正大集团薛增一：持续把海外优质商品介绍给中国消费者

人民网北京11月9日电（记者林露）在第三届中国国际进口博览会期间，正大集团农牧食品企业中国区副董事长薛增一做客人民网现场访谈间。他表示，中国国际进口博览会开放、包容，是一个非常好的平台，可以把正大集团在全球供应链的优势通过中国国际进口博览会引进到中国来，介绍给中国广大的消费者。

据了解，正大集团1921年创立于泰国曼谷，在中国投资发展已有40多年。今年，该集团组织了海外8家公司的300多个产品，通过进博会带到了中国。比如，对人体健康非常有益的泰国生产的米糠油，在泰国海岛山洞中采集的野生燕窝以及很多在海外生产的优质、安全、健康的产品。

“我们希望持续地通过中国国际进口博览会把海外商品引入中国，以满足中国消费者对美好生活的追求。” 薛增一说。

薛增一表示，近几年，正大集团深切感受到中国政府营商环境的变化。他说，正大集团北京总部分布在东城区和朝阳区，区政府经常上门走访企业，询问企业有哪些要求和期望。“不仅是职能部门，东城区和朝阳区的区委书记、区长也都亲自来询问企业的需求，作为外商投资企业，我们感觉很幸福。”

薛增一认为，构建新发展格局为正大集团提供了新的发展机会。他介绍说，目前，正大集团在中国有600多家公司和9万名员工，集团本身就是一个自我完善的循环体系。集团在海外有相对完整的供应链，可以通过进博会这个平台，为中国提供产品、服务、科技、人才以及技术等服务。

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