捷豹路虎王燕：围绕中国市场打造全球战略发展基地

人民网北京11月9日电（鄂智超）“我们把进博会看作展示与中国‘共创未来 共享未来’的平台，能够在这里充分展示来华十年的发展成果和未来愿景，意义重大。” 第三届进博会期间，捷豹路虎中国公共关系及企业传播执行副总裁王燕做客人民网现场访谈间时表示。

王燕向记者介绍：“2020年对捷豹路虎有着特殊的意义，是我们进入中国市场的十周年。回顾过去的十年，可以说是捷豹路虎在中国深耕发展的十年、科技创新的十年、中英交流的十年，希望今年借助进博会平台，开启捷豹路虎在中国的下一个十年，努力把中国打造成捷豹路虎全球战略发展的基地。

“我们在中国和全球的业务相比，占有最核心的地位。”她谈到，捷豹路虎将围绕中国市场，打造集采购、研发、人才、创新等方面为一体的全球基地，为全球汽车产业服务。“中国对于捷豹路虎来讲是一个极其重要的市场，我们也希望在这个市场能够继续大有可为。”

在公益事业方面，王燕介绍，2014年成立的捷豹路虎中国青少年梦想基金，在汽车业界引起了不小的反响。而在过去六年里，捷豹路虎在创新素质教育、社会关爱、灾害救助、中英交流等多个方面，开展了诸多公益项目，累计投入达到一亿元左右，约有47万名中国青少年从中受益。

“希望能够进一步助力中国社会事业发展，为需要帮助的孩子们带来更多人生的愿景和希望而继续努力。”王燕表示。

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