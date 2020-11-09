连续三年参展进博会 GE聚焦“智造”持续深耕中国市场 

“作为一家全球化公司，GE坚定支持贸易自由化和经济全球化。中国市场蕴含巨大商机且日益开放，是GE全球除美国本土之外的最大单一市场和重要战略市场，也是GE全球发展的重要引擎和组成部分。”日前，GE全球副总裁、GE中国总裁兼首席执行官向伟明在第三届中国国际进口博览会上表示。

向伟明介绍说，“开创工业之未来”是今年GE参与进博会的主题。自进博会举办以来, GE已连续三年参展，且今年刷新了历届参展规模，采用“双展台”的参展形式，集中展示了一系列覆盖航空、能源、可再生能源和发电等工业领域的新一代产品及解决方案。

“在本次进博会上,GE带来了核心业务领域的‘三个首展，两款首发’产品，集中展示了GE在先进制造及商业模式上的创新，满足中国在清洁能源、城镇化建设、可及医疗和“互联网+”等领域的市场需求。”第三届进博会期间，向伟明做客人民网现场访谈间时表示。

本届展会上，GE首次展出9HA.01燃气轮机模型，和Cypress柏树平台陆上风电机组模型。据介绍，中国首台9HA.01燃机已于华电天津军粮城项目成功点火并将于今年年底正式投运。而Cypress柏树平台是目前GE单机容量最大、最高效的陆上风机，其叶片首次采用两段式碳纤维叶片设计，大幅提高了物流和选址的灵活性。

城镇化进程推动了交通等重点领域快速落地发展。针对民航需求，GE航空集团展示了LEAP发动机，以及三款最能代表GE在材料和空气动力学方面持续创新的三款发动机风扇叶片实物。“这些都体现了GE不断为更高效和清洁飞行贡献力量的决心。”向伟明说道。

LEAP发动机是迄今为止最为畅销的窄体机飞机发动机，其中型号为LEAP-1C的发动机已被选为中国商飞C919的唯一西方动力装置。

在精准医疗领域，GE医疗集中展示多款革命性技术创新产品，包括一系列针对疫情常态化防控的解决方案、智慧重症解决方案等。如适用于中国医院的远程临床信息监测管理应用软件“妙如”虚拟临床指挥中心、GE IPM影像扫描协议管理平台、APM资产云管家升级版等十余项数字化产品。

在“互联网+”时代，如何实现行业进入转型升级实现高质量发展？GE数字集团相关负责人指出，基于在工业领域的百年积淀和创新能力所研发的一系列工业软件解决方案。

向伟明希望借助本届进博会的溢出效应，能够携手更多中国合作伙伴和客户达成有建设性的合作，推动中国在能源、医疗和航空产业的创新可持续发展。

他表示，“对于GE来说，中国不仅是市场，更是GE全球供应链和创新基地的重要组成部分。作为GE全球的重要战略市场和美国以外的最大单一国家市场，中国的发展对GE全球的发展至关重要。”

“中国是一个充满活力的经济体，在“新发展”理念的指引下，GE将抓住中国在城镇化、可及医疗、清洁能源、互联网+、和“一带一路”、“新基建”等领域的机会，充分参与中国市场的动态发展，聚焦航空、能源和医疗三大板块，通过推进“本土化2.0，战略合作伙伴，连接全球”的三大发展战略深耕中国市场，与本土合作伙伴共同成长，助力中国经济转型升级。”向伟明总结道。

(责编：许维娜、李栋)