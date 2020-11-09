进博奇“羽”记：进博会有一群志愿者叫“小叶子”

人民网上海11月9日电 （翁奇羽 唐小丽）第三届进博会上，“四叶草”场馆内外，志愿者的身影随处可见。他们以蓬勃的朝气和细致的服务迎接八方来宾，被大家亲切地称为“小叶子”。
这些来自沪上40所高校的4000余名“小叶子”，被分配到防疫健康宣传、医疗应急救援、新闻宣传辅助、迎送辅助保障、嘉宾联络接待、交易数据统计、展会注册管理、行政辅助保障、现场引导咨询等9大类岗位上。
“小叶子”的一天都干些什么呢？人民网记者带你来看看。
1999年出生的王同汉（中）和2000年出生的朱美婷（左）是上海农林职业技术学院的大学生，他们也是进博会的三年级“小叶子”。王同汉读大三，朱美婷读大二，第一次做进博会志愿者时，朱美婷还是一名高中生。今年，他们的工作是在徐泾东地铁站出口负责人员的引导工作。“我是第三年做志愿者，对场馆相对比较熟悉，而且今年的工作跟去年差不多，已经很熟练啦！”王同汉乐呵呵笑道。
薛淑蕙是上海大学环境工程专业的大四学生，她的工作岗位在展馆里的翻译处。“简单的英语交流没问题，但翻译问题主要还是靠这台翻译机。”在薛淑蕙身后，摆放着两台能够提供12种语言的翻译机。“用翻译机的并不多，他们多是来问路。” 薛淑蕙笑道，“其实，我发现很多外国朋友的中文说得很好，他们一般都是用中文来咨询呢！”
谈鑫晨，上海杉达学院的大三学生。“去年就想报名来参加志愿者，遗憾的是错过了报名信息，所以今年早早就关注着了。”如愿成为了一名进博会“小叶子”，谈鑫晨被分到新闻中心餐饮处工作。疫情期间，餐饮工作显得尤为重要。谈鑫晨说，上岗前，大家都经过了严格的培训，如何摆放餐具、椅子，提醒大家戴口罩等等。“中午就餐高峰期是一天里最忙的时候，停不下来，我先去忙啦！”正值中午时分，小姑娘又马不停蹄地忙碌开了。
曹广浩，东华大学大四学生，在新闻中心前台咨询处工作。虽是一年级“小叶子”，但曹广浩之前参加过很多活动的志愿工作，其中不乏大型活动，所以这次进博会“毫无压力”。
史卓奇（右三）是上海思博职业技术学院大二的学生，作为进博会的“小叶子”，他和几位同学分配到了一项特殊的任务，那便是每天下午四点半到六点半，在新闻中心门口欢送媒体记者。“记者节快乐！”“拜拜！”“辛苦啦！”“明天见！”……满满的热情，史卓奇和他的同学们也因此被媒体记者称作“最可爱、最萌萌哒‘小叶子’。”对此，史卓奇说：“记者老师们从早到晚忙了一天，非常辛苦，如果能用这种方式让大家放松一下、开心一下，也很有意义。”
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