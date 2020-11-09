渣打银行与寻汇科技“破圈”合作 赋能跨境贸易

人民网北京11月9日电（记者刘佳）近日，渣打中国总行副行长谢雯和寻汇创始合伙人包涵在第三届进博会期间做客人民网访谈间。

谢雯表示，今年进博会的举行，既反映了中国对国际贸易、对开放包容思想的持续支持，也反映了对供应链、产业链的信心。包涵的最大感受是整个贸易行业科技化和数字化的升级。无论是贸易的传统型企业，还是系统电商行业，都在对整个科技化、数字化做升级，这种态势能够帮助进口贸易企业提升竞争优势。

渣打中国总行副行长谢雯。

作为一家传统的商业银行，谢雯认为渣打银行有自己的优势，包括产品能力、风险管控、风险管理、合规管理等。但是，服务的企业需要交易模式更便捷，如果体量较小，在银行的服务中不一定能得到优先服务。同时，在外汇交易的透明度上和汇率风险上很难把控，所以渣打银行与寻汇合作，用互联网思维，从场景接入，结合实际情况进行服务。

“第一，会根据客户的交易场景来设计，更加优化、流畅。第二，系统能够对接渣打的全球汇率报价系统，可以接入130种不同货币的汇率。同时又进一步优化了2.0版本，推出审单的绿色通道、出口方向的收款业务等。另外，创新了合作模式，结合传统商业银行和科技金融公司的优势，打造1+1大于2的效果。” 谢雯说。

寻汇创始合伙人包涵。

包涵则从技术层面进行了介绍，第一，通过寻汇底层数据能力，结合渣打账户体系，帮客户提升交易过程中对于数据环节、运营环节的优化。第二，通过利用客户本身的场景思考产品新功能——出口结汇功能。第三，保障信息安全问题，以及客户隐私的要求。最后，做了很多UI、UX层面的技术迭代，用简单的互联网呈现产品形式，帮助客户提升交易体验，“希望能够用寻汇的技术和渣打积累的金融实力，更好地为科技赋能。”

“中国迈入数字化经济时代，从金融的角度应创新发展才能服务实体经济，同时能够为双循环助力。”谢雯说。包涵则指出，“对于寻汇来讲，一直以来是利用技术手段赋能跨境贸易，给行业带来价值和未来新的发展机遇。所以，寻汇的战略方向是不断地对技术方面进行投入，能够有新的产品、新的方法和新的解决方案，帮助跨境中小型企业不断地突破增长边界。”

(责编：刘佳、李昉)