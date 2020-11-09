行业专家共话物联网医疗新生态：持续推动产学研用协同创新

人民网上海11月9日电 11月5日至10日，第三届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海国家会展中心开展。作为全球引领的国际化物联网医疗生态品牌，盈康一生携手全球合作伙伴亮相进博会医疗器械及医药保健展区，向世界集中呈现“海尔生物生物安全多维度生态场景”、“玛西普一站式肿瘤治疗科技生态场景”两大物联网医疗生态场景，并与重要合作伙伴签署战略合作协议。

与展览展示同期，由中国医学装备协会主办，盈康一生承办的“盈康一生生态创新论坛”在上海举行，以“物联网医疗新基建”为主题，探讨物联网医疗生态发展。中国医学装备协会理事长赵自林，亚太生物安全协会主席、中国疾控中心生物安全首席专家、美国哈佛大学高级访问学者武桂珍等行业专家学者，以及海尔生物医疗总经理刘占杰、盈康生命副总经理、玛西普总经理聂正钢等来自盈康一生平台的领导嘉宾出席了论坛。

多位与会专家和嘉宾在发言中认为，推动物联网医疗生态创新，要坚持以人民日益增长的健康需求为目标，加快推进医学装备高质量的发展，加速推动产学研用协同创新。

中国医学装备协会理事长赵自林在主旨演讲中表示，在国家政策和市场需求的推动下，我国医学装备产业整体步入快速发展阶段，医学装备生产企业逐步从市场驱动转为创新驱动，更加关注临床需求或产品的研发、工艺及设计，从全球价值链下国际高端医学装备产业的被动参发展到政策或市场双重促进下的加快自主研发，并在部分产品成为世界创新的引领者。

“盈康一生旗下的玛西普拥有自主知识产权的大型医疗设备伽玛刀，拥有核心技术或多项专利，具备了海外多个国家的准入资格。希望玛西普在现在的基础上创新出更多更新的技术，更加精准服务于我们的患者。”赵自林表示，医学装备产业的快速健康发展，必须进一步突破制约瓶颈，推动高端设备关键零部件或核心技术自主可控，加强产学研用联合攻关。

空军军医大学唐都医院肿瘤中心主任、第四军医大学肿瘤研究所副所长、中国生物医学工程学会理事梁军在发言中表示，恶性肿瘤是危害人类的重要疾病之一，从影像引导到治疗，都离不开工程学、物理学以及放射生物学。因此，要建设一个完善的治疗科技生态，这个生态需要大科学，需要人工智能等。

主题演讲环节，亚太生物安全协会主席、中国疾控中心生物安全首席专家、美国哈佛大学高级访问学者武桂珍以“新冠的应对与生物安全”为主题，分享了自己在抗疫过程中的感受和体会，并针对国产化的设备研发提出了方向。

论坛上，盈康医学专家生态启动仪式也同步举行。作为盈康医学专家生态的发起人之一，上海武警部队医院放疗中心主任潘绵顺表示，放射治疗是重要的治疗手段之一，玛西普是中国放射外科企业的领军企业，在大健康的背景下，要整合全国放射外科的专家资源，为人类的健康事业服务，创造更好更新的肿瘤治疗生态。

在圆桌讨论环节，来自产学研各界的多位专家和代表围绕“科技赋能助力生物安全新基建”的主题，展开了深入研讨。

复旦大学三级生物安全防护实验室主任瞿涤表示，要推动设施设备国产化以及管理水平的提升，要通过产学研共同努力。济南市疾控中心细菌性疾病检验所刘辉认为，作为生物安全的使用者来说，有三大关键点：第一个关键点就是生物安全，第二个关键点就是合规性，第三个关键点就是实验效率，而最核心的问题是生物安全和实验室效率的平衡。中国医学科学院输血研究所副所长刘忠则表示，血液安全是生物安全里的一个非常重要的环节，随着我们对健康要求的不断提高，我们对输血精准性要求越来越高，要尽快补齐短板，搭建好行业生态。赛诺菲巴斯德中国区首席市场官曹少华认为，疫苗出厂到配送有严格的质量体系，而在终端环节，希望有像海尔生物医疗这样的设备厂商，能够确保在疾控中心、在接种门诊的疫苗安全，并保持稳定的质量。

海尔生物医疗副总经理王稳夫介绍说，海尔生物医疗是海尔在大健康领域内的物联网生物安全科技生态品牌，围绕着血液、疫苗、样本、药品试剂以及生物安全实验室提供整套物联网场景解决方案。

“海尔生物医疗始终坚持‘人单合一’模式和生态的战略。我们通过大数据、物联网、区块链这样的技术，构建生物安全的云生态。”王稳夫表示，海尔生物医疗推动用科技来赋能生物安全的新基建，希望专家、学者、用户参与进来，共创生物安全云生态，为中国国家生物安全建设贡献力量。

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