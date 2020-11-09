商务部将持续扩大优质服务进口

在第三届进博会《中国服务进口报告2020》（简称《报告》）专题发布会上，商务部服贸司司长陈春江表示，商务部将采取多重举措，进一步促进优质服务扩大进口。预计未来五年，中国服务进口增速高于全球平均水平，服务进口规模累计有望达2.5万亿美元，占全球比重将超过10%。

《报告》指出，尽管疫情给中国经济造成暂时性影响，但中国服务进口的长期目标没有变。未来五年，中国旅行进口有望突破1万亿美元；知识产权使用费、电信计算机和信息服务、金融服务、保险服务、其他商业服务等数字服务进口累计将超过1.3万亿美元。

陈春江表示，下一步，将继续主动扩大服务贸易领域对外开放，加快建设更高水平开放型经济新体制。继续推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，推动取消或放宽跨境服务贸易限制措施，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，持续优化服务贸易营商环境，不断扩大优质服务进口。

为了减少服务进口限制，我国在今年的进博会上宣布将压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》（以下简称《目录》）。陈春江在回答《经济参考报》记者提问时表示，商务部将抓紧会同有关部门推进《目录》调整工作，除了保留涉及国家安全、环境安全等必要的技术条目外，将突出市场调节作用，对禁止进口和限制进口的技术条目进行压缩，进一步改善技术贸易营商环境，为技术要素跨境自由流动创造良好环境。

该《目录》于2001年首次公布实施，2007年首次修订。2007版《目录》发布时间距今已有10多年，包括39条禁止进口、87条限制进口的技术条目，许多内容已经不适应科技创新全球化需要。

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