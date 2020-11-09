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贸易结构进一步优化

我国外贸连续5个月正增长 民企占比提升

2020年11月09日08:29  来源：经济参考报
 

海关总署最新发布的数据显示，10月份，我国外贸进出口2.84万亿元人民币，比去年同期（下同）增长4.6%。这也是自6月份起的外贸进出口总值连续5个月正增长。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。分析认为，国内外积极因素还在不断累积，全年外贸有望延续稳增长态势。

总体来看，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元，增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。

在规模保持稳步增长的同时，我国贸易结构呈现进一步优化，一般贸易进出口增长、比重提升。前10个月，我国一般贸易进出口15.6万亿元，增长2.8%，占我外贸总值的60.1%，比去年同期提升1个百分点。其中，出口8.51万亿元，增长4.8%；进口7.09万亿元，增长0.5%。同期，加工贸易进出口6.09万亿元，下降6.2%。

分析认为，一般贸易出口的较快回升正在为总体贸易结构优化提供动力。兴业证券首席经济学家王涵表示，3月以来，在我国出口恢复过程中，恢复动力主要来自一般贸易出口。一般贸易出口同比增速由3月低点-4.5％至10月已经恢复至16.8％；1至10月一般贸易累计同比已经恢复至2.8％，占我国出口比重约60％，较去年同期提升约1个百分点。同期进料加工贸易累计同比-7.5％，来料加工贸易累计同比-14.7％，都还处于大幅为负状态。在疫情后的出口恢复过程中，附加值更高的一般贸易恢复更好，我国贸易结构改善。

从市场主体来看，民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。数据显示，前10个月，民营企业进出口12万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的46.2%，比去年同期提升3.9个百分点。其中，出口7.94万亿元，增长10.9%，占出口总值的55.4%；进口4.06万亿元，增长9.7%，占进口总值的35%。

展望未来，分析普遍预计全年外贸将延续稳中向好态势。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，铁矿石、大豆等大宗商品进口量价齐增，表明国内需求依然不弱。10月PMI进口指数为50.8%，较上月提高0.4个百分点，连续两个月位于荣枯线以上。随着国内消费和生产需求回暖，预计后续进口景气有望持续。

王涵指出，海外方面，全球产业链恢复难被阻断，运价数据还在恢复，外需韧性或将保持，进出口韧性还会持续。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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