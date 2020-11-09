把握新机遇 亿滋加速以消费者为核心的增长

人民网上海11月9日电 近日，亿滋国际连续第三次亮相中国国际进口博览会（以下简称“进博会”），在展出旗下120多款丰富产品的同时，聚焦“真正好零食”的主题，全面展示亿滋在健康福祉、合理摄入和可持续发展等方面的成果。在亿滋展位上，其旗下饼干、口香糖与糖果、巧克力和固体饮料等四大品类众多品牌汇聚一堂，既有奥利奥、炫迈、乐之、吉百利、菓珍等品牌，也有进口品牌如瑞士三角、克特多金象、焙朗和露怡等。

亿滋大中华区总裁范睿思表示：“亿滋秉承以消费者为核心的理念，密切关注疫情新常态下涌现的零食消费新趋势和新需求。我们发现，今年消费者通过电商购物更频繁，在对食品的健康需求保持增长的同时，消费者也越来越关注产品的高品质。有鉴于此，我们挑选出来的展品中约60%都体现了亿滋‘真正好零食’的特质和亮点，涵盖了健康福祉、份量控制、可持续原材料供应、包装创新和传递‘会心享受好零食’等方方面面。我们希望通过不断洞察并满足消费者的新需求，让人们能够享受真正好零食。”

本届进博会上，亿滋展示的产品精彩纷呈。在健康福祉方面，不仅有低GI的焙朗谷物饼干，还有针对女性健康推出的不添加糖、促进骨骼健康和补铁并强化所需的13种维生素矿物质的BournVita冲泡饮品，以及首次亮相中国的吉百利减糖30%巧克力。在合理摄入方面，除了大部分产品采用了份量控制包装，含有倡导消费者“会心享受好零食”标志和信息的虎牌饼干以及解读这一主题的中文网站在进博会正式亮相，更好地帮助消费者尽享美味零食，又能合理控制摄入量。在可持续发展方面，亿滋展出了其全球首款采用可循环纸包装的吉百利劲能巧克力，这也是亿滋在实现包装材料100%可回收目标上的重要迈进。此外，使用“可可生命”和“和谐小麦”等可持续原料项目的露怡饼干和金象巧克力也现身本次进博会。

亿滋国际董事长兼首席执行官冯朴德（Dirk Van de Put）也通过视频对进博会的开幕表达了祝贺，他表示：“尽管面对疫情挑战，今年亿滋大中华区前三个季度的业务依然持续增长，进一步增强了我们对中国市场持续发展的信心。亿滋坚持本土优先的策略，建立起了完整的本土化产业链，涵盖从供应链、制造、研发到营销的各个环节，我们不仅能更贴近本地消费者并快速响应他们的新需求，还能无缝衔接亿滋全球的资源和优势。”

进博会期间，亿滋发布的炫迈品牌史上首款全黑色口香糖——炫迈炭黑黑无糖口香糖吸引了众多参展者驻足。该系列产品特别利用了前沿原料植物炭黑赋予口香糖酷炫的黑色外观，不仅完美把握黑色这一时尚和零食两界潮酷元素，劲醒薄荷味和透心冰柠味两款冰爽口味也为消费者带来持久酷爽的味觉新体验。

今年是炫迈进入中国第八个年头，据尼尔森报告显示，在过去八年中炫迈市场份额总体保持持续攀升趋势，目前牢牢占据中国口香糖市场中第二的位置。今年炫迈抓住电商业务增长的机遇，一举跃升至天猫超市口香糖品类第一的位置。进博会期间，亿滋还向进博会志愿者捐赠了包括炭黑黑等多种口味的6000盒炫迈无糖口香糖和6000箱菓珍00C冲泡饮料产品，希望为展会期间全程佩戴口罩的工作者们带来酷爽、放松的一刻，缓解长时间工作的压力和疲劳。

(责编：栗翘楚、孙阳)