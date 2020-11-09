捷豹路虎王燕：围绕中国市场打造全球战略发展基地

人民网北京11月9日电（鄂智超）“我们把进博会看作展示与中国‘共创未来 共享未来’的平台，能够在这里充分展示来华十年的发展成果和未来愿景，意义重大。” 第三届进博会期间，捷豹路虎中国公共关系及企业传播执行副总裁王燕做客人民网现场访谈间时表示。
王燕向记者介绍：“2020年对捷豹路虎有着特殊的意义，是我们进入中国市场的十周年。回顾过去的十年，可以说是捷豹路虎在中国深耕发展的十年、科技创新的十年、中英交流的十年，希望今年借助进博会平台，开启捷豹路虎在中国的下一个十年，努力把中国打造成捷豹路虎全球战略发展的基地。
“我们在中国和全球的业务相比，占有最核心的地位。”她谈到，捷豹路虎将围绕中国市场，打造集采购、研发、人才、创新等方面为一体的全球基地，为全球汽车产业服务。“中国对于捷豹路虎来讲是一个极其重要的市场，我们也希望在这个市场能够继续大有可为。”
在公益事业方面，王燕介绍，2014年成立的捷豹路虎中国青少年梦想基金，在汽车业界引起了不小的反响。而在过去六年里，捷豹路虎在创新素质教育、社会关爱、灾害救助、中英交流等多个方面，开展了诸多公益项目，累计投入达到一亿元左右，约有47万名中国青少年从中受益。
“希望能够进一步助力中国社会事业发展，为需要帮助的孩子们带来更多人生的愿景和希望而继续努力。”王燕表示。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】