他表示，中国海油在“十四五”时期将持续加大新能源新业务投资力度。目前，中国海油已在海上风电、地热、氢能、储能和安全节能环保等领域积极布局，希望与合作伙伴在新能源、新技术、新产业等方面全面加强合作，不断拓展新的合作空间。

中国石化则与科威特国家石油公司、菲律宾永胜公司等28家供应商现场签约。值得关注的是，中国石化在本届进博会上的意向成交规模较前两届持续提升，将与来自15个国家和地区的50家供应商签订采购协议，涉及原油、化工品、装备材料等7大类25种产品。

中国石化董事长、党组书记张玉卓表示，进博会这个平台促进了能源行业的投资合作和技术创新，中国石化坚持开放合作、共享共赢，和国内外合作伙伴一道，不断谱写合作新篇章，共同为繁荣世界经济、增进民众福祉做出新的更大的贡献。

任洪斌表示，中央企业多措并举，借助进博会平台推进稳链、补链、强链，与外国企业、民营企业形成多类型、多维度合作伙伴关系，共同畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，提升我国“两链”稳定性和国际竞争力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)