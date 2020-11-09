人民网>>财经

进博奇“羽”记：进博会有一群志愿者叫“小叶子”

2020年11月09日13:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网上海11月9日电 （翁奇羽 唐小丽）第三届进博会上，“四叶草”场馆内外，志愿者的身影随处可见。他们以蓬勃的朝气和细致的服务迎接八方来宾，被大家亲切地称为“小叶子”。

这些来自沪上40所高校的4000余名“小叶子”，被分配到防疫健康宣传、医疗应急救援、新闻宣传辅助、迎送辅助保障、嘉宾联络接待、交易数据统计、展会注册管理、行政辅助保障、现场引导咨询等9大类岗位上。

“小叶子”的一天都干些什么呢？人民网记者带你来看看。

1999年出生的王同汉（中）和2000年出生的朱美婷（左）是上海农林职业技术学院的大学生，他们也是进博会的三年级“小叶子”。王同汉读大三，朱美婷读大二，第一次做进博会志愿者时，朱美婷还是一名高中生。今年，他们的工作是在徐泾东地铁站出口负责人员的引导工作。“我是第三年做志愿者，对场馆相对比较熟悉，而且今年的工作跟去年差不多，已经很熟练啦！”王同汉乐呵呵笑道。

薛淑蕙是上海大学环境工程专业的大四学生，她的工作岗位在展馆里的翻译处。“简单的英语交流没问题，但翻译问题主要还是靠这台翻译机。”在薛淑蕙身后，摆放着两台能够提供12种语言的翻译机。“用翻译机的并不多，他们多是来问路。” 薛淑蕙笑道，“其实，我发现很多外国朋友的中文说得很好，他们一般都是用中文来咨询呢！”

谈鑫晨，上海杉达学院的大三学生。“去年就想报名来参加志愿者，遗憾的是错过了报名信息，所以今年早早就关注着了。”如愿成为了一名进博会“小叶子”，谈鑫晨被分到新闻中心餐饮处工作。疫情期间，餐饮工作显得尤为重要。谈鑫晨说，上岗前，大家都经过了严格的培训，如何摆放餐具、椅子，提醒大家戴口罩等等。“中午就餐高峰期是一天里最忙的时候，停不下来，我先去忙啦！”正值中午时分，小姑娘又马不停蹄地忙碌开了。

曹广浩，东华大学大四学生，在新闻中心前台咨询处工作。虽是一年级“小叶子”，但曹广浩之前参加过很多活动的志愿工作，其中不乏大型活动，所以这次进博会“毫无压力”。

史卓奇（右三）是上海思博职业技术学院大二的学生，作为进博会的“小叶子”，他和几位同学分配到了一项特殊的任务，那便是每天下午四点半到六点半，在新闻中心门口欢送媒体记者。“记者节快乐！”“拜拜！”“辛苦啦！”“明天见！”……满满的热情，史卓奇和他的同学们也因此被媒体记者称作“最可爱、最萌萌哒‘小叶子’。”对此，史卓奇说：“记者老师们从早到晚忙了一天，非常辛苦，如果能用这种方式让大家放松一下、开心一下，也很有意义。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved